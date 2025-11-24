‘Een soepele transactieverwerking houdt de ervaring op de markt positief. Daar draait het allemaal om’

Digitalisering verandert de wereld en ondernemers moeten meebewegen om onderscheidend te blijven. Ook op de markt, waar bakkerij ‘t Stoepje al sinds jaar en dag gevestigd is. Een goed assortiment, dagverse producten van hoge kwaliteit en persoonlijk contact vormen de basis, maar ook de manier waarop klanten kunnen betalen. Van cash-only naar cashless — hoe pak je dat aan?

„Bakkerij ‘t Stoepje onderscheidt zich door haar unieke aanpak: de combinatie van ambachtelijke en dagverse producten, een breed assortiment van meer dan driehonderd artikelen, en vooral het persoonlijke contact op de markt”, stelt Emma Duijst, Formule Manager bij Bakkerij ’t Stoepje.

„We vinden het belangrijk dat ondernemers zelf bepalen welk assortiment ze voeren en dat ze dicht op hun klanten zitten. Op de markt is het contact nog altijd heel direct en persoonlijk. Daar heb je nog service zoals je die nergens anders meer ziet. De kracht zit in de zelfstandigheid van de franchisenemers, die allemaal hun eigen brood verdienen. Iedere markt is anders, dus bieden wij ondersteuning op maat. De ondernemers bepalen zelf hun assortiment, en wij zorgen voor ondersteuning, marketingmaterialen en vlotte afhandeling van bestellingen en leveringen via onze online bestelapp.”

Lokaal het verschil maken

Met meer dan honderd franchisenemers die actief zijn op meer dan zeshonderd markten in Nederland, blijft ‘t Stoepje een vertrouwd gezicht voor marktbezoekers. Ondanks de sterke focus op authenticiteit, is ook innovatie onmisbaar. Duijst: „We kijken continu naar manieren om onze ondernemers nóg beter te ondersteunen. Ook op het gebied van betalingen. Daar kwam Buckaroo in beeld. Zij richten zich juist ook op de local heroes, de kleine ondernemers die lokaal het verschil maken en bieden de beste betaaloplossingen en ondersteuning voor onze ondernemers, en dat tegen een uiterst scherpe prijs.”

„De samenwerking met Buckaroo geeft ons als franchisegever via een overzichtelijk dashboard inzicht in de betaalstromen en stelt onze ondernemers in staat te profiteren van moderne betaaltechnologieën zonder de vrijheid van keuze te verliezen. Zo kunnen ze zelf bepalen welke pinapparatuur ze gebruiken, terwijl Buckaroo de transactieverwerking verzorgt en zo onze ondernemers maximaal ontzorgt, zodat zij zich kunnen richten op de klant. Dat geeft onze ondernemers rust en gemak, zeker tijdens piekmomenten op de markt. Het is juist op die momenten heel belangrijk dat alles snel en betrouwbaar verloopt, zodat klanten niet lang hoeven te wachten en de doorstroming soepel blijft.”

Van cash-only naar cashless

Hoewel de markt traditioneel gezien altijd een cash-only omgeving was, ondergaat deze ook op het gebied van betalingen een duidelijke verandering. „We zien tegenwoordig dat het merendeel van de transacties digitaal via de pin gaat”, zegt Duijst. „Het is dan essentieel dat onze ondernemers kunnen vertrouwen op snelle en stabiele pinapparaten die altijd werken en een goede transactieverwerking bieden, zodat ze zeker weten dat het geld direct op hun rekening staat.”

Digitalisering is essentieel voor elke business, ook op de markt. Het stelt ons in staat om efficiënter te werken en onze klanten nog beter te bedienen Emma Duijst

Hoewel de markt sterk leunt op traditie en persoonlijk contact, beseffen Bakkerij ’t Stoepje en haar ondernemers dat digitale oplossingen hen ondersteunen bij het behouden van die authenticiteit. „Digitalisering is essentieel voor elke business, ook op de markt. Maar bij ons zie je dat vooral achter de schermen terug”, aldus Duijst. „Het stelt ons in staat om efficiënter te werken en onze klanten via onze ondernemers nog beter te bedienen. Onze klanten waarderen het enorm dat ze snel kunnen betalen. Daarnaast ontzorgt de samenwerking met Buckaroo onze ondernemers, zodat zij zich nog meer kunnen richten op het leveren van kwaliteit.”

Tijdloos concept

Volgens Duijst is de markt een tijdloos concept dat blijft bestaan door de combinatie van ambachtelijke en verse producten en uitstekende service. „De inzet van Buckaroo’s betaaltechnologie helpt hen hier perfect bij. Het biedt niet alleen kostenvoordelen voor onze ondernemers, maar ook gemoedsrust en een snellere en betere ervaring voor klanten. Het is een win-win-winsituatie”, vervolgt Duijst. „De samenwerking met Buckaroo laat zien dat zelfs in een traditionele sector zoals de onze, innovatie onmisbaar is. Door slimme oplossingen te integreren, blijven onze ondernemers relevant en succesvol, ook in een steeds veranderende markt.”

„De marktverkoper is door de jaren heen echt een specialist geworden, iemand bij wie advies en kwaliteit centraal staan”, benadrukt Duijst. „Onze klanten komen niet alleen voor het heerlijk verse brood, maar ook voor de sfeer en beleving. En dat geldt voor jong en oud, want hoewel de markt lange tijd vooral oudere mensen aantrok, zien we sinds de coronapandemie ook opvallend veel jongeren de tijd nemen om over de markt te struinen en te ontdekken dat er meer is dan alleen de supermarkt. Als mensen snel alles willen vinden wat ze zoeken, gaan ze inderdaad naar die winkels. Maar op de markt wordt er nog echt naar je geluisterd en kennen onze ondernemers hun terugkerende klanten vaak bij naam en welke producten ze willen. Die authenticiteit willen we boven alles behouden, maar we willen ook met de tijd meegaan. Een soepele transactieverwerking zorgt dat klanten niet worden geconfronteerd met wachttijden, waardoor de ervaring op de markt positief blijft. Daar draait het uiteindelijk allemaal om.”