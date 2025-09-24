Het geheim van Foto Verweij: ‘We zijn de groenteboer van vroeger’

In een wereld waarin alles steeds onpersoonlijker lijkt te worden, zijn er gelukkig altijd nog bedrijven als Foto Verweij in Nijmegen. Medewerkers Patrick van den Berg (44) en Nienke Vos (26) vertellen waarom de fotozaak in een digitaal tijdperk zo krachtig overeind blijft.

Marketingmedewerker Nienke: „We zijn heel servicegericht. Om een voorbeeld te noemen: als je via onze website met ons chat, krijg je een reactie van één van onze medewerkers. Waar veel bedrijven kiezen voor een chatbot, gaan wij voor persoonlijk contact.”

Schept een band

Patrick, webmaster, beaamt dat. „We zijn in 1935 opgericht en hebben altijd met een klein team gewerkt. Als klant zie je in de winkel dus altijd bekende gezichten. Dat schept een band. We zijn eigenlijk de groenteboer van vroeger, de plek waar je komt om iets te kopen, maar waar je je ook thuis voelt en weet dat je goed geholpen wordt. We nemen ruim de tijd om de wensen van de klant goed in kaart te brengen.”

De alsmaar aanhoudende digitalisering is voor Foto Verweij geen bedreiging. Patrick: „Toen de eerste mobieltjes kwamen, weet ik dat ze hier hun adem wel even inhielden. Want ineens kon iederéén foto’s maken, zonder fototoestel. Inmiddels weten we dat juíst smartphones ervoor zorgen dat de interesse in fotografie bij mensen wordt aangewakkerd. Ze merken: hé, dit is leuk. Hier wil ik wel mee verder. En de volgende stap is het aanschaffen van een mooie camera.” Nienke: „En het - deels - afdrukken van al die foto’s. Dat doen wij overigens in ons eigen lab - heel uniek. Bestanden en rolletjes die je ons toevertrouwt, ontwikkelen wij zelf en gaan niet naar een extern lab. Dat geeft mensen een veilig gevoel.”

Goede samenwerking met PostNL

De zaken bij Foto Verweij gaan dus goed - en niet alleen in de winkel. Dagelijks vinden zo’n vijftig tot zestig ontwikkelde fotorolletjes, nieuwe of tweedehands bestelde fototoestellen, en duizenden afgedrukte foto’s hun weg naar hun eigenaar via de post en pakketbezorging. Om al die bestellingen netjes bij de klanten te krijgen, werkt Foto Verweij samen met PostNL . Patrick: „Eerder hadden we een andere bezorgpartner, omdat die de eerste was met een ophaalservice. Maar daar ging vaak wat mis.” Nienke: „Soms werden de pakketten niet opgehaald en stonden we daar met alle bestellingen. Leg dat maar eens uit aan je klanten.”

Patrick: „Klanten willen hun bestellingen snel in huis hebben. Hoe eerder, hoe beter. Zelfs als we in onze webshop aangeven dat een product een langere levertijd heeft, informeren mensen of het tóch eerder geleverd kan worden. Dat is niet erg, maar om aan die eisen te kunnen voldoen, moeten we met een partij werken waar we op kunnen vertrouwen. PostNL doet gewoon wat het belooft.”

Nienke vult aan: „Vooral hun ophaalservice is goud waard. Als winkel mogen we een eigen tijdvak kiezen waarop PostNL onze pakketten komt ophalen. Bij ons komen ze tussen vijf en zes uur ‘s avonds. Zo kunnen we de bestellingen van die dag nog verwerken. En dan staan ze er ook echt. Voor ons is het ontzettend belangrijk dat ze hun woord nakomen. Dat scheelt ons tijd en onzekerheid.”

Meedenken

Daarnaast is de samenwerking ook heel prettig. Patrick: „We hebben een eigen accountmanager, Daan, met wie we nauw samenwerken. Via Mijn PostNL Zakelijk kunnen we al onze zendingen online inzien en mocht er iets mis gegaan zijn, dan nemen we contact op met Daan. Hij pakt het gelijk verder op. Zo wilden we graag een ophaalservice op zaterdag. Dat bleek in eerste instantie lastig, maar hij heeft dit voor elkaar gekregen.”

Ook klanten vinden het fijn dat Foto Verweij met PostNL samenwerkt. Patrick: „Als je kostbare camera-apparatuur bestelt of fotorolletjes met dierbare herinneringen opstuurt, wil je gewoon zeker weten dat de bezorging goed gaat. PostNL straalt wat dat betreft positief af op onze winkel. Op de een of andere manier weten mensen gewoon dat het de beste bezorger is. Een lekker no-nonsense, degelijk Nederlands bedrijf.”

Tot slot zijn de PostNL-Pakketpunten en automaten een uitkomst voor de klanten van Foto Verweij. Patrick: „Veel mensen zijn overdag natuurlijk niet thuis. Daarom is de optie om een bestelling bij een pakketpunt of automaat te laten bezorgen, ideaal. Dit gaat goed, klanten maken hier steeds meer gebruik van.”

De toekomst

Patrick sluit af: „We verzenden al veel buiten Nederland, maar in de toekomst willen we vooral uitbreiden naar Duitsland, Luxemburg en België.” Nienke: „Daarin vinden we de betrouwbaarheid van PostNL heel prettig. Ik denk dat we samen nog ver kunnen groeien.”