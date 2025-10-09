Vakmanschap versterken met leren op de werkvloer

De bouwsector staat voor een grote uitdaging. Het tekort aan vakmensen loopt op, terwijl er steeds meer vraag is naar kwaliteit en specialistische kennis. Vooral bij restauratie en renovatie is vakmanschap schaars. Bouwbedrijf Burgy in Leiden kiest voor leren op de werkvloer, om eeuwenoude ambachten niet verloren te laten gaan.

Burgy werkt als restauratiebedrijf aan monumentale panden door heel Nederland. Dat vraagt om vakmensen die technisch sterk zijn én gevoel hebben voor erfgoed. Een combinatie die schaars is op de arbeidsmarkt. „Het is lastig om jongeren te vinden die binnen onze niche in de bouw aan de slag willen. Daarnaast duurt het lang voordat ze echt zelfstandig aan de slag kunnen,” legt Burgy uit. „Tegelijkertijd willen we voorkomen dat waardevolle kennis van oudere collega’s verloren gaat.”

Dat maakt leren op de werkvloer de perfecte keuze voor het bedrijf. ,,Onze medewerkers leren het vak in de praktijk, stap voor stap en onder begeleiding van ervaren collega’s.” Zo blijft vakmanschap behouden, terwijl jonge talenten zich ontwikkelen en sterker betrokken raken bij het bouwbedrijf.

Leren door te doen

Binnen Burgy gaan leren en het dagelijkse werk hand in hand. Nieuwe medewerkers krijgen vanaf dag één een plek naast hun ‘leermeester’. ,,We koppelen jongeren aan ervaren vakmensen, zodat hun kennis en vaardigheden direct worden overgedragen.” Dat is volgens Burgy een stuk effectiever dan alleen een opleiding volgen.

Daarnaast heeft het renovatiebedrijf een eigen werkplaats ingericht en de Burgy Vakschool opgericht. In de werkplaats oefenen medewerkers met materialen, technieken en gereedschappen, voordat ze hun werk in de praktijk brengen op monumenten. ,,Het verlaagt de drempel. Onze medewerkers mogen er fouten maken, omdat ze leren door te doen. Dat maakt het een stuk toegankelijker voor jongeren die misschien niet zo’n goede ervaring hadden met school.”

De Vakschool maakt leren en ontwikkelen een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Bovendien worden algemene cursussen en trainingen voorzien van een ‘Burgysausje’. ,,Een standaard timmercursus bouwen wij bijvoorbeeld om tot een praktijkdag, waarbij medewerkers stoelen bouwen onder begeleiding van acteurs die lastige opdrachtgevers spelen. Timmeren kunnen onze mensen wel, maar met zo’n rollenspel leg je de lat een stuk hoger.”

Betrokken en trots personeel

Jongere medewerkers ontwikkelen zich dankzij de aanpak sneller en voelen zich eerder onderdeel van het team. ,,Je merkt dat ze trots zijn op wat ze leren. Iemand die een restauratieproject goed heeft afgerond straalt dat vervolgens ook uit,” vertelt Burgy. ,,Die betrokkenheid is goud waard,” benadrukt hij. Mede daarom heeft het bedrijf een muur met Burgy’s Helden, zoals de medewerkers ook wel worden genoemd. Iedereen die 12,5 jaar in dienst is wordt daar vereeuwigd.

Ondertussen blijft de kwaliteit van het werk geborgd, een belangrijke voorwaarde voor het bedrijf. Nieuwe medewerkers beginnen heel laagdrempelig, waarna de taken stap voor stap worden uitgebreid. Ook worden ze tussentijds geëvalueerd, om de voortgang te bespreken. Zo kan Burgy blijven garanderen dat de restauraties voldoen aan de hoge eisen die de sector stelt. ,,Het gaat om cultureel erfgoed. Fouten herstellen is vaak ingewikkeld, of zelfs onmogelijk. Daarom moeten onze mensen heel goed weten wat ze doen.”

De ondernemer ziet leren op de werkvloer als een maatschappelijke verantwoordelijkheid, die perfect past bij de missie waar hij dagelijks aan werkt. ,,Wij werken aan gebouwen die honderden jaren oud zijn. Als wij het vak niet doorgeven stopt het uiteindelijk. Daarom is het belangrijk voor ons bedrijf, voor de sector en voor de toekomst van ons erfgoed.”

Wij moeten ons vak blijven overdragen. Dat kan alleen als ervaren leermeesters dagelijks met jongeren werken en hun kennis doorgeven directeur Kasper Burgy

Inspiratie voor meer mkb’ers

Burgy is heel blij met de campagne ‘Leren op de werkvloer’. ,,We leren als mkb’ers het liefst van elkaar, dus de verhalen van andere bedrijven uit de praktijk hebben ons gemotiveerd om mee te doen. Zij lieten zien dat kleine stappen vaak al een groot verschil maken.”

Hij hoopt zelf ook meer ondernemers te inspireren, bijvoorbeeld als ze moeite hebben om personeel te vinden en te behouden, terwijl de productiviteit er niet onder mag leiden. Leren op de werkvloer biedt volgens hem een laagdrempelige oplossing, die de moeite van het onderzoeken meer dan waard is.

,,Als sector moeten we zorgen voor voldoende gekwalificeerde vakmensen,” stelt Burgy. ,,Dat lukt alleen als we kennis en ervaring delen. Daar zullen uiteindelijk de volledige restauratiebranche en bouwsector van profiteren.”