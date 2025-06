2025 is het laatste jaar met bijtellingsvoordeel voor elektrische leaserijders. Dat betekent niet dat daarmee de voordelen stoppen. „Sterker nog, er is genoeg aanleiding om als ondernemer nu voor elektrisch te kiezen.”

Mobiliteit in beweging: veel vragen over wetgeving en kosten

Lees verder onder de advertentie

De afschaffing van de particuliere aanschafsubsidie voor elektrische auto's, de korting op wegenbelasting die wordt afgebouwd en het einde van het bijtellingsvoordeel op elektrische auto’s. Het lijkt erop alsof de overheid het stimuleren van elektrisch rijden in de prullenbak heeft gegooid.

Lijkt dat, want er zijn nog altijd genoeg redenen om juist wél voor elektrisch rijden te kiezen. „Kijk je naar het totale financiële plaatje van een auto, dan blijkt keer op keer dat een elektrische versie goedkoper in gebruik is dan een auto met benzine- of dieselmotor. Zowel op geel als op grijs kenteken”, zegt Willemijne de Wit, sales & marketing director bij leasemaatschappij Athlon.

„Bovendien”, zegt De Wit, „draag je met elektrisch rijden bij aan verduurzaming. Dat is iets om rekening mee te houden. Dit is goed voor de uitstraling van je bedrijf. Vooral jonge werkzoekenden vinden een duurzaam bedrijf aantrekkelijk als werkgever. Maar het dient nog een doel: veel opdrachtgevers, zoals overheden en corporates, hebben al gekozen voor verduurzaming. Die instellingen kiezen daarom bij aanbestedingen steeds vaker voor een duurzame partner.”

Lees verder onder de advertentie

Totale financiële plaatje gunstig voor EV

Kijk je naar het totale financiële plaatje van je leaseauto, dan blijkt keer op keer dat een elektrische versie goedkoper in gebruik is dan bijvoorbeeld een auto met benzine- of dieselmotor. Ondanks de vaak hogere aanschafprijs van elektrisch. „Neem een elektrische Volkswagen ID.4 en vergelijk die met de T-Roc op benzine. De ID.4 is ruim 3.500 euro duurder in aanschaf, maar kijk je naar de leaseprijs op basis van 60 maanden en 30.000 kilometer per jaar, inclusief brandstof, dan blijkt de ID.4 47 euro per maand goedkoper”, rekent De Wit voor. Volgens haar is de leaseprijs lager omdat de ID.4 populair is en daardoor als occasion meer opbrengt. Bovendien heeft een elektrische auto minder onderhoud nodig.

Willemijne de Wit, sales & marketing director bij leasemaatschappij Athlon. Foto: eigen beeld

Plug-in hybride niet de juiste oplossing

Een alternatief voor bedrijven die de overstap naar elektrisch nog niet durven te maken is op dit moment plug-in hybrideaandrijving. „Wij krijgen van onze klanten veel vragen over de stap naar plug-in hybride (phev). Dit begrijpen we omdat ze op papier een lagere CO₂-uitstoot en brandstofkosten hebben. Plus er is geen actieradiusangst zoals bij volledig elektrische auto’s”, vertelt De Wit.

Toch is dit volgens de sales & marketing director geen goede keuze: ,,De regels veranderen in 2026 waarbij deze auto’s als normale benzineauto’s belast worden. Dus op basis van de volledige CO₂-uitstoot van de verbrandingsmotor. Ook de wegenbelasting levert geen voordeel meer op, sterker nog: die is hoger dan van een benzineauto omdat een phev per definitie zwaarder is door de extra accu. Bovendien is de techniek van een hybrideauto complexer en duurder om te onderhouden. Wat weer terug te zien is in de hogere leaseprijs. Kies dus niet voor deze tussenstap is ons advies!”

Motorrijtuigenbelasting en bijtelling

Tot slot haalt De Wit terug de veranderingen aan rond bijtelling en motorrijtuigenbelasting. „De bijtelling voor een EV is nu nog 17 procent over de eerste 30.000 euro en 22 procent over het restbedrag. Vanaf 1 januari 2026 is dit 22 procent over het totale bedrag. Dat scheelt bij een auto van zo’n halve ton al snel dik honderd euro per maand (zie kader).

Het is duidelijk dat als je van plan bent om over te stappen op elektrisch rijden, 2025 een mooi jaar is. „Je kunt nu nog veel voordeel halen met de keuze voor elektrisch. Dan rij je de komende jaren goedkoper.”

Lees verder onder de advertentie

Fiscale eindheffing in 2027

„We weten nog niet of het 100 procent doorgaat, maar in het Belastingplan 2026 staat nu dat wie kiest voor brandstofauto’s, rekening moet houden met nóg een maatregel die dit wil tegengaan.” Per 2027 wordt namelijk de fiscale eindheffing ingevoerd. Vanaf dan wordt het bijtellingspercentage van 22 procent extra belast met 52 procent. Voor een leaseauto van 40.000 euro betaal je dan als werkgever 4.576 euro per jaar extra aan belasting. „Hoe dit precies gaat uitpakken, weten we nu nog niet. Maar we volgen het secuur om onze klanten ook op dit gebied goed op de hoogte te houden. Maak je je zorgen over de overstap of kan je nog wat advies en hulp gebruiken? Dan helpen wij je graag”, zegt De Wit tot slot.