BYD arriveert in Twente met scherpe prijzen en veel duurzame technologie

Elektrisch rijden staat steeds hoger op de agenda van ondernemers. Nieuwe regelgeving en veranderende kosten versnellen die ontwikkeling. Tegelijk blijft de vraag: hoe stap je over zonder in te leveren op comfort, actieradius of budget? Autofabrikant BYD speelt daarop in met volledig elektrische modellen en zogeheten Super Hybrid-technologie. Autogroep Twente introduceert het merk nu in de regio.

De mobiliteitskeuze van ondernemers verandert snel, ziet Vincent Heemink, manager marketing bij Autogroep Twente. Wetgeving en kostenontwikkelingen zetten bedrijven aan het denken over hun wagenpark. „Werkgevers krijgen steeds vaker te maken met regelgeving die elektrisch rijden stimuleert,” zegt Heemink. „Een voorbeeld is de mogelijke pseudo-eindheffing. Daarbij betaalt een werkgever extra belasting als hij een niet-elektrische auto aanbiedt. Dat zet bedrijven aan het denken: hoe richten we ons wagenpark in de toekomst in?”

Ondernemers zoeken volgens hem vooral duidelijkheid. De overstap naar elektrisch rijden voelt voor veel bedrijven nog als een strategische keuze. „Maar de richting staat wel vast. Elektrificatie krijgt steeds meer momentum.”

Wereldspeler met eigen batterijtechnologie

In dat veranderende landschap verschijnt een nieuwe speler voor ondernemers in Twente: BYD. De naam staat voor Build Your Dreams. Wereldwijd behoort het bedrijf tot de grootste producenten van elektrische en hybride voertuigen. Het merk begon ooit als batterijproducent. Die oorsprong speelt nog steeds een belangrijke rol. „BYD ontwikkelt zijn batterijtechnologie zelf,” zegt Heemink. „Dat zorgt voor veel kennis in huis en controle over de techniek.”

Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de zogenoemde Blade Battery. Die batterij staat bekend om veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. Volgens Heemink vormt betrouwbaarheid een belangrijk argument voor zakelijke rijders. „Bedrijven willen zekerheid. Stilstand kost geld. BYD bouwde juist op batterijtechnologie zijn reputatie.”

Super Hybrid-technologie

Naast volledig elektrische modellen neemt het merk ook Super Hybrid-technologie mee. Die combineert een elektrische aandrijving met een efficiënte verbrandingsmotor. Dat biedt volgens Autogroep Twente vooral flexibiliteit. „Niet elk bedrijf kan of wil meteen volledig elektrisch rijden. Met een Super Hybrid kun je grotendeels elektrisch rijden, maar houd je de zekerheid van een hybride systeem.” Ideaal voor bijvoorbeeld een shortlease constructie.

Sterke prijs-kwaliteitverhouding

Naast technologie speelt de prijs-kwaliteitverhouding een belangrijke rol in de strategie van BYD. Waar veel automerken uitgebreide optielijsten hanteren, kiest BYD voor een andere aanpak. „Bij veel merken begin je met een basisauto en moet je daarna opties toevoegen,” zegt Heemink. „Bij Duitse merken zoals Volkswagen of Audi kan een auto van 40.000 euro met opties richting de 60.000 euro gaan.”

Je krijgt een zeer complete auto zonder lange optielijst

BYD pakt dat anders aan. Veel voorzieningen zitten standaard op de auto. Denk aan leren bekleding, rijassistentiesystemen, camera’s, sensoren, uitgebreide infotainment en vaak een panoramadak. „Je krijgt eigenlijk een zeer complete auto zonder dat je allerlei opties hoeft aan te vinken,” zegt Heemink. „Dat maakt de prijs-kwaliteitverhouding sterk.” De catalogusprijzen spelen daarbij een belangrijke rol. Het modellengamma start bij compacte elektrische modellen zoals de Dolphin Surf. Daarnaast introduceert BYD de ATTO 2 DM-i, een model met Super Hybrid-technologie en een gecombineerde range tot wel 1.000 km. Met een vanafprijs van € 27.990,- de scherpst geprijsde plug in hybride in de markt.

Interessant voor wagenparken

Voor ondernemers draait mobiliteit uiteindelijk om de totale kosten. Leaseconstructies spelen daarin een grote rol. Leaseprijzen hangen vooral af van contractduur en kilometrage. Voor een middenklasse sedan of SUV liggen leasebedragen vaak tussen de 600 en 1000 euro per maand. „BYD zit vaak aan de onderkant van dat spectrum,” zegt Heemink. „De scherpe catalogusprijzen drukken direct de leasekosten.”

Voor werknemers telt daarnaast de bijtelling. Die hangt samen met de cataloguswaarde van de auto. Een lagere catalogusprijs betekent vaak ook een lagere bijtelling. „Een zakelijke rijder kijkt uiteindelijk simpel: welke auto kan ik rijden binnen mijn budget? Heb ik genoeg ruimte, genoeg actieradius en voldoende comfort?” Volgens Heemink sluit BYD precies op die vraag aan. „Voor een relatief scherp bedrag krijg je een ruime en goed uitgeruste auto.”

Lokale dealer met Twentse service

De introductie van BYD in Twente loopt via Autogroep Twente. Dat betekent dat ondernemers lokaal terecht kunnen voor advies, proefritten en leaseoplossingen. Service vormt volgens Heemink een belangrijk onderdeel van die aanpak. Autogroep Twente kreeg vijf jaar op rij de titel Excellent Dealer van Hyundai, een erkenning die sterk leunt op klanttevredenheid. „Die titel draait niet alleen om verkoopcijfers,” zegt hij. „Hij zegt vooral iets over hoe je met klanten omgaat.”

Het bedrijf zet sterk in op persoonlijke service. „Twents gastheerschap speelt daarin een grote rol. Dat zit in kleine dingen: een kop koffie, iemand bij naam kennen, snel helpen als er iets speelt.” Autogroep Twente combineert die persoonlijke aanpak met moderne technologie. Digitalisering en automatisering helpen processen efficiënter te maken, zodat medewerkers meer tijd houden voor klanten.

Een auto kopen vormt maar één stap. Bedrijven willen ook advies over mobiliteit, lease, onderhoud en de toekomst van hun wagenpark

Volgens Heemink zoeken ondernemers uiteindelijk vooral een partner die meedenkt. „Een auto kopen vormt maar één stap. Bedrijven willen ook advies over mobiliteit, lease, onderhoud en de toekomst van hun wagenpark.” Met BYD krijgt de zakelijke markt in Twente er in elk geval een nieuwe optie bij. Voor ondernemers die hun wagenpark willen verduurzamen zonder direct in te leveren op comfort of kosten, kan dat een interessante ontwikkeling zijn.