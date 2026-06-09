Van Picnic tot Parakar Group: dit zijn de genomineerden van EY Entrepreneur Of The Year 2026

Maandag 8 juni was geen gewone maandagmiddag in het Concertgebouw in Amsterdam. Voor de jubileumeditie van de EY Entrepreneur Of The Year 2026 opende het iconische gebouw zijn deuren voor een avond vol ondernemerschap, ambitie en groei. Samen met partner Van Lanschot Kempen maakte EY de genomineerden bekend in de categorieën emerging Entrepreneur Of The Year en master Entrepreneur Of The Year .

De twaalf genomineerden werden aan het publiek voorgesteld door journalist, presentator, spreker en filmmaker Ikenna Azuike, die daarmee het stokje overnam van Renze Klamer. De pitch van drie negentienjarige ondernemers van studentenbedrijf BinCare en een muzikaal intermezzo van cellist Thomas Prechal maakten deze dertigste editie extra memorabel.

Toekomst als thema

Net als vorig jaar staat de EY Entrepreneur Of The Year-verkiezing in het teken van ‘Shape the future with confidence’. Programmaleider René Carrillo benadrukt de rol van ondernemers in die ambitie: „Ondernemers geven de toekomst vorm met impactvolle ideeën. Met 30 jaar EY Entrepreneur Of The Year bouwen we voort op een sterke legacy én kijken we vooruit: in een complexere wereld die meer moed en innovatie vraagt, nemen wij onze rol.”



Het karakter van het event verandert dit jaar van een eenmalig moment naar een breder, doorlopend platform. Carrillo: „Samen met ons netwerk van alumni, partners en collega’s versterken we EOY als hét platform dat ondernemers het hele jaar door uitdaagt, versnelt en begeleidt naar blijvende impact.”

Dit zijn de genomineerden

Vijf van de twaalf genomineerden maken kans op de titel EY Entrepreneur Of The Year. De overige zeven strijden om de prijs Emerging Entrepreneur Of The Year, bedoeld voor innovatieve bedrijven die nog geen tien jaar bestaan en op weg zijn naar unicorn-status. Benieuwd? Dit zijn ze.

De genomineerden

De vijf master-genomineerden:



Josh Veldhuizen (Josh V)

Bouwde haar modemerk Josh V zonder externe investeerders uit tot een internationale speler. Ze stond jarenlang zelf aan het roer van vrijwel ieder onderdeel van het bedrijf, totdat ze recent besloot een CEO naast zich te zetten. Met twee krachten aan de top kan de wereld nog veel van Josh V verwachten.



Fabrizio Del Maffeo (Axelera AI)

Zag jaren geleden al dat AI-chips sneller, slimmer en efficiënter moesten worden. Met Axelera AI bouwt hij technologie voor toepassingen in onder meer kunstmatige intelligentie en edge computing. Het bedrijf groeide in korte tijd uit tot een internationale organisatie met honderden medewerkers en honderden miljoenen aan investeringen.



Pleun Opperman (Parakar Group)

Begon vanuit frustratie over hoe ingewikkeld internationaal werken kan zijn en bouwde Parakar Group uit tot een organisatie die bedrijven helpt wereldwijd talent aan te nemen en te begeleiden. Inmiddels hielp het bedrijf duizenden mensen aan werk over de grens. Volgens Opperman zit de helft van haar succes in het netwerk om haar heen. „Het is niet iedere dag zonneschijn. Juist dan heb je ervaringsdeskundigen nodig die tegen je zeggen: ik ken het, dit komt goed.”



Michiel Muller, Joris Beckers, Frederik Nieuwenhuys (Picnic)

Michiel Muller is blij dat Picnic genomineerd is. Dat houdt de stemming er binnen het bedrijf goed in, want: reden voor een (gratis) biertje. Achter de online supermarkt gaat inmiddels een gigantisch logistiek apparaat schuil, goed voor iedere seconde twee bestellingen in Nederland. Volgens de oprichters draait ondernemen vooral om blijven experimenteren: ‘Degene die het meest blijft uitproberen, is uiteindelijk de winnaar.’



Hamed Sadeghian (Nearfield Instruments)

Bouwt met Nearfield Instruments geavanceerde meetapparatuur voor de productie van computerchips. Het bedrijf is inmiddels actief in meerdere landen en werkt met honderden medewerkers aan technologie die chipfabrikanten helpt steeds complexere chips nauwkeurig te produceren. Juist als relatief jonge speler ziet Sadeghian ruimte om te blijven vernieuwen, zonder vastgeroeste systemen of angst om bestaande modellen te verstoren.

