Omzet ondernemers in detailhandel blijft groeien, vooral webshops zorgen voor meer verkoop

Ondernemers hebben in juni meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 2,9 procent, na een stijging van 3,4 procent in mei. De hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen lag 2,5 procent hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

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Bij winkels in voedings- en genotmiddelen steeg de omzet met 2,5 procent. Het verkoopvolume steeg met 2,2 procent. De omzet van speciaalzaken steeg met 0,9 procent, na een stijging van 1,9 procent een maand eerder.



In de non-foodsector nam de omzet met 3,1 procent toe en lag het volume 2,6 procent hoger. Winkels in consumentenelektronica noteerden in juni de grootste omzetstijging, met ruim 6 procent meer omzet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Drogisterijen hebben 4,5 procent meer omgezet. De omzet van winkels in schoenen en lederwaren en van winkels in meubels en woninginrichting was echter lager dan een jaar eerder.



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Meer online omzet

Online werd 7,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De onlineomzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, steeg met bijna 10 procent. Webwinkels waarvan de verkoop via internet de hoofdactiviteit is, hebben bijna 6 procent meer omgezet.



Volgens het CBS zijn de cijfers gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in juni. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 4,3 procent hoger dan een jaar eerder.



De consumentenprijzen namen volgens het CBS in juni gemiddeld met 2,9 procent toe. De omzet van de detailhandel steeg daarmee in juni even hard als de inflatie.

Meer verkoop via socialemediakanalen

Naast dat winkels meer verkopen via hun webshop, weten klanten ze ook steeds beter via sociale media te vinden. Vooral jongeren lopen voorop. Volgens de Retail Monitor 2026 heeft 53 procent van gen Z al producten gekocht via socialemediaplatforms en ontdekte 68 procent er nieuwe merken. Millennials volgen op de voet. „Voor gen Z begint shoppen niet in Google, maar in TikTok, Instagram of een comment thread”, vertelde Tamar Krijgsman, retailspecialist bij PwC Nederland, eerder tegen De Ondernemer.



De opmars van social commerce verandert de fysieke winkel. Een kwart van de retailers verwacht in 2030 geen voorraad meer in fysieke winkels te hebben. Sommigen experimenteren al met plekken waar klanten content kunnen maken. „De winkel van de toekomst is deels showroom, deels studio en deels servicepunt”, voorspelt Krijgsman. „Influencers zijn de nieuwe winkelmedewerkers, maar dan met miljoenen bereik.”