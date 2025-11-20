Het Nederlandse e‑commerceplatform combineert scherpe HP‑deals met maximale leverzekerheid, directe voorraadtoegang en een volledig geautomatiseerde orderketen. Deze strategie wordt mogelijk gemaakt door technologiepartner Originem, waarbij Konrad van den Bosch een mede bepalende rol speelt in visie en richting.

Directe toegang tot volledige voorraad

OfficeNext heeft een unieke marktpositie dankzij realtime koppelingen met ALSO Benelux en PBS Benelux. Hierdoor blijft de voorraad HP‑laptops, printers en supplies ook tijdens Black Friday ruim beschikbaar voor ondernemers én consumenten.

Konrad van den Bosch: „Iedereen wil korting, maar zekerheid is uiteindelijk het belangrijkst. Doordat wij direct uit de bron leveren, blijven we beschikbaar wanneer anderen ‘uitverkocht’ zijn.” ALSO Benelux verwerkt bovendien ook op zaterdag bestellingen, wat zorgt voor uitzonderlijke leverbetrouwbaarheid tijdens piekdrukte.

HP als fundament voor veilige en duurzame werkplekken

HP staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en zakelijke continuïteit eigenschappen die cruciaal zijn voor moderne werkplekken zowel op de zaak als thuis. Van den Bosch: „HP is voor ons een strategisch merk: veilig, robuust en bewezen betrouwbaar. We zijn enorm blij dat HP ons tijdens Black Friday ondersteunt met sterke acties. Onze klanten profiteren daarvan.”

OfficeNext is een snelgroeiend Nederlands e‑commerceplatform voor zakelijke hardware, supplies en kantoorartikelen. Het platform is volledig geautomatiseerd, Thuiswinkel Waarborg‑gecertificeerd voor zowel B2C als B2B, beschikt over ISO 9001 en werkt aan afronding van EcoVadis Zilver. Dankzij realtime distributiekoppelingen en een moderne composable architectuur biedt OfficeNext snelheid, betrouwbaarheid en schaalbaarheid voor ondernemers én consumenten.

Zero‑touch commerce

De technische basis van OfficeNext bestaat uit een moderne composable architectuur, ontwikkeld door Originem met Interlayer.cloud als spin in het web die alle systemen naadloos met elkaar verbindt. Dankzij deze technologie werkt OfficeNext volledig zero‑touch: alle orders worden automatisch verwerkt zonder handwerk en zonder vertraging. Van den Bosch: „Of het nu 50 of 5.000 orders zijn, het systeem schaalt moeiteloos mee.”

Wat ondernemers én consumenten zoeken

„Zowel zakelijke als particuliere klanten verwachten tijdens Black Friday direct leverbare voorraad, betrouwbare, veilige hardware en kwaliteit die jaren meegaat”. OfficeNext combineert dit met HP‑kortingen tot 30 procent, waardoor zekerheid én voordeel samenkomen. OfficeNext verlengt alle HP‑deals tot en met Cyber Monday, inclusief extra voorraden en aanvullende acties.

