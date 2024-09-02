De Entrepreneur Summit: een laagdrempelige kennismaking met investeerders

Wie private equity zegt, denkt al snel aan grote deals of een ingewikkelde zoektocht naar kapitaal. Maar volgens Rolf Visser, partner bij de Nederlandse M&A-praktijk van Deloitte, hoeft die stap helemaal niet zo groot te zijn. ,,Met de Entrepreneur Summit willen we ondernemers juist op een laagdrempelige manier laten ervaren wat private equity voor hun onderneming kan betekenen. Geen verkooppraatjes, maar een echte kennismaking, ruimte om vragen te stellen en inspiratie opdoen.”

Entrepreneur Summit

De Entrepreneur Summit vindt plaats op 9 oktober 2025 en richt zich vooral op ondernemers die eigenaar zijn van hun bedrijf, vaak met een operationeel bedrijfsresultaat vanaf zo’n 3 miljoen euro. Maar ook grotere bedrijven, met een bedrijfsresultaat van 30 miljoen euro of meer, doen mee. “We zien dat ondernemers uit verschillende sectoren meedoen, van industrie en technologie tot dienstverlening en e-commerce. Juist die diversiteit maakt de dag interessant.”

Hoe de dag eruitziet

De dag start met een warm welkom en korte toelichting op het programma. Daarna volgen de eerste vijf rondes van speeddates: korte gesprekken van een half uur waarin ondernemers en investeerders elkaar leren kennen. ,,Tijdens die gesprekken krijgen investeerders een beeld van de onderneming en de ondernemer erachter”, legt Visser uit. ,,Soms is het een eerste kennismaking, soms kennen ze het bedrijf al. Voor de ondernemer is het dé kans om vragen te stellen: Hoe kijken jullie naar mijn sector? Welke groeikansen zien jullie voor mijn onderneming? Wat is jullie aanpak bij het ondersteunen van groei en performanceverbetering? Zo ontstaan meteen waardevolle uitwisselingen.”

Na de lunch vertelt een ervaren ondernemer over zijn of haar persoonlijke ervaringen met private equity. ,,Vorig jaar vertelde Dries Wajer hoe private equity hem in staat stelt internationaal door te groeien met zijn onderneming Wajer Yachts. De kansen, maar ook de uitdagingen die samenwerking met private equity met zich meebrengt. Uit de mond van de ondernemer zelf zijn zulke verhalen inspirerend en geven ze een realistisch beeld”, zegt Visser. Na de gastpreker volgen de tweede vijf rondes van speeddates.

De dag wordt afgesloten met een korte terugblik, gevolgd door een netwerkborrel. ,,Juist tijdens de borrel ontstaan vaak de meest waardevolle gesprekken tussen ondernemers die elkaar eerder die dag nog niet hebben gesproken. Voor velen is dat een onmisbaar en inspirerend onderdeel van het programma.”

De Entrepreneur Summit vindt plaats op donderdag 9 oktober 2025. Ondernemers die willen ontdekken wat private equity kan betekenen voor hun bedrijf, kunnen zich nu aanmelden via de website van Deloitte. Meld je hier aan voor de Entrepreneur Summit 2025.

Vrijblijvend kennismaken, maximaal resultaat

Wat de Entrepreneur Summit uniek maakt, is de combinatie van vrijblijvendheid en efficiëntie. ,,Normaal gesproken zou het weken of maanden kosten om met zoveel investeerders te spreken. Hier kan het in één dag, in een ontspannen setting en geheel op jouw initiatief, zonder enige verplichting of druk. Dat maakt het laagdrempelig”, benadrukt Visser. ,,Je kiest zelf of je na afloop contact houdt of niet. Sommigen plannen vervolggesprekken, anderen laten het erbij. Beide is goed. Het gaat erom dat je in korte tijd een breed beeld krijgt van de mogelijkheden.”

De gesprekken zijn bewust informeel en kort, waardoor het niet voelt als een pitch of een onderhandeling. ,,Het gaat om kennismaken, kennis opdoen en relaties bouwen”, zegt Visser. ,,En ook als je nog geen concrete plannen hebt om iets met private equity te doen, is het event waardevol. Je weet dan in ieder geval hoe deze wereld werkt en welke opties er zijn.”

Wat kan private equity betekenen?

Veel ondernemers zien op tegen het onbekende van private equity. Toch kan het in verschillende situaties een belangrijke rol spelen. Denk aan het versnellen van groei en verdere professionalisering van de onderneming. Of het veiligstellen van de continuïteit op termijn, bijvoorbeeld door de afhankelijkheid van de huidige eigenaar te verkleinen. Ook bij opvolging van een DGA kan private equity een oplossing bieden.

,,Vaak spelen meerdere van deze aspecten tegelijkertijd,” legt Visser uit. ,,Een ondernemer wil doorgroeien, maar ook nadenken over opvolging en continuïteit. Private equity kan daar een passende route voor bieden. Door in gesprek te gaan, ontdek je welke mogelijkheden er zijn. Veel ondernemers zijn verrast door de diversiteit aan private equity firma’s: institutionele investeerders, family offices, maar ook ex-ondernemers die zich gespecialiseerd hebben in investeren”

Fotograaf: Keanu_Kuijkhoven

Meld je aan

De kracht van de Entrepreneur Summit zit in de toegankelijkheid en de inhoud. In één dag krijgen ondernemers een helder beeld van private equity, horen ze inspirerende praktijkvoorbeelden en bouwen ze nieuwe contacten op, en dat allemaal in een informele setting. Deelname is gratis en geheel vrijblijvend: de ondernemer bepaalt of er een vervolg komt.

Visser besluit: ,,Voor de een levert de dag een eerste kennismaking op, voor de ander kan het het begin zijn van een groeiversnelling. Maar voor iedereen geldt: je gaat naar huis met nieuwe inzichten en waardevolle contacten die je bedrijf verder kunnen brengen.”