Verplichte AOV op komst: waarom je nú de regie moet pakken

De struggle om een AOV af te sluiten, grote kans dat deze je bekend voorkomt. Hoogste tijd dus om ermee af te rekenen. En vooral omdat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) naar verwachting in 2030 ingaat. „Denk nu niet dat je nog alle tijd hebt’’, adviseert Akkie Lansberg van a.s.r. „Het zou zomaar kunnen dat je in Q1 van 2026 alles geregeld moet hebben.’’

Honderdduizenden ondernemers nog zonder AOV

In Nederland zijn er zo’n 700.000 tot 900.000 ondernemers die niets hebben geregeld bij arbeidsongeschiktheid. „In dat opzicht is het natuurlijk een goede zaak dat er nu een basisregeling komt in de vorm van een verplichte AOV’’, begint Lansberg, directeur Inkomensverzekeringen bij a.s.r. „Deze ondernemers vallen in een enorm gat als het een keertje misgaat. En dan komen ze in de bijstand. Daar zitten zij zelf niet op te wachten, maar tegelijkertijd de hele maatschappij niet.’’



,,Onze boodschap? Nú is het moment om een verantwoorde financiële situatie voor jezelf te creëren en een passende AOV te kiezen. Bij a.s.r. kun je bijvoorbeeld een Basis AOV afsluiten. Dat is een basisvoorziening. Maar je kunt ook kiezen voor een Flexibele AOV, waarbinnen je meer mogelijkheden hebt.’’

AOV’s die vóór de peildatum zijn afgesloten, vallen onder een soepeler overgangsrecht

Zo zit de verplichte AOV in elkaar

Doorgaan met de struggle en nu niks regelen is natuurlijk ook een optie, maar dan moet je het vanaf 2030 doen met de verplichte AOV vanuit de overheid, oftewel de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) en die is voor iedereen hetzelfde. „Deze wordt in het leven geroepen voor de zzp’er en de kleine ondernemer. Iedereen heeft een financieel vangnet nodig. Ook deze groep, die het afsluiten van een AOV maar voor zich uit blijft schuiven’’, zegt Lansberg.



„Volgens het huidige wetsvoorstel kan de BAZ je nu afhankelijk van je winst tot maximaal 171 euro per maand kosten. Deze kosten zullen (jaarlijks) stijgen omdat ze het wettelijk minimumloon volgen. De eigen risicotermijn bedraagt twee jaar, wat betekent dat je deze periode bij arbeidsongeschiktheid zonder inkomen moet overbruggen voordat UWV een inkomen uitkeert. Verder loopt de verzekering tot aow-leeftijd en int de Belastingdienst de premies. Die zijn fiscaal aftrekbaar, maar er wordt wel jaarlijks in één keer zo’n 2.100 euro van je rekening afgeschreven.’’

Focus op nu, niet op 2030

De reden waarom a.s.r. je op het hart drukt om zo snel mogelijk in actie te komen voor een passende AOV, is omdat je nu een AOV nodig zou kunnen hebben. Bovendien wordt er naar verwachting binnenkort een peildatum voor de BAZ vastgesteld. AOV’s die vóór deze peildatum zijn afgesloten, vallen onder een soepeler overgangsrecht. Ondernemers mogen in dat geval hun huidige, vaak flexibelere AOV behouden zolang deze een periodieke uitkering biedt tot een eindleeftijd van minimaal 55 jaar. Na de peildatum vervalt deze mogelijkheid. Dan worden de eisen strenger als je een AOV bij een verzekeraar wilt afsluiten in plaats van de BAZ. Als je nú een AOV afsluit heb je dus meer flexibiliteit en mogelijkheden. Let op: we weten niet wanneer de peildatum wordt vastgesteld, maar dit kan zomaar al bij behandeling van de wet in de Tweede Kamer gebeuren, waarschijnlijk ergens in 2026.

René Draaisma is commercieel directeur Inkomen bij a.s.r. en onderstreept nog maar eens dat je als ondernemer verantwoordelijk bent voor je eigen financiële vangnet. „De meesten weten dat ook wel, maar velen handelen er niet naar. Ik vind het opvallend dat zij in en rond hun huis of bedrijf wél alles verzekeren. Net zoals de bedrijfsbus. Want: geen tijd voor schade, we moeten snel door. Maar waarom dan niet je inkomen veiligstellen? Dat telt toch veel zwaarder dan een bedrijfsbus? En toch zijn er nog honderdduizenden ondernemers die dat niet zien.’’

Het essentiële verschil tussen de verzekeringen

Nog een reden om nú een passende AOV af te sluiten? Het grote verschil is maatwerk. „Bij de BAZ krijg je pas uitgekeerd als je niet meer in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen. Neem bijvoorbeeld een stukadoor. Zodra hij zijn eigen werk niet meer kan doen, maar volgens de BAZ nog wel als telefonist een minimumloon kan verdienen, dan moet hij dat doen en krijgt hij geen uitkering.’’



,,Als je nu nog een ‘gewone’ AOV afsluit, kun je zelf de eigen risicotermijn kiezen, het verzekerde bedrag aanpassen én de dekking op beroepsarbeidsongeschiktheid baseren’’, zegt Draaisma. ,,Dat laatste houdt in dat je géén ander werk hoeft aan te nemen als je je eigen beroep niet meer kunt beoefenen. Dat is een essentieel verschil.’’

Waarom je dus nú in actie moet komen

Wat je nu als zelfstandige het beste kunt doen? De regie pakken en een voor jou passende verzekering regelen. We hebben de belangrijkste redenen voor het afsluiten van een AOV hieronder voor je op een rijtje gezet.

Je hebt een financieel vangnet

Je hebt keuzevrijheid

Je bent verzekerd voor beroepsarbeidsongeschiktheid

Je krijgt hulp bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en hulp bij re-integratie

Begeleiding bij preventie

„Wat de verplichte AOV-verzekering niet biedt, is begeleiding bij preventie van arbeidsongeschiktheid’’, onderbouwt Lansberg de laatste bullet uit bovenstaand rijtje. „Als a.s.r. doen we dat wél. Neem bijvoorbeeld weer de stukadoor. Kiest hij voor onze Langer mee AOV, dan hebben we regelmatig contact en nemen hem er in mee dat in onze ervaring hij over een aantal jaar door fysieke klachten waarschijnlijk niet meer kan stucen. We beginnen dan vroegtijdig met meedenken over een alternatief. Fijn toch, een AOV waarbij je niet alleen geholpen wordt wanneer het al te laat is?’’