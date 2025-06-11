Europese overnamemarkt kijkt steeds nadrukkelijker naar Brainport Eindhoven

Brainport groeit uit tot een van de aantrekkelijkste markten voor overnames van Nederland. Volgens Peter Joosten en Roy Joppen van overnamespecialist Aeternus neemt de interesse van strategische kopers en private equity toe.

Voor ondernemers biedt dat kansen, mits zij hun positie in de keten scherp hebben en bewust nadenken over waardecreatie.

De Brainportregio is niet langer alleen de plek waar grote technologiebedrijven de toon zetten. Rondom bedrijven als ASML, NXP, Philips en VDL is een breed ecosysteem ontstaan van toeleveranciers, softwarebedrijven, dienstverleners en maakbedrijven. Juist die combinatie maakt de regio interessant voor kopers. Niet alleen uit de regio zelf, maar ook uit andere delen van Nederland en daarbuiten.

Volgens Joosten en Joppen staat Brainport steeds nadrukkelijker op de radar van strategische kopers en private-equitypartijen. De combinatie van hightech, maakindustrie, software, medtech, ondernemerschap en aanpakkersmentaliteit zorgt voor een sterke aanzuigende werking.

“ Wie in deze regio een positie krijgt, stapt in een ecosysteem dat internationaal meetelt ”

Breder koperspubliek voor ondernemingen

Voor ondernemers die nadenken over verkoop kan die ontwikkeling gunstig uitpakken. Meer interesse betekent niet automatisch een betere overnamedeal, maar vergroot wel de kans op een breder koperspubliek. En dat is belangrijk, stellen Joosten en Joppen. Want de beste koper is niet per definitie de partij met de hoogste prijs.

Een goede koper versterkt het businessmodel, passend bij de fase waarin de onderneming zich bevindt en respecteert wat de ondernemer heeft opgebouwd. Dat kan gaan om uitbreiding van dienstverlening, schaalgrootte, geografische dekking, toegang tot nieuwe klanten of versterking van kennis en technologie.

Aeternus weet hoe kopers naar bedrijven kijken

Een verkoopproces vraagt daarom om een uitgebreide voorbereiding. Ondernemers kijken vaak vanuit de dagelijkse operatie naar hun onderneming. Een koper kijkt van buiten naar binnen. Die kijkt naar schaalbaarheid, saleskracht, (sales)afhankelijkheden, management, marges, innovatiekracht en kansen in de waardeketen.

Dat vraagt om uitzoomen. Niet pas op het moment dat verkoop concreet wordt, maar eerder. Volgens Aeternus is waardecreatie geen thema dat alleen speelt bij verkoop. Het is een continu proces. Ondernemers doen er goed aan om regelmatig stil te staan bij de vraag waar het bedrijf vandaag staat, welke risico’s er zijn en welke keuzes nodig zijn om relevant te blijven.

Daarbij gaat het niet alleen om aandeelhouderswaarde. Waardecreatie raakt ook klanten, medewerkers en de omgeving waarin een bedrijf actief is. Een onderneming die haar positie versterkt, afhankelijkheden beperkt en blijft investeren in innovatie en AI, staat sterker. In een verkoopproces, maar ook als verkoop helemaal niet aan de orde is.

Aeternus volgt de markt en het marktpotentieel nauwgezet via gespecialiseerde brancheteams. Met branchecontent maken ze inzichtelijk wat er speelt in de markt en welke deals daaruit voortkomen. Deals zijn immers het resultaat van feitelijke marktomstandigheden.

Regie houden in de keten

Tegelijk groeit de druk op bedrijven in de Brainportregio. Toeleveranciers van grote spelers moeten blijven investeren om mee te kunnen in tempo, kwaliteit en schaal. Dat biedt kansen, maar vergroot ook het concentratierisico. Juist daarom is het belangrijk dat ondernemers bewust kijken naar hun rol in de keten en dus hun risico's spreiden

Volgens Joosten en Joppen is het daarom belangrijk dat ondernemers bewust kijken naar hun rol in de keten. Waar zit de toegevoegde waarde? Welke activiteiten zijn cruciaal? Welke kennis of technologie moet dicht bij het bedrijf blijven? In welke hoek moet je groeien? Feitelijk is een 'zero base’ analyse op je eigen businessmodel wenselijk.

Die vragen worden belangrijker doordat de Brainportregio zich verder ontwikkelt. Kritische technologieën blijven vaker dichter bij huis. Daardoor groeit het ecosysteem rondom de grote bedrijven verder door.

Brainport staat ook internationaal op de radar

De aantrekkingskracht van Brainport blijft niet beperkt tot Nederlandse kopers. Ook internationale partijen kijken naar de regio. Zij zoeken via overnames toegang tot technologie, talent en lokale marktpositie. Internationale strategische partijen weten goed wat de Brainportregio aan groeikansen biedt. Hoe deze economie zich ontwikkelt. Dat blijkt al snel als Aeternus een nieuwe transactie in de markt zet. De internationale appetijt is een gegeven.

Een brede kopersmarkt is waardevol, maar alleen als een onderneming goed weet wat zij zoekt in een koper. Gaat het om groei? Om toegang tot nieuwe markten? Om opvolging? Om schaalgrootte? Of om het borgen van continuïteit? Hoe scherper dat beeld, hoe groter de kans dat een proces leidt tot een passende transactie.

Volgens Aeternus past die manier van denken bij de ontwikkeling van de regio. Brainport is een regio van doorpakken, maar ondernemers moeten blijven sturen op hun eigen agenda. Innovatie en AI hooghouden, afhankelijkheden beperken en bewust positie kiezen in de keten zijn daarbij essentieel.

Brainport is daarmee meer dan een groeiregio. Het is een economie op zichzelf en een markt waarin ondernemers hun waarde actief kunnen vergroten. Niet pas bij verkoop, maar ruim daarvoor.