Jarenlang liep zijn agenda vanzelf vol, maar nu de telefoon zwijgt, moet deze zzp’er dringend leren van coaches

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Laatst sprak ik een ervaren zzp’er. Tientallen jaren in het vak met een indrukwekkend cv en nooit zorgen over nieuwe opdrachtgevers, omdat de agenda toch wel vanzelf volliep. Dat is veranderd. Door de handhaving op schijnzelfstandigheid durven opdrachtgevers niet zo snel meer een zelfstandige in te huren. En dus rinkelt zijn telefoon steeds minder vaak en daalt zijn omzet.



Ik ben benieuwd hoe hij zich profileert en open zijn LinkedIn-pagina. Wat ik zie is een stroom aan door geposte berichten. Een artikel over een goed doel, veel verontwaardigde posts over politici (‘oplichters!’), gecombineerd met wat felicitaties en vacatures. Wat ik niet zie: wie is deze man? Wat kan hij en waarom zou je juist met hem willen werken?



Zijn LinkedIn-pagina leest als een Facebook-tijdlijn. En dat is een gemiste kans die hem waarschijnlijk meer kost dan hij beseft.



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Wat de zzp’er van coaches kan leren

Misschien merk je het zelf, er is iets veranderd in de wereld van de zzp’er. Jarenlang was het mogelijk om te ondernemen op reputatie en netwerk alleen. Je deed goed werk, mensen vertelden het door, de volgende opdracht diende zich aan. De handhaving op schijnzelfstandigheid heeft dat mechanisme niet kapotgemaakt, maar wel verzwakt. Opdrachtgevers zijn voorzichtiger. Ze zoeken langer, wegen meer af, en kijken vaker eerst online voordat ze bellen. Wat ze dan aantreffen op je LinkedIn-profiel is niet bijzaak meer. Het is je etalage.



Maar er is een beroepsgroep in Nederland waar met enige regelmaat smalend over wordt gedaan, maar waar de gemiddelde zelfstandige professional nog wat van kan leren. Ik heb het over coaches.



In de stad Utrecht zou tegenwoordig één op de tien inwoners coach zijn. Dat klopt niet helemaal, volgens de Kamer van Koophandel is het één op de 108 in de hele provincie, maar ook dat is niet weinig. Er wordt weleens lacherig over gedaan, maar die coaches weten iets fundamenteels dat veel consultants, interim-managers en technisch specialisten niet snappen.



Ze begrijpen dat je als zelfstandig ondernemer niet alleen je vak moet beheersen, maar ook moet laten zien dat je het beheerst. Ze investeren in hun verhaal. Ze denken na over hun positionering. Ze leren hoe ze zichzelf presenteren. Ze behandelen hun zichtbaarheid niet als iets dat erbij komt, maar als iets dat bij het ondernemerschap hoort.



Ondertussen opereert een groot deel van de zzp-wereld nog vanuit de overtuiging dat goed werk vanzelf gevonden wordt. Uurtje factuurtje en dan hopen dat de volgende klus zich aandient. Dat werkte toen de markt ruim was en opdrachtgevers zonder aarzeling een freelancer inhuurden. Het werkt steeds minder nu de spelregels veranderen.



De vraag is niet of je zin hebt om je te profileren. De vraag is of je het je kunt veroorloven om het niet te doen.

Zichtbaarheid is geen sprint

Profileren hoeft niet te betekenen dat je morgen een compleet nieuw verhaal moet hebben. Het betekent dat je etalage klopt. Dat iemand die jouw naam googelt of je LinkedIn-profiel opent, binnen tien seconden begrijpt waar jij voor staat, wat jij doet en voor wie. Dat je eigen woorden daar staan, niet die van anderen. Dat je profiel eruitziet als een bewuste keuze en niet als gemopper aan de bar van een bruine kroeg.



Dat kost tijd. Zichtbaarheid is geen sprint, het is iets wat organisch groeit als je er consequent aandacht aan geeft. De coaches die dat goed doen, hebben dat ook niet in een week geleerd. Maar ze zijn begonnen en houden vol.



Het mooie aan het ondernemerschap is dat je elke dag opnieuw kunt beginnen. Dus ook met dat profiel dat wél laat zien wie je bent.



Jij bent het uithangbord van je bedrijf. Laat het ook reclame maken voor je.



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