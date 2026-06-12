Hoe samenwerken duurzaam bouwen verder helpt

De ontwikkeling van een modern distributiecentrum draait allang niet meer alleen om snelheid en vierkante meters. Duurzaamheid, flexibiliteit en samenwerking spelen een steeds grotere rol. Dat blijkt ook uit de realisatie van DC Distripark in Waddinxveen, ontwikkeld door Arvast Groep. ‘Door samen te werken, kun je van elkaar proeven en leren’.

Volgens Marcel Zonnevijlle, projectleider bij Arvast Projectontwikkeling, begon de hele operatie met een stukje grond van 22.000 vierkante meter. ,,Deze grond lag bij een al bestaand distributiecentrum. Maar dit oorspronkelijke perceel zouden we niet optimaal kunnen bebouwen. Uiteindelijk hebben we nog 3.000 vierkante meter aan buurpercelen bij kunnen kopen om onze plannen perfect te kunnen realiseren", zegt Zonnevijlle.

Overwogen te stoppen

De eerste plannen stammen uit 2022. Geen gemakkelijke tijd, zo net na de coronaperiode en oplopende rentetarieven en stijgende inflatie. Het was moeilijk om een gebruiker te vinden, dus passeerden allerlei andere plannen de revue. ,, We zijn zelfs bezig geweest met plannen voor een andere invulling. Toch hebben we het ontwerp nog één keer aangepast, wat leidde tot een DC met een zeer hoge BREEAM-score van 73 procent." Dit betekent dat het pand uitermate duurzaam gebouwd wordt en daarna ook in gebruik heel ecologisch verantwoord is.

„Bij Arvast staat duurzaamheid altijd al hoog in het vaandel, maar voor een DC is een duurzaamheidslabel vereist. BREEAM is hier de benchmark. Dit was voor Arvast het eerste BREEAM-project. Omdat we een bouwteam van vaste partners uit eerdere projecten én nieuwe partijen bij elkaar hebben gebracht, zie je echter dat je van elkaar kunt proeven en leren.”

Credits

Wat bijvoorbeeld een probleem hád kunnen worden, werd dankzij de brede samenwerking snel opgelost. ,,De eerste creditlijsten verplichtten ons om duizend panelen te realiseren. Maar die waren niet bruikbaar vanwege netcongestie. Door een aanpassing in het ontwerp en de creditlijst hebben we uiteindelijk zo'n 180 zonnepanelen gerealiseerd. Met behoud van de BREEAM-score."

In plaats van blind vast te houden aan de oorspronkelijke plannen, ging het bouwteam gezamenlijk op zoek naar alternatieven. Door slim gebruik te maken van andere duurzaamheidscredits, onder meer op het gebied van waterbeheer, wist het team alsnog de gewenste certificering te behalen. „Dit is echt de kracht van samenwerking geweest. Niemand wilde iets realiseren puur voor het label. We zochten oplossingen die ook daadwerkelijk logisch en toekomstbestendig waren.” Uiteindelijk behaalde het gebouw een BREEAM Excellent-score van 73 procent.

DC Distripark - Waddinxveen Beeld: SpotCompanion

Flexibiliteit tijdens bouwproces

Dit doordenken was een van de opvallendste aspecten van het project: flexibiliteit binnen het bouwproces. Waar in veel bouwprojecten keuzes vroegtijdig worden vastgezet, bleef hier ruimte bestaan om onderweg bij te sturen. „Het was absoluut geen situatie van: dit spreken we aan de voorkant af en daarna staat alles in beton gegoten,” zegt Zonnevijlle lachend. „Integendeel. Er werd continu gekeken hoe dingen slimmer, beter of duurzamer konden.”

Voordelen prefab beton

De keuze voor bouwpartners kwam voort uit een combinatie van praktische én duurzame overwegingen. Neem bijvoorbeeld de samenwerking met Willy Naessens Nederland. Het bouwbedrijf staat mede bekend door het bouwen met prefab beton. En dat levert een heel bijzonder aspect op: dankzij de kracht van beton is een enorme, vrije overspanning haalbaar. Essentieel bij distributiecentra: hoe minder kolommen in het gebouw, hoe flexibeler de ruimte inzetbaar blijft voor toekomstige gebruikers.

„Juist daarin konden zij heel concreet meedenken. Dat gaf direct vertrouwen dat het gebouw breed inzetbaar zou blijven voor de markt. In dit geval extra belangrijk, want toen wij de plannen maakten, hadden wij nog geen eindgebruiker. Dus hoe meer vrije mogelijkheden voor het inrichten, hoe beter.” Een gebruiker was daarna dan ook snel gevonden.

Zonnevijlle benadrukt het ondernemerschap en de open manier van samenwerken van Willy Naessens Nederland. „Je komt tijdens zo’n bouwproces voor allerlei keuzes te staan die je niet kan voorzien. Hoe fijn is het dan dat een bouwpartner altijd met je meedenkt en waar mogelijk ook van de bestaande plannen kan afwijken. Ik kijk positief terug op het verloop van de bouw. Vooral de snelheid waarmee het project uiteindelijk werd gerealiseerd is bijzonder.”

DC Distripark - Waddinxveen Beeld: SpotCompanion

Verticale integratie

De keuze voor Willy Naessens Nederland had naast de betonconstructies ook te maken met het hoge duurzaamheidsgehalte van het bouwproject. De totaalaannemer sluit goed aan bij de duurzaamheidsambities van het project. Ook heeft Willy Naessens Nederland het volledige bouwproces van A tot Z in eigen beheer, waardoor het snel kan schakelen en klanten gericht kan adviseren over efficiënte en duurzame oplossingen.

De eerste paal ging in mei 2024 de grond in en de bouw liep volgens planning. Zelf ondanks wat tussentijdse aanpassingen vanwege de BREAAM-scores. Uiteindelijk werd het distributiecentrum ongeveer dertien maanden later opgeleverd.

Inmiddels is het distributiecentrum volledig operationeel en vrijwel continu in gebruik. Volgens Arvast Projectontwikkeling bewijst dit de behoefte aan moderne logistieke ruimte. „Vanaf het moment dat de gebruiker tekende, stond het gebouw eigenlijk direct vol. En ik verwacht eerlijk gezegd niet dat het ooit nog leeg komt te staan, zegt Marcel Zonnevijlle tot slot.