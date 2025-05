Hoe Niek Tieben (31) Autokan bouwde, verkocht en toch ondernemer bleef

Met twee laptops, twee telefoons en nul ervaring startten Niek Tieben (31) en Robert Geerts (34) tien jaar geleden hun ondernemersavontuur. Wat ze wél hadden: een scherpe blik op een markt die toe was aan vernieuwing: in een paar jaar tijd wisten de ondernemers de zakelijke leasemarkt te veroveren met Autokan. Recent hebben ze een gedeeltelijke verkoop van hun onderneming achter de rug.

„De autobranche was behoorlijk traditioneel”, blikt Tieben terug. „Wij zagen dat het sneller en eenvoudiger kon, vooral voor ondernemers.” Ze begonnen met het verzamelen van leads via de website van Robert, handelsprijzen.nl, schakelden tussen klanten en autobedrijven en bouwden Autokan stukje bij beetje uit tot een volwaardig platform voor financial lease. Eerst zes jaar met z’n tweeën en nu met bijna veertig collega’s.

Corona als katalysator

Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Tijdens de coronapandemie kreeg Autokan een behoorlijke klap. De hele orderportefeuille verdween in een paar dagen tijd: alles werd geannuleerd. Na de eerste schrik besloten Tieben en Geerts om volop te investeren in online marketing en automatisering. „Klanten moesten wel online oriënteren, dus dat vliegwiel begon vanzelf te draaien. We zijn toen exponentieel gegroeid.” Hun processen zijn nu zo ingericht dat collega’s snel kunnen schakelen met klanten. „Daar winnen we tijd, deze tijd investeren we in service en klantcontact.

Technologie is onmisbaar, maar je koopt geen auto bij een chatbot Niek Tieben

Digitaal én menselijk

Want juist dat laatste is waar Tieben veel waarde aan hecht. „Technologie is onmisbaar, maar je koopt geen auto bij een chatbot. Onze kracht zit in de combinatie: techniek zorgt voor snelheid en gemak, de mens voor vertrouwen. Wij geloven in eenvoud en oprechte aandacht. Geen flitsende verkooppraatjes, gewoon goed geholpen worden. Daar zitten klanten niet alleen op te wachten, dat waarderen ze ook.”

Autokan kan vruchten plukken

Langzaamaan ontstond het idee om een gedeelte van hun bedrijf te verkopen. Tieben en Geerts wilden ook privé de vruchten plukken van wat ze hadden opgebouwd. „We investeerden alles terug in het bedrijf. Maar op een gegeven moment wil je ook oogsten.” Een volledige verkoop was nooit het doel. Blijven ondernemen wel, maar dan met meer rust en ruimte.

Tijdens hun verkenning van de mogelijkheden spraken ze met Marktlink. Dat gesprek bleek een kantelpunt. „We dachten dat het bedrijf stevig stond, maar Marktlink legde haarfijn bloot waar het wrikte: Autokan draaide nog te veel om ons als oprichters. Als één van ons zou wegvallen, viel ook de continuïteit van het bedrijf weg.”

Verkoopklaar maken

Met die inzichten gingen ze aan de slag om Autokan verkoopklaar te maken. „Marktlink opende onze ogen om de juiste accenten te zetten: verantwoordelijkheden beter spreiden, processen formaliseren, het team laten meegroeien. Dat was intensief, maar ook waardevol.”



In een jaar tijd werd het bedrijf opnieuw ingericht. Taken werden losgelaten, medewerkers getraind, verantwoordelijkheden gedeeld. „Mijn rol veranderde. Ik ben nu niet meer verantwoordelijk voor de verkoop, maar train mensen en bewaak de cultuur.”

Geen idee wie je moet bellen of wat je kunt verwachten. Dan is zo’n partij als Marktlink echt goud waard Niek Tieben

Behoud van ondernemerschap

Toen de organisatie stond, volgden gesprekken met potentiële investeerders. Ook daarin speelde Marktlink een belangrijke rol. „Geen idee wie je moet bellen of wat je kunt verwachten. Dan is zo’n partij als Marktlink echt goud waard. Ze kennen de markt, weten welke partijen passen en bereiden je goed voor.”



Uiteindelijk kozen ze bewust voor een partij die niet alles overneemt. „We wilden geen managers worden, maar ondernemers blijven. Nu staan we nog altijd zelf aan het roer, met een investeerder die meedenkt, maar niet bepaalt. Dat past bij ons.”

Leren door los te laten

Inmiddels kijkt Tieben anders naar ondernemen dan tien jaar geleden. „Elke groeifase vraagt iets anders van je. In het begin werk je ín je bedrijf; later werk je er áán.” Die overgang vond hij soms lastig maar ook leerzaam. „Je moet doorzetten en durven loslaten. Alleen dan kun je als ondernemer blijven doen waar je goed in bent.”



Tijdens het Ondernemersdiner deelt hij zijn ondernemersreis. Over twijfels en doorzetten, kansen grijpen en verantwoordelijkheid overdragen. „Als ik één les heb geleerd, is het deze: bouwen aan een bedrijf betekent ook durven bouwen aan een toekomst die niet enkel om jou draait.”

