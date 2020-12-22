KVK: Ondernemers ga samenwerken, het leidt tot betere resultaten

Met nog tien dagen te gaan tot de kerstdagen, besloot de regering dat een nieuwe lockdown helaas onoverkomelijk was. Hoe kun je je zaak ontwikkelen en omzet blijven draaien nu je winkel gesloten is? KVK vroeg enkele ondernemers hoe zij toch blijven doorwerken. Een tip is: ga samenwerken!

,,Ondernemen is risico nemen en snel kunnen schakelen”, meent Peter Veldmaat van Bloemen Korbeld in Raalte. ,,De Vereniging Bloemist Winkeliers geeft iedere dag een update van wat wel en niet mag, dat verandert constant. Er is een uitzondering voor kerstboomverkopers en bloemisten, we mogen nog wel buiten verkopen. Toen ik dat hoorde, heb ik direct een grote tent besteld! Ik had het ook niet kunnen doen uit angst dat de uitzondering morgen weer wordt ingetrokken, maar zo weiger ik te denken. Als ik als een treurwilg in de winkel ga staan, wordt niemand er beter van. Ik niet, mijn personeel niet en zeker de klant niet.”

Luister naar je brancheorganisatie

Zoals Veldmaat aangeeft spelen brancheorganisaties een belangrijke rol. Ze zijn goed geïnformeerd over branchespecifieke regelgeving en vertellen je graag wat wel en niet mogelijk is. Zo plaatste beroepsorganisatie Dutch Photographers na aankondiging van de tweede lockdown razendsnel een protocol op hun website, zodat professionele fotografen wisten waar ze aan toe waren. Informatie is dan ook van levensbelang. Des te eerder je weet waar je aan toe bent, des te sneller kun je schakelen en plannen maken.

'Door samenwerken lok je mensen naar winkelgebied'

Meer samenwerking zal tot betere resultaten en een betere vertegenwoordiging leiden als brancheorganisaties en ondernemers de krachten bundelen, constateren KVK en INretail. ,,Ondernemers zouden er goed aan doen onderling veel meer samen te werken”, stelt ondernemersadviseur Tessa Vosjan van INretail. ,,Ik organiseer met name sessies voor samenwerkende ondernemers en winkelgebieden. Je zal nu een tijdje dicht moeten, maar hoe blijf je de binding met je klant houden? En hoe zorg je dat de klant een goede reden heeft om op 19 januari weer voor je deur te staan? Kun je misschien als winkelgebied samen iets organiseren om mensen bij heropening weer jullie kant op te lokken?”

