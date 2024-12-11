Franziska over de sprong naar het ondernemerschap en de rol van financiële rust

Een eigen praktijk starten terwijl je net bent verhuisd, midden in een intensieve opleiding zit en de zorg hebt voor twee jonge kinderen: voor de meesten klinkt dat als een pittige start. Toch is het precies wat Franziska Reschke deed. Haar praktijk Hey Franz , waar ze cliënten behandelt met lichaamsgericht werk en natuurlijke behandelmethoden, groeit stap voor stap. „Ondernemen hoeft niet perfect. Maar overzicht houden, dat maakt echt het verschil.”

Reschke groeide op in Berlijn, werkte jarenlang in verschillende sectoren, maar vond pas rond haar dertigste wat ze écht wilde doen. ,,Ik merkte dat ik vooral energie kreeg wanneer ik direct met mensen werkte. Gezondheid, aandacht, herstel, daar ligt mijn kracht.” Tijdens haar intensieve opleiding tot Heilpraktiker reisde ze regelmatig tussen Nederland en Duitsland. ,,Het was geen ideaal moment. Ik was net verhuisd, werd zwanger en toen kwam corona er ook nog bij. Maar ik voelde zo duidelijk dat dit mijn richting was, dat stoppen geen optie was.”

De overstap naar Nederland bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. Haar Duitse kwalificatie sluit niet één-op-één aan op het Nederlandse zorglandschap. ,,Dat was confronterend. Je werkt jarenlang ergens naartoe en dan moet je hier opnieuw kijken: wat kan ik, hoe bouw ik dit op, hoe bereik ik mensen?” Het antwoord kwam in de vorm van Hey Franz, haar eigen praktijk. ,,Ik wilde een plek creëren waar mensen letterlijk even kunnen landen. Waar iemand luistert, meedenkt en echt de tijd voor je neemt. Dat is precies wat ik doe.”

De combinatie van loondienst en ondernemerschap

Om de financiële sprong behapbaar te houden, werkt Reschke drie dagen per week op een vaste locatie in Haarlem. De overige dagen bouwt ze haar praktijk op. ,,Die combinatie geeft stabiliteit. Mijn gezin is jong, mijn leven is druk, en dit is hoe het voor mij klopt.” Dat betekent niet dat het vanzelf gaat. ,,Het voelt soms alsof ik twee banen run. Mijn hoofd zit vol ideeën, maar de week is snel voorbij. Prioriteiten stellen is echt een ondernemersvaardigheid.”

Wat haar helpt, is de aansluiting tussen beide werelden. ,,In mijn vaste baan ontmoet ik vaak dezelfde doelgroep als in mijn praktijk. Mensen die bewust met hun gezondheid bezig zijn. Dat zorgt voor een mooie kruisbestuiving.” Zelfzorg blijkt daarbij net zo belangrijk als klantenzorg. ,,Ik leer nu dat mijn eigen tempo oké is. Ik hoef niet alles tegelijk. Als moeder, ondernemer en mens is dat misschien wel mijn grootste les.”

De financiële kant van starten

Ondernemen begint vaak met enthousiasme en idealen, en eindigt vaak in een ordner vol bonnetjes. Dat ontdekte Reschke ook. ,,In het begin denk je dat je alles wel overzichtelijk houdt. Maar zodra je meerdere inkomstenstromen hebt, reserveringen moet doen, facturen moet bijhouden; dan blijkt dat overzicht best snel te verdwijnen.” Ze werkte een tijd met verschillende losse systemen, maar merkte dat dat juist onrust gaf. “De administratie stapelde zich op mijn bureau op. Ik ben iemand die graag met mensen werkt, niet met papieren. Dus ik had iets nodig wat makkelijk en betrouwbaar is.”

Het scheelt enorm als je je inkomsten, belastingreservering en zakelijke kosten niet door elkaar laat lopen. Een bankrekening die je dat inzicht geeft en die meedenkt, geeft rust

Een goede zakelijke rekening speelt daarin een centrale rol. „Het scheelt enorm als je je inkomsten, belastingreservering en zakelijke kosten niet door elkaar laat lopen. Een bankrekening die je dat inzicht geeft, geeft rust. Dan houd je ruimte in je hoofd voor je klanten en je bedrijf.”

Rabobank ziet die behoefte aan eenvoud en overzicht onder veel startende zzp'ers terug.

Voor jezelf beginnen: spannend, maar de moeite waard

Terugkijkend op haar eerste jaren als ondernemer ziet Reschke vooral groei. De waardering van cliënten, het behalen van haar examen, de stappen die ze zette ondanks obstakels; het bevestigt dat ze gekozen heeft voor het juiste pad. Wat ze andere starters wil meegeven? ,,Begin gewoon. Echt. Wacht niet op de perfecte website of de perfecte timing; dat bestaat niet. En vraag mensen om je heen om hulp. Je hoeft het niet alleen te doen.”

Voor wie nog twijfelt over de financiële kant van starten, heeft ze een extra tip: „Zorg dat je administratie vanaf dag één simpel blijft. Als je overzicht hebt, houd je ruimte om te groeien."