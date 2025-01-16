Lemontree-oprichter Tony Johnson: ‘Qua vermogensopbouw ben ik een vreemde eend in de bijt.’

,,Wat vermogensopbouw betreft ben ik als ondernemer een vreemde eend in de bijt,” zegt Tony Johnson, oprichter van ICT-bedrijf Lemontree lachend. ,,Ik heb tot 2020 nooit dividend uitgekeerd, maar altijd mijn vermogen terug geïnvesteerd in Lemontree. Met het oog op een gezond pensioen komt er echter een moment dat het wel verstandig is om wat risico uit het bedrijf te halen. Voor de continuïteit van Lemontree is het goed dat ik onlangs de dagelijkse leiding heb overgedragen. Zoals het eerder al een logische stap was om mijn collega’s uit het MT zich in het bedrijf te laten inkopen, waardoor mijn eerste beetje vermogen vrijkwam. De vraag was alleen: door wie ga ik dat laten beheren?”

Flexibel én rendabel

Voor Maiko van Gurp, private banker bij Delen, was het antwoord duidelijk. „Onze jongste relatiemanager fietste elke dag langs Lemontree naar het station in Alphen aan den Rijn, hij zei: volgens mij is dat een mooi bedrijf dat goed bij ons zou passen. Precies op dat moment kwam een artikel over Lemontree bij ons binnen over hun privé-clouddiensten. Toeval bestaat niet, dus hebben we de stoute schoenen aangetrokken en contact opgenomen. Al snel bleek dat het sympathieke mensen waren, vriendelijk en oprecht. Dat paste bij ons. Het voelde meteen goed, en dat gevoel was wederzijds.”



Hoewel Johnson toen al een deel van zijn vermogen elders had ondergebracht, aarzelde hij geen moment om de rest bij Delen te stallen. ,,Ik had weinig ervaring met private banken, maar kreeg nu mooi de kans om ze te vergelijken. Wat bij Delen direct opviel, was de persoonlijke en hartelijke benadering. Betrokken en geïnteresseerd, terwijl ze altijd met je meedenken. Het dynamisch profiel van een ondernemer past heel goed bij Delen: flexibel én rendabel, zowel zakelijk als privé. Met een beleggingsportefeuille voor de lange termijn, (pensioen-)opbouw en een deel van het vermogen in een tijdelijke geldmarkt-oplossing kun je rendementen behalen voor de langere termijn, én liquiditeiten beschikbaar houden die ook nog wat kunnen opleveren. Een mix waar ik zelf rust van krijg.”

Klanttevredenheid

Het Belgische Delen kwam tien jaar geleden in Nederland en laat sindsdien groei zien, maar dat is nooit het doel geweest. Van Gurp: „We willen niet groeien om te groeien, we richten ons op de vier zaken waar we goed in zijn: financiële planning, estate planning, vermogensbeheer en kredietverlening. Daarbij beleggen we in drie markten: de kapitaalmarkt, de aandelenmarkt en de geldmarkt. De kapitaal- en aandelenmarkt sluiten vooral aan op het beleggen voor de langere termijn. Als je daarnaast, zoals Tony, op dagelijkse basis bij je geld wilt kunnen, renterisico wilt beperken en tóch rendement wilt maken, kan de geldmarkt een oplossing zijn, afhankelijk van je profiel en persoonlijke situatie. Op het vinden van de juiste balans hierin krijgen we ontzettend positieve reacties. Als de klanttevredenheid stijgt, kun je een langetermijnrelatie opbouwen.”



Precies met dát aspect onderscheidt ook Lemontree zich van andere ICT-bedrijven: klanttevredenheid én langetermijnrelaties. Johnson: ,,De cultuur van een bedrijf heeft iets van een gemeenschap. Wanneer mensen hetzelfde DNA hebben, iedereen er écht is voor hun collega’s en men intrinsiek gemotiveerd is om samen te werken, draagt dat bij aan een bepaalde cultuur waar iedereen happy is, en waar hard wordt gewerkt om de ambities van onze klanten waar te maken met geweldige ICT. Dat zie je terug bij onze klanten, die ons al sinds 2015 waarderen met een 9,4. Uitzonderlijk hoog voor een IT-bedrijf. Daar doen we ook ons best voor. Wij benaderen onze klanten altijd direct persoonlijk als er iets is misgegaan, om ervoor te zorgen dat we herhaling van het probleem kunnen voorkomen. Die weg willen we bewandelen: niet technisch, maar menselijk. Verbinding zoeken en blijven verbeteren.”

Maiko van Gurp & Tony Johnson. Fotografie: Inge Dingena-Mol

‘Pay yourself first’

Voor Johnson kwam het overdragen van de leiding op het juiste moment: „Een wat grotere organisatie heeft behoefte aan een ander besturingsmodel. Mijn MT-collega’s Sjoerd, Chris en Nick zijn veel beter in staat dat te organiseren dan ik. De afgelopen groei komt vooral op hun conto. Nu de cultuur en continuïteit van Lemontree zijn gewaarborgd, kan ik op een andere manier mijn bijdrage leveren. Wij doen vrij veel voor ANBI-stichtingen als Right to Play en Stichting ALS Nederland. Mijn ambitie is om maatschappelijke betrokkenheid bij Lemontree meer aandacht te geven. Ik vind dat elke ondernemer meer moet doen dan alleen maar winst maken, of groeien in omzet. Je moet ook een bijdrage leveren aan de gemeenschap in het algemeen.”



Natuurlijk denkt Johnson daarnaast aan zijn eigen financiële toekomst, en die van zijn gezin. ,,Ik heb mijn kinderen altijd opgevoed in de strategie van ‘pay yourself first’: van de eerste 20% van je salaris gaat 10% naar een beleggingsrekening en 10% naar een spaarrekening. Van de rest leef je. Zo leer je klein beleggen met weinig risico. Dan maak je je minder zorgen over dipjes, Corona of financiële crises. Kijk naar de lange termijn, zeker in deze gekke en onzekere wereld waarin we nu leven. Dankzij Delen maak ik me daarover weinig zorgen.”

Direct contact met Maiko van Gurp? Mail: maiko.vangurp@delen.bank Kennismaken met Delen Private Bank? Ga naar delen.bank/welkom Tips over vermogensplanning ontvangen? Schrijf je in via delen.bank/gids

Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.