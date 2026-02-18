Intratuin: ‘De bulkautomaat maakt van statiegeld een geweldige klantervaring’

Intratuin Vleuterweide werkt vanuit de groene visie van de franchise-organisatie en wil graag goed doen en betrekt de eigen omgeving daarbij. In overleg met de gemeente werd voor Statiegeld Nederland een bulkautomaat geplaatst. „Daarmee zamelen we straks meer dan 2 miljoen blikjes en flesjes per jaar in.”

Eigenaar Mark Vernooij zet dat enorme aantal af tegen de 40.000 blikjes die de reguliere flessenautomaat jaarlijks innam. „Nu doen we zo’n 6.000 blikjes per dag, en we merken dat steeds meer mensen hun statiegeldverpakkingen bij ons komen inleveren.” Hij verwacht door te groeien tot misschien wel vier miljoen items per jaar en is trots op de duurzame bijdrage die hij met zijn bedrijf levert. De 1,7 cent per statiegeldverpakking die het bedrijf gemiddeld ontvangt is echt een mooie bijverdienste.

Een klein gebaar

„We hebben ruimte gemaakt op drie parkeerplaatsen, van de 250 die we er beschikbaar hebben”, legt de ondernemer uit. Een offer dat hij met het bedrijf graag maakt om inzameling voor de buurt en ver daarbuiten makkelijker te maken. „Wij hebben de ruimte en voor onze medewerkers is het een kleine moeite om de automaat dagelijks te legen en schoon te houden.”



De benodigde 30 vierkante meter is goed beschikbaar, op een mooie plek dichtbij de entree van de winkel. Klanten zien meteen de bulkautomaat staan en kunnen er zo met de auto naartoe rijden. Bedrijfsleider Michael van den Hoven vult aan: „We zien de klanten zakken vol flesjes en blikjes legen in de automaat, direct uit de kofferbak of zelfs grotere volumes uit busjes of van aanhangwagens.”



Voor Intratuin was het een haast logische keuze. Het helpt de buurt, er stond al een flessenautomaat en het inzamelpunt draagt bij aan de duurzame en milieuvriendelijke visie van het overkoepelende bedrijf. „Maak je het mensen makkelijk dan lukt dat ook. Zwerfafval hoort er gewoon niet bij.”

Tot 100 blikjes en flesjes tegelijk

De bulkautomaat maakt het inleveren van grote aantallen blikjes en flesjes voor statiegeld een stuk sneller. Het apparaat kan tot honderd items tegelijkertijd verwerken. Klanten bepalen vervolgens zelf hoe ze het statiegeld laten uitbetalen. Dat kan digitaal via een Tikkie, waarna het geld meteen op de bankrekening staat. Het is ook mogelijk om een bonnetje te laten printen. Handig, bijvoorbeeld om de flessen voor iemand anders in te leveren en het statiegeld over te dragen.



Intratuin Vleuterweide biedt daarnaast nog een derde optie. Van den Hoven vertelt: „We werken al jaren samen met het Prinses Maxima Centrum-ziekenhuis in Utrecht. Daarom bieden we klanten graag de mogelijkheid om het statiegeld te doneren. Ook daarmee steunen we graag de regio om ons heen.”

Er stond al een flessenautomaat

Mark en Michael leggen uit dat de plaatsing van een bulkautomaat goed geregeld wordt door Statiegeld Nederland. Zij betalen de machine, plaatsen de automaat en betalen voor het onderhoud. Ondernemers zoals die van het tuincentrum hoeven de automaat slechts schoon te houden en te legen. De zakken met statiegeld-items worden door Statiegeld Nederland opgehaald.



„Het heeft ons geholpen dat we al een flessenautomaat hadden staan”, legt een van de heren uit. „Daardoor weten we hoe belangrijk het is om de machine goed schoon te houden. We kennen zelfs de typische storingen al, waardoor de implementatie een beetje makkelijker was.” Desalniettemin waarderen ze de begeleiding en zijn ze ervan overtuigd dat iedere ondernemer dit kan.

Een bijdrage voor de buurt

De ondernemer doet het niet voor het geld en ook niet eens voor de extra aanloop naar de winkel. „We zien wel dat klanten vaker terugkomen en meteen ook een paar planten meenemen”, vertelt Mark. Maar hij vindt het minstens zo belangrijk om iets terug te doen voor de buurt. „Wij hebben de ruimte, we hebben de mensen en met het grote parkeerterrein maken we het klanten makkelijk om grote aantallen blikjes en flesjes in te leveren.”



Daardoor merkt de vestiging van Intratuin dat de bulkautomaat een succes is. „Er staan er al bijna honderd door Nederland, wat er uiteindelijk ruim vierhonderd moeten worden. Wij merken dat steeds meer mensen het concept ontdekken en ervaren hoe makkelijk het werkt.” Daarom verwacht het bedrijf door te groeien naar zo’n vier miljoen statiegeld-items per jaar. Ze zouden graag samen met Statiegeld Nederland kijken naar de optimalisatie van de ophaalprocessen, om dat bij die volumes nog steeds in goede banen te leiden.

Ambassadeurs voor andere franchisenemers

De plaatsing van de bulkautomaat heeft binnen Intratuin alvast geleid tot bijna 10 andere ondernemers die ook interesse hebben. „We zijn bijna uitgegroeid tot een soort ambassadeur”, vertelt de bedrijfsleider. Hij legt uit dat anderen vooral willen weten of het echt allemaal zo makkelijk werkt en of het niet veel tijd kost. Dat laatste valt in de praktijk enorm mee. „Een makkelijk inleverpunt zorgt voor een heel positieve klantervaring en dat sluit helemaal aan bij hoe wij onze Intratuin runnen’’, aldus Mark en Michael.

