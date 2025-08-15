Keepershandschoenen Jeffrey scoren wereldwijd: ‘Ik moest nog veel leren over ondernemerschap’

Hij is gek van voetbal, vooral als keeper. Toen Jeffrey Vonk (36) een bedrijf in keepershandschoenen kon overnemen, aarzelde hij geen moment. N1 Goalkeeper NL groeit als kool.

In zijn showroom toont Jeffrey Vonk keepershandschoenen in alle soorten en maten. En in alle kleuren, vertelt hij aan het AD. „Deze roze handschoenen zijn heel gewild. Profkeepers vinden het vaak leuk, een lekker kleurtje.”

De Waddinxvener is zijn hele leven al actief in de voetballerij: als speler, als keeper en als keeperstrainer. Dat doet hij naast zijn werk bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Jeffrey had geen ervaring met het ondernemerschap toen hij twee jaar geleden het bedrijf overnam.

N1 Goalkeeper Gloves grote droom Jeffrey

„Ik zag het als een geweldige kans. Het was mijn grote droom, N1 Goalkeeper Gloves wordt wereldwijd verkocht en is echt een topmerk. Een oud-keeper van Sevilla heeft het destijds opgezet: betaalbare keepershandschoenen van topkwaliteit. Ik kon distributeur voor Nederland worden, later is daar ook België bijgekomen. Geweldig om daarmee aan de slag te gaan.”

Vanuit zijn voetbalachtergrond kent hij het belang van goede keepershandschoenen, zegt Jeffrey. „Professionele kwaliteit, maar dan voor iedereen. De handschoenen van N1 Goalkeeper worden gedragen door profkeepers, maar zijn ook beschikbaar voor amateurs en jeugd, in dezelfde kwaliteit. Ze staan bekend om de geweldige grip. Het leuke is dat internationale profs ze gebruiken, maar ook keepers van regioclubs als ARC in Alphen, Be Fair in Waddinxveen en RVC ‘33 in Reeuwijk. Om er een paar te noemen.”

Hij heeft het nu ‘best wel druk’, met bedrijf, baan en gezin. „Maar ik ben van mezelf een actief persoon. Ik ben liever bezig dan dat ik zit te netflixen op de bank.”

Veel persoonlijke contacten ondernemer

Hij wilde niet te snel gaan, zegt Jeffrey. „Ik moest nog veel leren over het ondernemerschap, het eerste jaar heb ik wat dingen uitgeprobeerd. Het loopt inmiddels heel goed.” Hij heeft geïnvesteerd in het merk en de naamsbekendheid.

„Wereldwijd is dit het snelst groeiende keepershandschoenenmerk. In Brazilië is het bijvoorbeeld al de grootste. Ook in Nederland en België weten steeds meer keepers, zaakwaarnemers en clubs ons te vinden.”

Door mijn netwerk in de voetbalwereld, ken ik veel clubs en keepers, landelijk maar ook regionaal Jeffrey Vonk

Jeffrey heeft ook een webshop, maar zijn bedrijf is zeker niet alleen digitaal. Er zijn veel persoonlijke contacten: met profclubs, amateurclubs en keepersscholen. „Door mijn netwerk in de voetbalwereld, ken ik veel clubs en keepers, landelijk maar ook regionaal. Ik heb met alle verenigingen in de regio contact. Dat is heel leuk. Bij ARC kom ik al twee jaar, dat is een vaste klant. Vaak word ik uitgenodigd bij clubs voor een presentatie, dat doe ik bijvoorbeeld in de vorm van een keepersclinic. Vaak wordt een club daarna klant.”

Fulltime bezig met keepershandschoenen

Wat hij zelf speciaal noemt aan zijn bedrijf is dat hij de klanten écht kent. ,,Ik wil het merk persoonlijk houden. We volgen onze keepers, kennen hun verhaal, groeien samen verder.”

Niet alleen mannelijke keepers weten hem te vinden. Ook in het vrouwenvoetbal zijn de handschoenen van Jeffrey steeds bekender. En er zijn ook kindermodellen. „Keepershandschoenen zijn best duur”, weet de ondernemer. „Bij mij is het duurste model 90 euro, voor kinderen 40 euro. En dan heb je de beste latex voor de beste grip.”

Valt het nog te combineren?

Profkeepers van FC Dordrecht tot Olympique Lyon spelen met de handschoenen van N1, vertelt de jonge ondernemer. „Maar dus ook keepers van FC Oudewater en DSV Concordia in Delft.”

En zijn baan bij de verzekeraar, valt dat nog te combineren? „Momenteel nog wel. Als het zo goed blijft gaan met de keepershandschoenen, wil ik daar wel fulltime mijn bedrijf van maken.”