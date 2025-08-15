Waarom het doek na twee eeuwen vakmanschap viel voor schoenenmerk Van Lier

Ruim twee eeuwen na de start in een kleine werkplaats in Loon op Zand is het doek gevallen voor Van Lier. Meerdere dochterbedrijven van het schoenenmerk, dat zijn hoofdkantoor in Breda heeft, zijn failliet verklaard. Waar ging het mis? Achter de façade van gepoetste etalages en stijlvolle marketing speelde een steeds zwaarder gevecht om marges en marktaandeel.

Van Lier begon in 1815, toen Goyert van Lier zijn schoenmakerij opende in Loon op Zand. Pas later die eeuw begon de fabriek te floreren. Door de Frans-Duitse oorlog en de Eerste Wereldoorlog kwam er een enorme vraag naar soldatenlaarzen. Ook in 2003 kreeg Van Lier nog een order van 60.000 laarzen voor de Nederlandse krijgsmacht. Dat leverde de Loonse fabrikant zo’n 3 miljoen euro op, schrijft BN De Stem.

Toen goedkope concurrentie uit lagelonenlanden in de jaren zestig en zeventig toenam, koos Van Lier voor kwaliteit en merkbeleving in plaats van massaproductie. Vanaf de jaren tachtig werd het merk steeds zichtbaarder in de Nederlandse winkelstraten.

De familie Van Spaendonck nam het bedrijf in 1991 over, met Geert van Spaendonck als nieuwe eigenaar. Hij bouwde het uit tot een merk dat zowel in de betere schoenenwinkels lag als in eigen monobrandstores.

Op het hoogtepunt telde Van Lier veertien eigen winkels en honderden verkooppunten. De productie verhuisde naar Portugal, maar het imago van Hollands vakmanschap bleef, met klassieke veterschoenen, loafers (instappers) en later ook boots en sneakers.

Christina heeft grote schoenen om te vullen

In 2023 nam Van Spaendoncks dochter Christina (toen 26) het stokje over als ceo. In een interview met BN DeStem vertelde ze dat haar oorspronkelijke plan was om na haar studie Economotrie in Japan robots te bouwen, vooral omdat ze heel geïnteresseerd was in kunstmatige intelligentie. De coronapandemie bracht haar naar het familiebedrijf. „Toen ik in Portugal het ambacht van het produceren zag, veranderde mijn perceptie. Er zit iets speciaals aan.”

Christina van Spaendonck Bron: Pix4Profs / Joris Knapen/Pix4Profs

Aandelen kopen

Christina zette vol in op digitalisering, kunstmatige intelligentie en een sterkere online strategie. Ze wilde de omzet verdubbelen en het assortiment uitbreiden met damesschoenen. Om die groei te financieren, zette Van Lier in 2023 ook een stap naar de kapitaalmarkt: via de alternatieve beurs Nxchange (later Bondex) konden particulieren aandelen kopen in het familiebedrijf. De beursgang leverde het bedrijf een verlies van een half miljoen euro op.

Achter de façade van gepoetste etalages en stijlvolle marketing speelde een steeds zwaarder gevecht om marges en marktaandeel. Eerder dit jaar kwam plots het bericht dat Christina ging vertrekken. Op 3 april sprak ze nog zelfverzekerd op de Webwinkel Vakdagen over de toekomst van Van Lier, maar aandeelhouders vernamen haar vertrek pas tien dagen later via een korte mededeling.

Volgens zakenblad Quote sprak één van hen van ‘een algeheel gebrek aan transparantie’ en ‘het vermoeden dat er iets niet klopt’. Officieel gaf Christina aan ‘haar horizon te willen verbreden’ en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Coronajaren fataal voor Van Lier

Intussen had het bedrijf te kampen met structurele problemen. De coronajaren zorgden voor forse omzetdalingen en een niet-aflosbare belastingschuld. In het boekjaar 2024–2025 daalde de omzet van 15 naar 13 miljoen euro, met een nettoverlies van bijna 1 miljoen.

In mei jongstleden ging Baylands Retail, het bedrijf achter de zeven fysieke winkels, failliet. Een van die winkels was gevestigd in Roosendaal. Deze week volgden de dochterbedrijven Van Lier B.V., Van Lier Amsterdam en Van Lier Shoes B.V. Het moederbedrijf VANLIER B.V. blijft formeel overeind.

Hoe ver het faillissement reikt, is onduidelijk. ‘Nadere berichtgeving hieromtrent zal pas volgen na overleg met de curator van deze vennootschappen’, meldt het bedrijf. Het bedrijf was officieel nog steeds in handen van Geert van Spaendonck, maar uit het bericht over het faillissement wordt duidelijk dat hij afstand heeft gedaan van het moederbedrijf. Alle aandelen zijn overgedragen aan het bedrijf Fairmont Capital uit Amsterdam.

De Bredase curator Bart Prinsen wil woensdag geen toelichting geven op de faillissementsberichten. Ook commercieel directeur Simon van Loon van Van Lier hult zich in stilzwijgen. „Ik verwijs u naar de curator”, is het enige dat hij telefonisch kwijt wil.

Voor consumenten is het einde direct zichtbaar: de webshop is op zwart gegaan, met enkel de melding service temporarily unavailable.

