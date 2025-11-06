‘Het is onterecht om te denken dat je een heel team nodig hebt om succesvol te zijn op een marktplaats’

Lees verder onder de advertentie

Jarl Markerink is Head of Marketplaces bij Pink Gellac, een Nederlandse scale-up die in 2013 is opgericht met het idee om een manicure van salonkwaliteit direct toegankelijk te maken voor consumenten thuis. Makerink: „Pink Gellac begon als online-only cosmeticabedrijf en groeide snel dankzij een bijzonder onderscheidend kleuraanbod en een sterke focus op direct-to-consumer verkoop. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een toonaangevend merk in de Benelux en daarbuiten, met zeventien fysieke winkels in Nederland, België en Frankrijk. De aanwezigheid op diverse marktplaatsen heeft hierbij een grote rol gespeeld.”



Na een eerste voorzichtige start op de Duitse website van Amazon, de Nederlandse versie is er dan nog niet, volgt al snel verdere uitbreiding. Pink Gellac besluit om direct het hele assortiment – zo’n 250 producten – aan te bieden in vijf landen, in vijf verschillende talen. Wel via dezelfde marktplaats, want waar andere marktplaatsen zich primair richten op één land of markt kon Pink Gellac zo eenvoudig meerdere landen bedienen.



Markerink: „Meteen met je hele assortiment live gaan zou ik andere ondernemers zeker niet adviseren. Als je als bedrijf heel veel listings hebt, loop je het risico dat je niet overal je volle aandacht op kunt richten. Een product live zetten is één ding, maar zorgen dat alles draaiende blijft, is iets heel anders. We zien als Pink Gellac inmiddels hele goede resultaten en een groeiende business, maar het blijft wel elke dag leren. Policies en tools veranderen regelmatig, dus je moet wel op de hoogte blijven van wat er speelt en wat er nieuw is om vooraan in de rij te blijven staan.”

Maurice Barten van Alpine Hearing Protection en Jarl Markerink van Pink Gellac. Foto: Jelle Hoogeveen

Ongehoord succes

Ook in een totaal ander segment, dat van gehoorbescherming tijdens evenementen, worden de vruchten geplukt van de beslissing om via marktplaatsen te gaan verkopen. Maurice Barten is Chief Digital Officer van Alpine Hearing Protection, waar men al vroeg de stap naar marktplaatsen heeft gezet: „We zijn in 1994 begonnen als Nederlands familiebedrijf, maar de afgelopen vijf jaar hebben we een enorme groeispurt doorgemaakt. Om als bedrijf via de winkelstraat of je website schaal te vergroten, is meestal veel personeel en geld nodig. Maar door gebruik te maken van marktplaatsen kun je hetzelfde bereiken met slechts een paar drukken op de knop. Het heeft ons geholpen om onze omzet in enkele jaren te vervijfvoudigen.”



Dat het opzetten van een extra verkoopkanaal relatief eenvoudig is, wil niet zeggen dat er geen werk in zit. Succes komt niemand aanwaaien, ook niet via een marktplaats, weet ook Barten. „Marktplaatsen zijn een enorme versneller, maar je moet niet denken: ik doe het er even bij, met halve aandacht, en verwachten dat het meteen succes wordt. Het is ook heel hard werken, en daar moet je als team of organisatie wel klaar voor zijn.”



„Als je focus en aandacht hebt, is de kans op succes veel groter. Gelukkig bieden de grote online marktplaatsen tegenwoordig allerlei tools die je als ondernemer écht verder kunnen helpen, of je nu net begint of er al jaren actief bent. Je hoeft het wiel overigens ook niet zelf uit te vinden, hè? Mijn tip: kijk vooral in je netwerk naar collega-ondernemers die al op een marktplaats actief zijn. Zo kun je sparren over wat wel en niet werkt.”



Altijd kansen

Sommige ondernemers die anno 2025 nog altijd niet op een marktplaats actief zijn, blijven weg omdat het hen teveel gedoe lijkt, ze het gevoel hebben dat ze te laat zijn, of dat er op die platformen zoveel concurrentie is dat ze vrezen er niet tussen te komen. Toch hoeven dat volgens Barten geen belemmeringen te zijn.



„Voor nieuwe merken zijn er altijd kansen. Als early adopter kun je een goede positie verworven hebben, maar de algoritmes en de manier waarop marktplaatsen werken, veranderen continu. Er is altijd wel iets nieuws. Als nieuwe partij kun je daar vaak sneller de voordelen van plukken, terwijl je als gevestigd bedrijf dan juist vooral eerst moet bijsturen. Dat geeft zeker ook nieuwe bedrijven volop de kans om succesvol te worden op een marktplaats.”



Markerink sluit zich daarbij aan. „Bedrijven hebben onterecht de angst dat er een heel team voor nodig is om succesvol te zijn op marktplaatsen. In het begin kun je het best bij één persoon houden, zolang die persoon bereid is er aandacht aan te besteden en je niet teveel verwacht. Het is wel belangrijk dat je als ondernemer op tijd bijschakelt en opschaalt wanneer dat nodig is. Daarbij is het verstandig om te focussen op expertise: personeel met écht goede kennis van marktplaatsen. De belangrijkste les die ik heb geleerd? Begin gewoon, maar ga zoals gezegd niet te snel. Zorg dat je eerst je product goed neerzet voordat je verder uitbreidt. Dan kom je er wel.”