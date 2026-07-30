Een miljoen euro ophalen bij het publiek klinkt als weken bellen, pitchen en overtuigen. Bij Laura Hoogland liep het anders. Haar financieringsronde, voor onder meer een bananenverwerkingsfabriek, zat zo snel vol dat ze er zelf van schrok. „Als ik vier vragen heb gehad, is dat veel.”

De post op LinkedIn van Laura Hoogland, oprichter van Bakers & Bananas en The Banana Factory, kan niet duidelijker: „Dit was de makkelijkste 1 miljoen euro die ik ooit heb opgehaald.”



Al vraagt die zin enige nuance, zegt ze wanneer we haar feliciteren. „Als het maar niet als arrogantie is overgekomen, want zo bedoel ik het allerminst. Ik ben vooral trots, maar laat ik het zo zeggen: het heeft me gewoon heel erg verbaasd.”



Via het sharefundingplatform Broccoli wist Laura ruim tweehonderd mensen te overtuigen om in haar bedrijf te investeren. Het is onder meer voor een nog te bouwen fabriek waarin ze jaarlijks 22.000 ton afgekeurde bananen wil verwerken tot bananenpuree en bakkerijproducten. Die puree kan door voedingsmiddelenbedrijven worden verwerkt in onder meer ijs en smoothies. Haar bananenbrood, dat bij ruim 1500 verkooppunten ligt, verkoopt ze met nog andere bakkerijproducten onder de naam Bakers & Bananas aan onder meer Albert Heijn en KLM. Met het geld wil ze ook dit merk verder opschalen.



Binnen een week haalde Laura het eerste doelbedrag van 750.000 euro op. Drie weken later stond ook het verhoogde doelbedrag van 1 miljoen euro op de teller, die nog gestaag doorloopt.

Van vergadertafel naar Lowlands-hoofdpodium

Laura had al eerder financiering opgehaald, maar toen ging het om een kleine groep investeerders. Deze sharefundingronde, waarbij converteerbare leningen werden aangeboden, voelde veel publieker. In haar LinkedIn-bericht omschrijft ze dat verschil als volgt: „Normaal vertel ik m’n verhaal aan een paar mensen aan een vergadertafel, m’n comfortzone. Nu voelde het alsof ik in m’n onderbroek op Lowlands het hoofdpodium op werd gestuurd. Zonder repetitie. En zonder muzikaal talent.”



Laura hield daarom rekening met een intensieve campagne achter de schermen. Andere ondernemers hadden haar verteld hoeveel tijd zij kwijt waren aan vragen, telefoontjes en opvolging. Maar die bleven uit. „Als ik vier vragen heb gehad, is dat veel.”

Waarom de crowd het snel begreep

Een deel van het succes zit volgens Laura in de eenvoud van het verhaal. Bakers & Bananas verwerkt bananen die anders verloren zouden gaan tot nieuwe producten en ingrediënten. „Ons businessmodel spreekt behoorlijk tot de verbeelding.” Daarnaast kent iedereen bananen, maar niet iedereen weet wat er in de keten verloren gaat.



Daarbij moet Laura één misverstand wel vaak rechtzetten. „Wij verwerken geen rotte bananen. Het is helemaal geen afval, het zijn groene en gele bananen die nu geen bestemming vinden.”

“ Eén potentiële investeerder heeft zich al gemeld tijdens de sharefundingronde, dus daar is dit al goed voor geweest ” Laura Hoogland Bakers & Bananas en The Banana Factory.

Wat volgens Laura ook hielp, was haar voorbereiding. Ze besteedde veel aandacht aan de teksten, de investeringspagina, het pitchdeck en de campagnevideo. Haar advies: laat anderen vooraf meekijken. Begrijpen zij direct wat je doet? Geloven ze het verhaal? Welke vragen blijven hangen? Die feedback moet vóór de livegang in het materiaal worden verwerkt.



Op de video werd niet beknibbeld. „Je kunt het zo gek maken als je wilt. Wij hebben er uiteindelijk voor gekozen om er geen megadure productie van te maken, maar voor een goede video begin je al snel ergens rond de 7.000 à 8.000 euro.”



Een andere reden die mogelijk hielp: schaarste. „We hebben ook geprobeerd een soort FOMO te creëren. Fear of missing out. Het feit dat dit de eerste én de laatste keer is dat je als publiek, zeg maar als niet-officiële investeerder, kunt instappen, heeft mensen ook getriggerd.”

Bakers & Bananas was zichtbaar zónder te bedelen

Waar andere crowd- en sharefunders online nogal eens laten doorschemeren dat er nog maar een paar dagen zijn om in te stappen en dat het streefbedrag nog nét niet is gehaald, wilde Laura voorkomen dat de campagne op sociale media als ‘leuren om geld’ zou voelen. „We spraken af dat we achter de schermen als een malle zouden bedelen wanneer het nodig was. Maar dat gingen we zeker niet online doen, waar het voor iedereen zichtbaar is.” De communicatie ging daarom vooral over het bedrijf, de ontwikkelingen en de ambitie achter The Banana Factory.

Volgende ronde: 10 miljoen euro

De opgehaalde 1 miljoen euro is een tussenstap, want ondertussen werkt Laura al aan een volgende ronde van 10 miljoen euro, die ze bij grote investeerders wil ophalen en die bedoeld is voor de bouw van de fabriek. „Eén potentiële investeerder heeft zich al gemeld tijdens de sharefundingronde, dus daar is dit al goed voor geweest.”