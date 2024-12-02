‘Objectieve werving is geen extra werk, maar een investering in een sterk team’

Zepp Solutions - een innovatieve scale-up in Delft die waterstofbrandstofcelsystemen ontwikkelt ter vervanging van bijvoorbeeld dieselmotoren - is daar een mooi voorbeeld van. “Door gestructureerd te selecteren, vermijden we dat persoonlijke voorkeuren of ‘het gevoel van een klik’ de doorslag geven. Iedereen krijgt dezelfde kans”, aldus HR-verantwoordelijke Jacqueline Spaans.

Zepps’ objectieveselectieproces

Het selectieproces bij Zepp Solutions is volledig ingericht op objectieve werving en selectie. Spaans: “De eerste stap is een brief- en cv-selectie volgens de methode Objectief Werven en Selecteren, waarbij kandidaten worden beoordeeld op een vooraf vastgestelde lijst met zogeheten must-haves: eisen waaraan kandidaten idealiter voldoen.



Vervolgens vindt een eerste, gestructureerd gesprek plaats. In dit gesprek wordt systematisch nagegaan in hoeverre de kandidaat voldoet aan de must-haves. In de tweede en laatste gespreksronde maakt de kandidaat een assessment. Daarmee worden alle must-haves nog eens langs dezelfde meetlat gelegd.”

Kernwaarden

Die must-haves gaan verder dan alleen functie-eisen of vakinhoudelijke competenties. “Ze omvatten ook de kernwaarden van het bedrijf en van de medewerkers. Kandidaten maken een test die hun persoonlijke waarden en drijfveren in kaart brengt.” De uitkomsten daarvan worden vergeleken met de kernwaarden van Zepp Solutions. Op basis daarvan voeren leidinggevenden een gesprek aan de hand van een vaste set vragen, zodat iedere kandidaat op dezelfde manier wordt beoordeeld.



Spaans benadrukt dat het bij objectief selecteren niet gaat om achtergrond, leeftijd, geslacht of andere persoonlijke kenmerken. “Het gaat om de match tussen de kandidaat en onze organisatie. We willen dat iemand past bij onze manier van werken,” zegt ze. “Dat is uiteindelijk het belangrijkste voor de betrokkenheid en samenwerking binnen een organisatie.”

Sneller betrokken

Het effect van deze aanpak is bij Zepp Solutions duidelijk merkbaar. Teams functioneren beter, medewerkers voelen zich sneller op hun plek, en het verloop neemt af - en dat allemaal terwijl de diversiteit toeneemt. “We merken dat mensen langer blijven en zich sneller betrokken voelen bij het werk en het team,” aldus Spaans. “Dat maakt ons werk als ondernemer een stuk efficiënter, en het voorkomt frustratie bij leidinggevenden en collega’s.”

Praktische tips

Voor veel MKB-bedrijven klinkt objectief selecteren misschien als een grote stap, maar Spaans benadrukt dat het niet ingewikkeld hoeft te zijn. Ze geeft een aantal praktische tips voor ondernemers die hiermee willen beginnen.



Ten eerste is het belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben welke competenties essentieel zijn voor de organisatie. Dit vormt het uitgangspunt van elk selectieproces en helpt bij het maken van consistente keuzes.



Vervolgens is het verstandig om assessments of gestructureerde gesprekken in te zetten. Zo kunnen beslissingen op objectieve criteria worden genomen, in plaats van op intuïtie of persoonlijke voorkeur. “Het gebruik van een gestructureerd proces helpt ons ook om eerlijk te blijven naar iedere kandidaat. Iedereen krijgt dezelfde kans,” zegt Spaans. Het betrekken en trainen van leidinggevenden is eveneens cruciaal. Iedereen die meedenkt over personeelswerving moet het proces begrijpen en op dezelfde manier toepassen.



Tot slot is het belangrijk om het proces regelmatig te evalueren en bij te sturen. Feedback van nieuwe medewerkers en leidinggevenden kan helpen om het selectieproces steeds beter te maken.

Investering in sterk team