Zo voorkom je verrassingen als starter: ‘Ik negeerde de post, tot de aanslag binnenkwam’

Een goed idee kan zomaar uitgroeien tot een bedrijf. Dat laten drie ondernemers zien in de nieuwe serie ‘Uit de hand gelopen’ van de Belastingdienst. Hun creatieve projecten en passies groeiden uit tot serieuze ondernemingen, mét fiscale verantwoordelijkheden. Wie net start, merkt al snel dat een kloppende administratie net zo belangrijk is als een goed product. De verhalen van Fraenck, S.T.E.A.L.L. en Kick Off Vintage laten zien hoe je problemen voorkomt en waarom overzicht vanaf dag één telt.

Na inschrijving bij de KVK, krijg je als startende ondernemer al snel te maken met diverse belastingzaken: zo moet je btw-aangifte doen en een kloppende administratie bijhouden. Maar bijvoorbeeld ook nadenken over of je gebruik wilt maken van de Kleineondernemersregeling of in aanmerking komt voor de startersaftrek. Het is leerzaam om te zien hoe verschillende ondernemers hiermee omgaan, maar één conclusie is duidelijk: hoe beter je je voorbereidt, hoe minder verrassingen je later tegenkomt.

“Ik negeerde de brieven, tot het misging”

Personal trainer en vitaliteitscoach Jermaine van S.T.E.A.L.L. weet nog precies hoe zijn eerste maanden als ondernemer verliepen. ,,Vanaf het moment dat ik me inschreef bij de KVK kwamen de brieven van de Belastingdienst binnen,” vertelt hij. ,,Ik legde ze weg, want ik was bezig met mijn klanten, trainingen en het bouwen van mijn studio. Tot er een aanslag op de mat viel van duizenden euro’s. Dat was het moment waarop ik besefte dat ik dit niet langer kon negeren.”

Jermaine besloot de Belastingdienst te bellen. In dat gesprek kon hij een betalingsregeling treffen. „Ik moest alsnog een boete betalen, maar ik had wél helderheid. En dat gaf rust.” Het was het begin van een andere manier van werken. Hij vond een boekhouder die zijn administratie structureel op orde bracht. „Vanaf dat moment werd ondernemen leuker. Ik kon me weer richten op de mensen die ik begeleid, omdat ik wist dat de basis klopte.”



Andere starters herkennen zich in zijn ervaring. Ze zijn vooral bezig met hun vak: creëren, trainen, verkopen, ontwerpen. Administratie schuiven ze voor zich uit, tot het moment dat er deadlines, achterstanden of hoge bedragen spelen. Juist daarom benadrukt Jermaine hoe waardevol het is om tijdig hulp te zoeken. Het voorkomt stress later én geeft vertrouwen.

“Bewaar alles en ontwikkel je eigen ritme”

Ook mode-ondernemer Ratna van Fraenck leerde al snel hoe belangrijk administratieve routines zijn. Haar bedrijf staat bekend om duurzame tassen en accessoires die worden gemaakt van zeilresten, kunstlederpartijen en zelfs oude NS-treinbekleding. Creativiteit en impact vormen de kern van haar merk, maar ook bij haar bleek administratie een fundament. ,,Toen ik begon, wist ik niet hoe belangrijk het was om alles te bewaren,” zegt ze. ,,Bonnetjes, afspraken, inkopen… het lijkt iets kleins, maar het is essentieel. Je wilt niet achteraf moeten reconstrueren wat je kwijt was.”

Ratna ontwikkelde een vaste structuur: momenten in de week waarop ze alles bijwerkt, checkt en opslaat. „Het zorgt ervoor dat je niet steeds achter de feiten aanloopt. Je houdt overzicht én je weet welke regelingen je kunt toepassen. Dat maakt het ondernemen een stuk rustiger.”



Tegelijkertijd toont haar verhaal hoe een creatieve onderneming geen vrijbrief is om de administratie losser te laten. De groei van Fraenck vroeg juist om meer structuur. En die structuur gaf ruimte om verder te bouwen.

Van passie naar planning

De ervaringen van Jermaine en Ratna laten geen twijfel: administratie is geen bijzaak maar een essentieel onderdeel van starten met ondernemen. Wie grip heeft op inkomsten, uitgaven, btw en aftrekposten, kan strategische keuzes maken. Dat geldt voor iedere ondernemer. Maar zelfs met een goede voorbereiding kunnen er vragen ontstaan. Daarom benadrukken de ondernemers uit de serie ‘Uit de hand gelopen’ hoe waardevol het is dat de Belastingdienst starters actief helpt. Want veel fiscale uitdagingen komen voort uit onzekerheid of onwetendheid. Door tijdig te informeren, voorkom je dat kleine problemen grote worden.

Op Belastingdienst.nl/starters vinden ondernemers praktische hulpmiddelen, van korte uitlegvideo’s tot duidelijke stappenplannen. Wie liever persoonlijk contact heeft, kan een videobelafspraak maken. Daarnaast is er het webinar ‘Goede start met de Belastingdienst’ en kun je op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur live chatten met een startersvoorlichter. Dat maakt het laagdrempelig om direct antwoord te krijgen op vragen die anders blijven liggen.

Uit de hand gelopen

De ondernemers uit ‘Uit de hand gelopen’ laten zien hoe belangrijk het is om administratie en belastingen vanaf het begin serieus te nemen. Of het nu gaat om bonnetjes bewaren, btw-aangifte doen of een regeling toepassen: wie op tijd inzicht krijgt, houdt ondernemen leuk en behapbaar. Hun verhalen geven starters een eerlijk beeld van wat erbij komt kijken, inclusief de fouten die je liever voorkomt.