Half miljoen Nederlandse ondernemers komt niet rond: ‘Vaak al vijf over twaalf’

Ruim een op de vijf ondernemers in Nederland kan niet rondkomen van zijn bedrijf, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Binnen die groep hebben ongeveer 170.000 ondernemers direct financiële problemen of verwachten ze die binnen zes maanden. Vrijwilligersorganisatie Over Rood en Nationale-Nederlanden zetten zich in voor dit thema. Schuldhulpverlener Wim Huijsman deelt zijn ervaringen.

Ondernemers zijn gewend om door te zetten, ook als het tegenzit. Volgens Wim Huijsman is dat precies waarom problemen vaak te laat zichtbaar worden. „Ondernemers klagen niet snel. Ze blijven draaien, soms tot onder de armoedegrens. Hulp vragen voelt voor veel van hen als falen.”

Wim is trajectmanager bij Over Rood, een vrijwilligersorganisatie die met steun van onder andere Nationale-Nederlanden en het Oranje Fonds ondernemers met schulden en achterstanden helpt om de boel weer op de rit te krijgen. Als vrijwilliger begeleidt hij al jarenlang ondernemers om de kluwen te ontwarren. „Ik heb zelf drie bedrijven gehad, die helaas niet lang succesvol waren. Daardoor begrijp ik hoe het voelt als alles onder druk staat.”

Hulpvraag enorm divers

De hulpvragen die Over Rood binnenkrijgt, zijn divers. Soms gaat het om administratieve chaos en belastingachterstand, soms om ondernemers die zichzelf volledig zijn kwijtgeraakt in hun bedrijf. Niet zelden werkt dit door in het privéleven en liggen ook problemen in de relationele sfeer of in de verslavingshoek op de loer. „Als ondernemers de weg naar ons vinden, is het vaak al vijf over twaalf. We willen ze het liefst al spreken als het nog vijf voor twaalf is, dan is het veel makkelijker om te helpen”, weet Toon Verheugen, regiomanager bij Over Rood.

“ Ondernemers klagen niet snel. Ze blijven draaien, soms tot onder de armoedegrens. ” Wim Huijsman Over Rood

De aanpak van Over Rood begint altijd met het bieden van een luisterend oor en het creëren van overzicht. Wat komt er binnen, wat gaat eruit en waar zitten de grootste problemen? „We beginnen heel praktisch”, legt Wim uit. „Zonder overzicht kun je geen beslissingen nemen.”

Als de rust eenmaal is wedergekeerd, wordt samen gekeken naar de volgende stappen. Daarna volgt begeleiding richting herstel, sanering of soms een doorstart.

Hulp die oplucht en doorwerkt

Gemiddeld duurt een traject zo’n zes maanden, maar er zijn ook casussen die jaren duren. „Het mooiste is het als het dan toch lukt”, zegt Toon. De hulp die Over Rood aanbiedt, is kosteloos voor de ondernemer. En tegelijkertijd onbetaalbaar, zien Wim en Toon. „Zodra iemand binnenkomt, heerst er vaak al opluchting”, zegt Wim. „Dan is het niet meer alleen vechten, maar samen kijken naar wat er nog kan.” En dat is volgens beiden waar je het voor doet: iemand uit de overlevingsstand halen en weer richting geven. Uit ervaringsverhalen van ondernemers blijkt dat de hulp langdurig doorwerkt. Zo vertelt horecaondernemer Kjeld: „De steun van Wim heeft ervoor gezorgd dat ik met rust een duidelijk saneringsproces in kon. Daar heb ik tot de dag vandaag profijt van.”