Gelderse ondernemer maakt unieke sneakers voor Ed Sheeran: ‘Meer waard dan duizenden euro’s’

„ Oh, love it, man. Thank you very much, I love them.” Sneakerondernemer Sam van IJzendoorn uit Gelderland maakte unieke schoenen voor Ed Sheeran. De opdracht bracht geen mega kapitaal in het laatje, maar wel dé kans om zijn sneakerbedrijf Vijz wereldwijd in de spotlights te zetten en nieuwe deuren te openen.

Lees verder onder de advertentie

„Ze konden in België niemand vinden”, zegt Tielenaar Sam van IJzendoorn (29) lachend in het AD. Ineens is er dat berichtje, anderhalve maand geleden. Van IJzendoorn wordt benaderd door de club die de +−=÷× Tour (spreek uit: de Mathematics Tour) van singer-songwriter Ed Sheeran organiseert.

De Britse artiest staat 7 augustus op de planken in Antwerpen en het is goed gebruik dat in elke tourstad een lokale artiest unieke sneakers maakt voor Sheeran.

We dachten: hoe leuk is het als we al het artwork van die albumcovers pakken en ze mixen tot een kleurrijk geheel? Sam van IJzendoorn

En laat dat nu precies zijn wat Van IJzendoorn al zo’n tien jaar met zijn bedrijf Vijz doet. Niet in Antwerpen en niet eens in België, maar gewoon in zijn woonplaats, in het Betuwse Tiel. Over een antwoord op de vraag hoeft Van IJzendoorn eigenlijk niet eens echt na te denken; hij en zijn team gaan aan de slag.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Robin (20) maakt van zijn sneaker-passie een eigen onderneming

Vijf albumcovers op een schoen

De inspiratie voor de gepersonaliseerde Jordan 1 High-schoenen komt van Sheerans eigen albumcovers. „Hij speelt nummers van vijf albums tijdens de tour”, weet Van IJzendoorn. „We dachten: hoe leuk is het als we al het artwork van die albumcovers pakken en ze mixen tot een kleurrijk geheel? Hij staat bekend als een kleurrijk figuur dat aparte kleding en sneakers draagt, dit past daar goed bij.”

Zo maken ze in Tiel in anderhalve maand tijd een paar sneakers waar geen tweede paar van bestaat, met prints van canvas erop. Die schoenen moeten 7 augustus naar de Middenvijver, waar Sheeran twee dagen achtereen op de planken staat.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Daan redt jaarlijks 75.000 schoenen van de afvalberg: ‘Voor het eerst ben ik positief over de toekomst’

Schoenen afleveren, en naar huis

Van dat wegbrengen had de Tielenaar geen hoge verwachtingen, hij is zelf geen Sheerio. Sterker nog, zonder diehard Sheeran-fans voor het hoofd te willen stoten: bijna had hij het concert geskipt.

„Ik dacht, toen ik de aanvraag kreeg: ik lever in m’n eentje die schoenen af en ga naar huis. Ik had tickets om live backstage te kijken, maar Ed Sheeran maakt niet per se het type muziek dat ik zelf zou luisteren. Los van dat het hartstikke tof is, zou ik er niet naartoe gaan.”

Lees verder onder de advertentie

Raphaël Drent

Maar zijn omgeving verklaarde hem voor gek, hoe vaak maak je zoiets immers mee? „Toen dacht ik: laat ik gewoon eens luisteren naar de mensen om me heen. Er ging een klant uit het Verenigd Koninkrijk mee en een collega die vroeger best wel Ed Sheeran-fan was.”

Spijt heeft Van IJzendoorn niet. „Het was echt superleuk, een heel mooie ervaring. Los van het overhandigen was de show megagoed, heel veel energie. Ik stond op een gegeven moment te springen en dansen op muziek van Ed Sheeran, dat had ik nooit verwacht.”

Lees verder onder de advertentie

Hij is de grootste voor wie we schoenen hebben gemaakt Sam van IJzendoorn

En dan staat daar Sheeran op te treden. „Mét mijn schoenen. Dat is echt wel uniek om te zien.”

Meer bekende namen

Sheeran is bepaald niet de eerste bekende naam waarvoor Vijz sneakers maakt. De rappers 21 Savage en Offset, basketballer P.J. Tucker: allemaal hebben ze Tielse schoenen.

„Internationale sterren, maar Ed Sheeran is in naam misschien nog wel groter”, zegt Van IJzendoorn hoorbaar trots. „Een popster die wereldwijd bekend is, iedereen kent hem wel qua naam en muziek. Hij is de grootste voor wie we schoenen hebben gemaakt.”

Lees verder onder de advertentie

Sheeran schenkt sneaker Vijz aan goed doel

Backstage wisselt hij, tijdens de overhandiging, wat woorden met Sheeran, die de schoenen duidelijk prachtig vindt. „Love it, man, thank you very much, I love them”, klinkt het. Ook hoort Van IJzendoorn wat Sheeran na de concerten met de schoenen wil doen.

„Hij gaat ze veilen voor het goede doel. De opbrengt gaat naar zijn eigen foundation. Een supermooi doel. Mooi toch, als er iets goeds mee gebeurt? Anders belanden ze bij hem in de kast of geeft-ie ze aan iemand anders en gebeurt er niks mee.”

Lees ook: Van slaapkamer naar showroom, Sneakerhype blijft groeien: ‘Deze Nike Air Jordans kosten 2500 euro’

Lees verder onder de advertentie

Schoenen voor minder geld

Aan de bijzondere opdracht houdt Van IJzendoorn misschien minder over dan je zou denken. „De schoenen moesten we zelf bestellen.” En voor deze opdracht ‘hebben we een gereduceerd tarief gevraagd’.

Mark Surridge en Vince Copier | Ed Sheeran trad in Antwerpen op met de schoenen van Vijz. Inzet: De sneakers van dichtbij: maat 45.

„Normaal gesproken zou zoiets 3000 euro kosten, nu is daar een gedeelte van betaald. Het is voor ons een stukje waardevolle content, de organisator probeert zo min mogelijk uit te geven aan de show. En voor ons is het een mooie kans om te laten zien voor welke artiesten we werken. We mochten ook video’s maken van de overhandiging en dat soort zaken. Heel waardevol, voor ons is het meer waard dan een paar duizend euro.”

Lees verder onder de advertentie

We mochten video’s maken van de overhandiging. Voor ons is het meer waard dan een paar duizend euro Sam van IJzendoorn

En dan een kleine toegift, voor de Sheerios die echt álles over Sheeran willen weten: welke schoenmaat heeft-ie eigenlijk? „Maat 45”, zegt Van IJzendoorn. Inderdaad, best grote voeten voor iemand die 1,73 meter is. „Zou je niet verwachten, hè?”

Maar het is echt zo: Sam van IJzendoorn kan het weten.