Samen sterker: ZLM en BrabantSport brengen Brabant in beweging

Sport verbindt, inspireert en maakt mensen sterker. Daarom zet ZLM Verzekeringen zich samen met BrabantSport in om sport voor iedereen toegankelijk te maken. Niet als sponsor vanaf de zijlijn, maar als partner die actief bijdraagt aan een vitaler en socialer Brabant.



„Wij zijn een verzekeraar zonder winstoogmerk”, vertelt Egbert Blok, afdelingshoofd Marketing bij ZLM. „Dat past perfect bij BrabantSport en haar fonds waarmee we, zowel met publieke als private partijen in Brabant, het verschil maken: samen bundelen we onze krachten om maatschappelijk echt impact te maken.”

Hij vervolgt: „Vanuit dat uitgangspunt zijn we dan ook bewust op zoek gegaan naar een organisatie die zich inzet voor maatschappelijke ondersteuning in Brabant. Dat is waar ZLM en BrabantSport elkaar vinden; het inzetten van sport als middel in de regio. We zien wat dat doet: sport bevordert vitaliteit, brengt mensen samen en draagt bij aan een sterkere, gezondere samenleving.”

Het BrabantSport Fonds

Het BrabantSport Fonds is het eerste en enige publiek-private sportfonds in Nederland, opgericht in 2021. Bedrijven en overheden bundelen er hun krachten om maatschappelijke projecten te realiseren die vitaliteit vergroten, sociale verbondenheid versterken, eenzaamheid tegengaan en kansengelijkheid bevorderen.

Thirza Brinkhoff, coördinator van het Fonds: „Sport is zoveel meer dan bewegen. Het is een middel om mensen fysiek, mentaal en sociaal sterker te maken. Het Fonds maakt projecten mogelijk die dat concreet doen: van activiteiten voor kinderen tot initiatieven voor ouderen of mensen met een beperking.”

Bijzonder is ook de koppeling met topsport. BrabantSport ziet topsport als katalysator: grote evenementen en topsporters fungeren als podium en boegbeeld om maatschappelijke projecten extra kracht te geven. „Door projecten te verbinden aan topsport vergroten we hun zichtbaarheid en aantrekkingskracht. Dat inspireert mensen en helpt om sport toegankelijk te maken voor groepen die daar anders moeilijk bij komen”, aldus Brinkhoff.

De Spelen

Een van de projecten van het Fonds, is De Spelen. In Roosendaal maakten kinderen uit wijken waar sport minder vanzelfsprekend is, onlangs kennis met een breed scala aan sporten: van hockey en hordelopen tot basketbal en kickboksen. Voor veel kinderen was het de eerste keer dat zij met zoveel verschillende sporten in aanraking kwamen.

Het doel van deze (terugkerende) sportdag: ontdekken wat je leuk vindt én zorgen dat vervolg mogelijk is. Dankzij financiële regelingen en samenwerking met scholen en gemeenten kan er begeleiding zijn naar een vereniging of passende voorziening. „Zo werken we niet alleen aan een gezonde generatie, maar ook aan kansengelijkheid,” legt Brinkhoff uit.

Ook topsporters spelen een rol als ambassadeur. Zo hees olympisch bokser Chelsey Heijnen zich tijdens De Spelen speciaal voor de kinderen in een sumoworstelaarpak. „Ik ben in deze wijk opgegroeid, dus toen ik voor deze dag werd gevraagd zei ik gelijk ‘ja’. Ik wil kinderen graag meegeven dat sport leuk is. Je hoeft niet te winnen om een echte sporter te zijn.”

Actief meedoen

ZLM ondersteunt het BrabantSport Fonds niet alleen financieel, maar ook met vrijwilligers die actief meedoen aan verschillende projecten. „Wat sport uniek maakt, is dat het mensen samenbrengt, ongeacht achtergrond,” zegt Emerence van Wingen, teamleider Marketing & Communicatie bij ZLM. „Dat zie je ook weer op zo’n sportdag: sport haalt drempels weg. Het is verbindend, laagdrempelig en gezond. En het is een uitlaatklep. Wie sport, zit meestal beter in z’n vel. Dat zien wij ook terug op onze werkvloer.”

Vitaliteit en verbinding: van fietsen tot topsport

Naast De Spelen ondersteunt ZLM ook het fondsproject Fietsmaatjes. Vrijwilligers begeleiden daarbij mensen die niet zelfstandig kunnen fietsen, bijvoorbeeld door een beperking of ziekte. Ze gaan samen op pad op een duofiets, waardoor deelnemers toch in beweging blijven én sociale contacten onderhouden.

De link met ZLM is hierbij duidelijk. Als regionale verzekeraar zonder winstoogmerk richt ZLM zich op het welzijn en de veiligheid van haar klanten. Van Wingen: „We zien vitaliteit heel breed: fysiek, mentaal en sociaal. Projecten als Fietsmaatjes passen daar perfect bij. Bovendien sluit het mooi aan bij onze focus op veilig fietsen, waar we ook vanuit onze corebusiness veel mee bezig zijn.”

Samen sterker

Ze besluit: „Het Fonds geeft ons de mogelijkheid om heel concreet iets bij te dragen en tegelijkertijd onderdeel te zijn van een waardevol en sportminded netwerk. Het brengt publieke en private partijen samen rond een gezamenlijke missie. Je leert elkaar kennen, deelt ideeën en versterkt elkaar. Samen zien we steeds meer mogelijkheden om mensen te helpen en iets extra’s te betekenen voor Brabant.”