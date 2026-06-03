Van file naar vrijheid: waarom ondernemers steeds vaker kiezen voor een driewielscooter

De Nederlandse snelwegen lopen vast, binnensteden raken voller en parkeren wordt steeds duurder. Toch kijken veel ondernemers nog altijd vooral naar de auto, de fiets of het openbaar vervoer als oplossing voor woon-werkverkeer. Volgens Piaggio wordt daarbij één vorm van mobiliteit structureel vergeten: de motorscooter.

En dan vooral de driewielige Piaggio MP3. „Je vermijdt files, parkeert makkelijker en beweegt je sneller door drukke steden”, zegt Christian van den Brekel, Marketing Manager Benelux & Nordics bij Piaggio.

De Piaggio MP3 verscheen 20 jaar geleden als eerste driewielscooter ter wereld op de markt. Het concept bleek onderscheidend: twee wielen aan de voorkant, één aan de achterkant en, minstens zo belangrijk, in veel gevallen te rijden met een autorijbewijs. Iedereen die vóór 19 januari 2013 zijn autorijbewijs behaalde, mag zonder extra motorrijbewijs op de MP3 stappen. En juist dat maakt het model volgens Van den Brekel interessant voor een veel grotere doelgroep dan traditionele motoren of scooters.

„De MP3 biedt eigenlijk het gemak van een motorfiets, zonder dat je daarvoor een motorrijbewijs nodig hebt”, zegt hij. „Dat maakt het toegankelijk voor mensen die nu dagelijks met de auto in de file staan, maar eigenlijk op zoek zijn naar een slimmer alternatief.”

“ In landen als Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk zie je al veel langer dat mensen (motor)scooters gebruiken om snel en efficiënt de stad in te gaan ”

Snel en efficiënt de stad in

Waar motorrijden in Nederland nog vaak als hobby wordt gezien, wil Piaggio de motorscooter nadrukkelijk positioneren als serieus vervoersmiddel voor dagelijkse mobiliteit. Vooral voor forenzen en ondernemers die regelmatig dezelfde routes rijden richting grote steden. „In landen als Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk zie je al veel langer dat mensen scooters gebruiken om snel en efficiënt de stad in te gaan”, zegt Van den Brekel. „In Nederland gebeurt dat nog relatief weinig, terwijl wij juist een klein land zijn met een uitstekende infrastructuur voor scooters en motorscooters.”

Volgens hem kan de motorscooter een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de doorstroming op de weg. „Zodra meer mensen gebruikmaken van kleinere voertuigen die minder ruimte innemen dan auto’s, maak je mobiliteit automatisch efficiënter.” Die boodschap sluit aan bij de visie van Machiel Spiering, Network Development Manager bij Piaggio én voorzitter van de sectie scooters bij de RAI Vereniging. Volgens hem wordt het mobiliteitsdebat nog te beperkt gevoerd.

Meer dan auto, fiets en ov

„De mobiliteit van vandaag is zoveel breder dan alleen maar fiets, auto en ov”, zegt Spiering. „Iedereen ziet hoe steden, bedrijven en werknemers worstelen met bereikbaarheid. Spreken we dan over individuele mobiliteit, die bovendien betaalbaar en veilig is, dan zijn scooters en motoren een prachtige oplossing voor velen.” Volgens Spiering ligt daar ook een duidelijke kans voor ondernemers. „Fiscaal aantrekkelijk, toegankelijk én leuk. Heb je jouw autorijbewijs vóór 19 januari 2013 gehaald, dan kun je zelfs op een 530cc sterke driewielscooter rijden. Geen gedoe met files of parkeren, maar ultieme vrijheid.”

De MP3-range bestaat uit meerdere modellen. De compactere MP3 310 richt zich vooral op stedelijk gebruik en kortere woon-werkafstanden. Voor langere ritten is er de grotere MP3 530, uitgerust met extra veiligheidssystemen, radartechnologie en meer windbescherming.

Files vermijden, makkelijk parkeren en sneller door drukke steden bewegen Beeld: Piaggio

Veiligheid verlaagt de drempel

Juist veiligheid speelt volgens Piaggio een belangrijke rol in het overtuigen van nieuwe gebruikers. Veel Nederlanders twijfelen nog over een motorscooter omdat zij motorrijden associëren met risico’s. De constructie van de MP3 moet die drempel verlagen. Door de twee voorwielen voelt de scooter stabieler aan dan een traditionele tweewieler. Vooral op nat wegdek of bij onverwachte manoeuvres biedt dat volgens Van den Brekel voordelen.

„Bij een gewone motor kan een wiel op een glad wegdek sneller uitbreken”, zegt hij. „Met de MP3 is die kans veel kleiner. Die extra stabiliteit geeft veel mensen vertrouwen.” Piaggio ziet dat juist mensen zonder motorervaring daardoor sneller de overstap durven maken. „Het is een laagdrempelige manier om kennis te maken met deze vorm van mobiliteit”, aldus Van den Brekel.

Goedkoper, sneller én leuker

Naast flexibiliteit speelt ook het financiële plaatje een rol. Volgens Piaggio liggen de totale gebruikskosten aanzienlijk lager dan bij een auto. Motorscooters zijn voordeliger in de aanschaf, zuinig in verbruik, goedkoper in onderhoud en fiscaal interessant voor ondernemers. „Als je kijkt naar aanschaf, brandstof, verzekering, belasting en onderhoud, ben je vaak veel voordeliger uit dan met een auto.” Ook Spiering wijst op de zakelijke voordelen. „Maak je de optelsom van tijdswinst, besparingen en fiscale mogelijkheden, dan kun je niet ontkennen dat er alleen maar voordelen zijn aan een scooter.”

“ Je bent buiten, ervaart vrijheid en beleeft de omgeving veel directer ”

Volgens Piaggio groeit de interesse ook onder werknemers die dagelijks in de file staan. „Mensen vragen zich steeds vaker af waarom ze nog met de auto zouden gaan als het ook sneller, goedkoper én leuker kan”, zegt Van den Brekel. Dat plezieraspect blijft volgens hem belangrijk. „Je bent buiten, ervaart vrijheid en beleeft de omgeving veel directer.”

Ook schoner alternatief

Naast bereikbaarheid en kosten speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Moderne motorscooters zijn volgens Piaggio aanzienlijk schoner geworden en voldoen aan de strengste emissienormen. „Ook als je je steentje wilt bijdragen aan schonere lucht is de scooter een mooi alternatief”, zegt Spiering. „Een moderne motorscooter zoals de MP3 is wel 30 procent schoner en 50 procent zuiniger dan een nieuwe benzineauto.”

Volgens Van den Brekel wordt de motorscooter daardoor steeds relevanter binnen het bredere mobiliteitsvraagstuk. Zelf benieuwd geworden naar de Piaggio MP3 modellen? Plan dan een testrit bij een van de Piaggio dealers.