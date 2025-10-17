Bo (29) en Cilla (30) behalen miljoen omzet met Vintasje: ‘Designertas is soort van Bitcoin voor vrouwen’

De tweedehands designertassen van Vintasje zijn nog steeds niet goedkoop, maar wel een stuk toegankelijker en zeer gewild. Zeker bij jonge meiden die er leuk willen uitzien en gespaard hebben voor hun eerste tas.

De Eindhovense eigenaren Bo Janssen (29) en Cilla Verwimp (30) herkennen dat. Cilla tegen het ED: „Ik ben zelf helemaal niet opgegroeid in luxe, maar door series op tv keek ik als jong meisje echt op naar rijke mensen. Ik hield en hou nog steeds heel erg van mode en tassen. Mijn eerste tweedehands designertas was een Louis Vuitton.”

Voor Bo was de eerste een Jacquemus. Inmiddels hebben de ‘tassengekken’ ieder zo’n tien tot vijftien designertassen. „En soms verkopen we ze ook weer, met pijn in ons hart. Maar omdat we er zelf zo veel plezier van hebben gehad, is het ook fijn om anderen blij te maken.”

lke zondag zetten we om tien uur een nieuw item op de site. Daar werken we de hele week naartoe Cilla Verwimp

Bo en Cilla doen alles zelf voor Vintasje

De vriendinnen doen alles zelf in hun bedrijf Vintasje; van de website en marketing tot inkoop en styling. In 2013 volgden ze eerst de Fontys-opleiding Commerciële Economie en later Communicatie - International Event, Music & Entertainment Studies (IEMES) in Tilburg.

Vervolgens kregen ze een baan in de marketing. Vintasje deden ze er al een beetje bij. Cilla was de eerste die daarvan haar werk maakte en na acht maanden nam Bo ontslag en stortte zich ook fulltime op Vintasje.

Tweedehands Chanel-, Dior- en Gucci-tas

Ze kopen hun tassen van Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent en andere grote merken in bij leveranciers van tweedehands tassen in Parijs en Japan. Inmiddels zijn de twee zo’n goede klanten geworden dat ze kunnen inkopen tegen goede prijzen. Het is een feest om alles uit te pakken.

Wekelijks zetten ze dertig tassen online en die worden allemaal verkocht. „Elke zondag zetten we om tien uur een nieuw item op de site. Daar werken we de hele week naartoe. Heel leuk. Soms doen we een live sale en elk kwartaal organiseren we een event. Dan staan er rijen voor de deur”, vertelt Cilla.

Nu doen we veel meer aan sociale media en laten we meer van onszelf zien. Het werken met influencers gaat ook goed Bo Janssen

Echte pareltjes van luxe tassen

Ze proberen hun klanten stuk voor stuk een luxe ervaring te bieden bij het shoppen. Dat mag ook wel, want de tassen liggen qua prijs tussen de 250 en 3.200 euro. Vergeleken met de nieuwprijzen zijn het koopjes. „Een designertas is een investering, een soort Bitcoin voor vrouwen.”

Soms komen ze echte pareltjes tegen. Cilla loopt meteen naar de ‘Croissant’ van Louis Vuitton. „Deze komt uit 2003 en kijk eens hoe fantastisch-ie eruitziet. We letten altijd heel goed op kwaliteit. Dat moet, want onze klanten sparen hiervoor. Als je de reviews leest, dan smelt je gewoon. We krijgen ook vaak foto’s.” Bo haar favoriet is de Chanel Classic Flap bag, die ze uiteraard allebei ook hebben.

‘Cadeau voor onszelf’

Ze kijken terug op een goed jaar met een omzet van een miljoen euro. Daar zijn ze trots op, aangezien ze in 2021 ieder 500 euro aan startkapitaal hadden. „Het loopt bizar goed”, zegt Bo. „Zeker sinds we in april in dit kantoor aan de Torenallee zitten. Daarvoor deden we alles vanuit huis. Nu doen we veel meer aan sociale media en laten we meer van onszelf zien. Het werken met influencers gaat ook goed.”

Waar ze eerder weleens met grote namen als Monica Geuze en Anna Nooshin werkten – die zijn niet meer te betalen – doen ze het nu met lokale influencers als Frederique van Gool en Esmee Cox.

Louis Vuitton Speedy 25

Omdat het zo goed gaat en omdat ze allebei (bijna) 30 jaar zijn, kopen ze voor één keer een nieuwe tas. Dat wordt de klassieker Louis Vuitton Speedy 25. „Dat is echt een beleving. Een cadeau voor onszelf.”