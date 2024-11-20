Meer dan golf: Solheim Cup, SAM en BrabantSport voor gelijkwaardigheid in sport.

Afgelopen september werd Stichting SAM gelanceerd, de eerste landelijke beweging die genderongelijkheid in de sport structureel aanpakt. Bestuurder Hilke van der Wallen: ‘Sport heeft de kracht om als katalysator van grote maatschappelijke meerwaarde te zijn, maar de basis is nu niet goed.’

SAM wordt gedragen door founding partners BrabantSport en Bernardus Golf, en partners NOC*NSF, de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en de KNWU.

Historische disbalans

Hilke: „De cijfers liegen er niet om. Vrouwelijke topsporters verdienen gemiddeld 30% minder dan mannelijke topsporters, slechts 25% van de bestuurders op sportverengingen is vrouw, en op het veld vind je maar 15% vrouwelijke coaches en trainers. Niet verwonderlijk, als je naar de historie kijkt.”

Ze legt uit: „Vrouwen werden lange tijd uitgesloten van sport, of kregen beperkingen opgelegd. Die tijd is gelukkig voorbij, maar er is nog steeds een grote disbalans, bijvoorbeeld in sportlidmaatschappen (68% mannen, 32% vrouwen). Historische wortels of niet, dit is het moment en dé kans om samen te werken aan een sportwereld die voor iedereen uitnodigend is.”

Solheim Cup als podium

SAM is dus hard nodig. In 2026 krijgt de stichting meteen een uniek podium met de Solheim Cup, het grootste internationale vrouwengolftoernooi dat ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Het prestigieuze evenement, waarin twaalf Europese en twaalf Amerikaanse golfsters het tegen elkaar opnemen, is door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) naar Nederland gehaald en zal worden gehost door Bernardus Golf in Cromvoirt.

Jeroen Stevens, oud-directeur NGF en projectleider van de Solheim Cup: „Op dit sportevent, komen honderdduizend mensen af. Ter vergelijking: in het Philips Stadion passen er 35 duizend - en daar zijn ze er op ingesteld. In Cromvoirt hebben we hier niet eerder ervaring mee gehad, zoiets groots kun je niet alleen doen. Daarom hebben we destijds gelijk contact gezocht met BrabantSport - de ideale partner om dit regionaal in Brabant te laten landen.”

De samenwerking is niet alleen belangrijk rondom de Solheim Cup, maar ook ver daarna. Jeroen: „We willen niet dat dit iets eenmaligs wordt, maar er samen met andere partijen voor zorgen dat we ook na dit fantastische evenement nog blijvende maatschappelijke impact maken. Vandaar ook dat de Solheim Cup onder andere in het teken staat van celebrate women. Om over 25 jaar echt het verschil gemaakt te hebben op het gebied van genderongelijkheid, heb je een lange adem en een groep van ondernemende, ervaren en praktische mensen nodig die dit samen gaan doen. BrabantSport heeft de juiste kennis en contacten over de gehele sportbreedte. Vooral dat laatste is belangrijk - we willen ons niet alleen tot golf beperken. En zo is SAM ontstaan.”

Meer dan golf: Solheim Cup, SAM en BrabantSport voor gelijkwaardigheid in sport.

In de praktijk brengen

Hoe SAM het verschil gaat maken? Hilke: „Om te beginnen willen we met heel veel vrouwen, maar ook mannen, in gesprek. Dat gaan we doen met behulp van de AI-tool van Dembrane - tijdens de Solheim Cup en daarbuiten. Pas dan krijg je inzichtelijk wat er speelt en kun je tot structurele oplossingen komen.”

Ze geeft een voorbeeld: „Een golfwedstrijd kost veel tijd. Niet iedereen, dus ook veel vrouwen, kunnen of willen daar tijd voor maken. Als wij in kaart kunnen brengen dat dit inderdaad een oorzaak van wegblijven is, kunnen we heel eenvoudig reeds bestaande andere vormen toepassen zodat die hobbel wordt weggenomen. Vervolgens zullen we met de sportbond in gesprek moeten over de mogelijkheden en vervolgstappen.”

Verdienste voor de hele maatschappij

Jeroen: „Mensen vragen mij regelmatig waarom gelijkheid in de sport nou zo belangrijk is. Dat is redelijk simpel te beantwoorden. Uit onderzoek blijkt dat een combinatie van mannen en vrouwen altijd de beste resultaten oplevert. Met alleen vrouwen wordt het niets, met alleen mannen ook niet. Als je gelijkheid creëert binnen sportbonden en sportverenigingen, is dat een verdienste voor de hele maatschappij.”

Jeroen legt uit dat meer gelijkheid binnen besturen op den duur namelijk meer lidmaatschappen onder jonge meiden en vrouwen betekent, en je daarmee dus een gezondere samenleving krijgt. „We zien nu bijvoorbeeld een duidelijke trend bij jonge meiden en sport. Op heel jonge leeftijd gaat het aantal jongens en meiden dat sport nog redelijk gelijk op, maar op het moment dat meiden de puberteit in gaan, haken er veel af. Wij vermoeden sterk dat dit te maken heeft met het ontbreken van vrouwelijke rolmodellen en een vrouwelijke visie.”

Hilke legt uit: „Neem bijvoorbeeld voetbal. Nog niet heel lang geleden waren er op veel clubs voor jonge meiden nog helemaal geen aparte kleedkamers. Laat staan vrouwelijke trainers. Als kwetsbare puber zijn dat belangrijke punten om je veilig te kunnen voelen, en dus ook redenen om te stoppen als die er niét zijn. Anders gezegd: je hebt als meisje, maar ook als vrouw, mensen nodig die jouw visie vertegenwoordigen.”

Mooie uitdaging

Het moge duidelijk zijn, er is véél werk aan de winkel. Maar beiden hebben daar vooral heel erg veel zin in. Jeroen: „Wat betreft de Solheim Cup hoop ik op een fantastische dag waar mensen - niet alleen sportfans - met heel veel plezier op terugkijken, en waar we tussen de regels door ons steentje hebben bijgedragen aan meer gelijkwaardigheid binnen de sport.”

Hij besluit: „Op de lange termijn gaan we voor een redesign van de sportwereld, zodat er meer vrouwen gaan sporten en er daardoor ook meer vrouwen in bestuursfuncties komen. Het is een lastige, maar noodzakelijke én mooie uitdaging om de huidige vicieuze cirkel te doorbreken.”