De zeven emerging-genomineerden



Selma Ozkan (Kindernet)

Is gestopt met het tellen van haar werkuren, maar ziet iedere minuut die ze in Kindernet stopt als zinvol besteed. Met haar kinderopvangorganisatie kijkt ze nadrukkelijk verder dan regels en protocollen. Zo opende ze met eigen middelen een locatie op een asielzoekerscentrum en bood tijdens de lockdown én de komst van Oekraïense vluchtelingen 24-uursopvang aan. ‘Het zijn uiteindelijk ónze kinderen.’



Mark Verhagen (RIFT)

Werkt met RIFT aan de verduurzaming van de zware industrie, zonder dat fabrieken uit Nederland verdwijnen. Het bedrijf ontwikkelt installaties die industriële processen laten draaien op duurzame brandstoffen in plaats van aardgas. Ondernemen noemt hij een aaneenschakeling van fases, inclusief momenten waarop ‘de man met de hamer’ weer eens langskomt.



Eva Rosa Bian (Klearly)

Brak bij één ongelukkige misstap zowel haar enkel als knie, maar verschijnt alsnog op het podium. Met Klearly bouwt ze betaalsoftware voor de horeca, een sector die volgens haar te lang is bediend met generieke oplossingen. Geen onpersoonlijke AI-helpdesks of buitenlandse callcenters, maar lokale support en technologie die fooien, betalingen en data beter samenbrengt.



Rien Kamman (Source.ag)

‘Every day a streetfight.’ Zo omschrijft Rien Kamman het ondernemerschap. Met Source bouwt hij AI-technologie waarmee telers wereldwijd efficiënter groenten en fruit kunnen verbouwen, met als doel dat steeds meer mensen toegang krijgen tot gezond eten. Hij kon er deze middag niet bij zijn, maar een collega sprak vol lof over de CEO, die nog altijd zelf vol overgave de streetfight aangaat om klanten binnen te halen.



Anne Willem de Vries (Silverflow)

Begon zeven jaar geleden met Silverflow om de infrastructuur achter betalingsverkeer te moderniseren. De eerste jaren draaiden vooral om systemen, compliance en testen, zonder garantie op succes. Inmiddels verwerkt Silverflow miljoenen transacties per dag.



Christian Rood (LeydenJar)

Werkt met LeydenJar aan batterijen die sneller laden en meer energie opslaan, met toepassingen in onder meer consumentenelektronica. Collega’s omschrijven Rood als opvallend leergierig voor een tech-CEO: iemand die veel leest, actief feedback zoekt en continu wil verbeteren.



Marnix Stokvis (Aquablu)

Wist direct dat zijn product een succes zou worden. Met Aquablu bouwt hij aan slimme drankoplossingen voor kantoren, waarmee medewerkers gedurende de werkdag gepersonaliseerde dranken en extra hydratatie krijgen. Terwijl veel bedrijven tijdens corona afscheid namen van kantoor, besloot Aquablu juist vol in te zetten op de zakelijke markt.

EY Entrepreneur Of The Year

Het EY Entrepreneur Of The Year-programma, dat wereldwijd in meer dan zestig landen wordt georganiseerd, richt zich op ondernemers met een innovatieve aanpak, visionair leiderschap en een sterke focus op duurzaamheid en maatschappelijke impact. Het doel is om te inspireren, ondernemers te ondersteunen in hun wereldwijde ambitie en ondernemerschap te vieren.



De winnaars worden gekozen door een onafhankelijke jury van gerenommeerde ondernemers die hun sporen verdiend hebben en oud-winnaars, onder voorzitterschap van Eva de Mol (CapitalT). De winnaar van de master categorie vertegenwoordigt Nederland tijdens de EY World Entrepreneur Of The Year-verkiezing in Monaco.



De genomineerden volgen vanaf nu een intensief traject met workshops, pitchtrainingen en coaching, begeleid door ervaren oud-kandidaten en topondernemers. De onafhankelijke jury, bestaande uit vooraanstaande ondernemers en eerdere winnaars, selecteert op basis van visie, ondernemerschap en maatschappelijke impact uiteindelijk de winnaars. Deze worden op 9 december tijdens de finale bekendgemaakt.