De zonnepanelenmarkt is grotendeels ingestort. Op basis van de huidige verkoop worden er dit jaar ongeveer driekwart minder nieuwe panelen geïnstalleerd ten opzichte van 2023, toen de verkoop piekte. De installatie van thuisbatterijen voor stroomopslag groeit wel snel.

Door einde salderingsregeling is thuisbatterij in trek: ‘Logisch, want je kunt er belasting mee vermijden’

In 2025 worden 164.000 nieuwe installaties van zonnepanelen verwacht. In 2023 waren dat er nog ruim een half miljoen. Dat is 72 procent minder, staat in het jaarlijkse trendrapport van Dutch New Energy Research (DNE Research), schrijft NU.nl

Tegelijkertijd neemt de verkoop van thuisbatterijen juist toe, blijkt uit cijfers van DNE Research. Dit jaar worden er naar verwachting bijna 90.000 geïnstalleerd. Dat is 140 procent meer dan in 2024. De batterijen komen met name in woningen terecht.

De daling bij de zonnepanelen en stijging bij de thuisbatterijen hebben beide met het onzekere overheidsbeleid te maken, legt een woordvoerder van DNE Research uit.

Einde aan salderen maakt consumenten onzeker

„In 2027 stopt de salderingsregeling en daar zijn mensen onzeker over”, vertelt de woordvoerder. „Je ziet dat de terugverdientijd van zonnepanelen daardoor langer wordt. Zonne-energie blijft wel de goedkoopste keus voor wie panelen heeft, doordat de stroomopwek gratis is.”

Met de salderingsregeling kunnen zonnepaneelhouders hun opgewekte stroom en verbruikte stroom nu nog tegen elkaar wegstrepen. Dat scheelt veel energiebelasting en bovendien is de zonnestroom al gratis.

Logisch dat verkoop thuisbatterijen stijgt, want je kunt er belasting mee vermijden Hrvoje Medarac DNE Research-hoofdonderzoeker

Voor het eerst heeft ruim de helft van de Nederlandse koopwoningen zonnepanelen. Van verzadiging van de markt wil Martien Visser, emeritus lector energie, nog niet spreken. „De andere helft van Nederland moet ook nog panelen nemen. En je ziet al langer dat de huursector achterblijft.” Minder dan een kwart van de sociale huurwoningen en zo’n 10 procent van de particuliere huurwoningen hebben panelen.

Energiebelasting vermijden met thuisbatterij en zonnepanelen

Meer huishoudens investeren dit jaar in een thuisbatterij, vooral omdat zonnestroom aan het net terugleveren minder oplevert. DNE Research-hoofdonderzoeker Hrvoje Medarac verwacht dat de thuisbatterijverkoop volgend jaar nog veel harder zal groeien. „Logisch, want je kunt er belasting mee vermijden”, stelt Visser. „Je betaalt belasting over de stroom die je van het net neemt. Dat doe je minder met een thuisbatterij en panelen, want dan sla je veel meer zonnestroom op voor eigen gebruik.”

De energie-expert voegt er wel aan toe dat de batterijen nog steeds duizenden euro's kosten. En natuurlijk heb je zonnepanelen nodig om het meest te profiteren van stroomopslag. Zonder panelen kun je met een dynamisch energiecontract ook nog geld besparen met stroomopslag, maar wel veel minder.

DNE Research spreekt van „de volgende fase in de energietransitie”, omdat Nederlanders nu meer kijken naar stroomopslag in plaats van stroom opwekken. Toch is de zonnepanelenmarkt volgens de woordvoerder niet dood. „De verkoop heeft zijn dieptepunt nu bereikt, is onze verwachting. Als volgend jaar het overheidsbeleid onder een nieuw kabinet duidelijker wordt, zit er misschien weer stijging in de verkoop.”

