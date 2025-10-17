„Wat als dit geen storm is, maar het nieuwe klimaat?’’, vraagt Peter Hinssen zich af op het podium van Amsterdam Business Forum 2025 . Tijdens dit event van DenkProducties vertelde Hinssen, vanuit het thema optimistisch leiderschap, hoe je je als ondernemer en als bedrijf opnieuw uitvindt in een wereld die voortdurend verandert. „Onzekerheid is geen fase, we leven in het ‘never normal’.”

Peter Hinssen adviseerde bedrijven als Google, Apple en Microsoft, geeft les aan London Business School en heeft meerdere tech-startups opgezet en verkocht. Recent verscheen zijn boek The Uncertainty Principle. Hierin legt hij uit dat het juist in onzekere tijden belangrijk is om te blijven groeien en te experimenteren.

Want de tijden zijn veranderd, vertelt Hinssen in een exclusief interview met De Ondernemer. „Vroeger kon je wachten tot je op je piek van je kunnen was. Op dat punt ging je pas nadenken over verandering. Dat is verleden tijd. Je zit nu in een wereld die zo snel evolueert dat je daarvoor al moet durven innoveren”, zegt Hinssen.

En wachten is geen optie, vervolgt Hinssen. „Want hoe langer je wacht tot alles duidelijk is, hoe minder strategische opties er over blijven. Je concurrenten zijn je dan al voor geweest. Probeer, experimenteer en maak fouten. Innoveer wanneer je kan en niet wanneer je het nodig hebt.”

Zie kansen, geen bedreigingen

Wees niet angstig voor alles wat er verandert, maar zie juist de kansen ervan in, is onder andere Hinssens boodschap. „Ondernemers en leiders hebben lang aangeleerd dat je je kan aanpassen aan wat nieuw is. Nu moeten ze zich een soort constante wendbaarheid aanleren in hun manier van denken en handelen.”

We hebben vaak te veel angst en zijn risicoavers Peter Hinssen

Als voorbeeld noemt Hinssen een jaarlijks budget. „Bedrijven steken daar veel energie in, het wordt een keurslijf voor hen. Het is een soort fetisjisme: ‘oh nee, dat kan niet, want er is geen budget voor’. Dat budget heeft echter geen nut meer in deze wereld die constant verandert.” Volgens Hinssen is daarom niet alleen een verandering van mindset belangrijk, maar ook dat bepaalde instrumenten, zoals een jaarverslag, opnieuw worden bekeken.

Dat die verandering niet vanzelf gaat, is logisch. Zekerheid is de natuurlijke basis van de mens, stelt Hinssen. „Het liefste weten wij precies wat we gaan doen, waar we zijn op welk moment van de dag en wat we gaan eten. We hebben vaak te veel angst en zijn risicoavers.”

Zorgen om AI

Hinssen vindt ook dat er te terughoudend met AI wordt omgegaan door bedrijven en ondernemers. „Heel veel mensen maken zich daar zorgen over. Blijft mijn baan wel overeind in de wereld van AI? Ik vind dat je dat moet omdraaien. Je moet kijken hoe je mensen enthousiast kan maken om de domme activiteiten, de routinewerkzaamheden, zoveel mogelijk te gaan automatiseren, zodat ik ruimte maak om leuke, nieuwe dingen te doen.”

Het allerbelangrijkste is dat je mensen open laat staan om te experimenteren Peter Hinssen

Hoe pak je dat dan concreet aan als leider of als ondernemer? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers willen veranderen? „Stel: een nieuwe generatie neemt het roer over bij een traditioneel familiebedrijf. Als ik de nieuwe bedrijfsleider zou zijn, dan zou ik niet tegen die mensen zeggen: ‘De wereld is aan het veranderen, dus we gaan het helemaal anders doen.’ In die bedrijven zitten veel werknemers met kennis en ervaring. Het allerbelangrijkste is dat je die mensen open laat staan om te experimenteren. Als je mensen kan meenemen in die mindset en in je verhaal, dan kan je als bedrijf enorm veel bereiken.”

Mkb-bedrijven zijn ervoor gemaakt om zichzelf her uit te vinden en te experimenteren. Hinssen vergelijkt ze graag met feniksen. „Ik heb heel veel onderzoek gedaan naar bedrijven die zich kunnen heruitvinden. Een kleiner bedrijf leent zich daar meer voor, omdat ze sneller en wendbaarder zijn. Grote bedrijven zijn gigantische boten die je niet zomaar van koers kan laten wijzigen.”

‘Stop met werk van gisteren’

Naast experimenteren, benadrukt Hinssen dat ondernemers moeten stoppen met ‘oud’ werk. Dat noemt hij ook wel yesterwork. „Yesterwork is de stille moordenaar van organisaties. We moeten allemaal yesterwork-jagers worden.” Maar hoe doe je dat als ondernemer die het al druk zat heeft? „Als je als ondernemer bijvoorbeeld vijftig uur werkt, dan moet je 10 procent, dus in dat geval vijf uur, van je tijd reserveren om te werken aan the day after tomorrow. Want als je voor jezelf daar die discipline kunt inbrengen, dan betaalt zich dat in het tienvoudige terug.”

Focus je op dingen die niet onmiddellijk resultaat hebben, maar die op de lange termijn een enorm verschil gaan maken Peter Hinssen

Als je dus een paar uur vrij hebt in de week, vervolgt Hinssen, ga dan niet je mail of al je achterstallige boekhouding bijwerken. „Dan vergooi je energie en tijd. Daar zit geen enkele toegevoegde waarde waarmee je je kan wapenen voor de toekomst. Het is een enorm cadeau voor jezelf als je in die uren juist afstand neemt en je focust op dingen die niet onmiddellijk resultaat hebben, maar die op lange termijn een enorm verschil gaan maken.”

‘Werk met je handen’

Leuk al die nieuwe ontwikkelingen, maar het grootste advies dat Hinssen aan zijn kleinkinderen geeft, is opvallend: ‘Leer iets met je handen te doen’, geeft hij hen mee. Waarom? „Uit een onderzoek bleek het antwoord van bezorgde ouders op de vraag welk beroep zij hun kinderen toewensten duidelijk: programmeur. Met de opkomst van AI is dat beeld volledig verschoven. Hinssen: „Recent onderzoek laat zien dat het nu loodgieter is. Mensen denken dat dit waarschijnlijk het laatste beroep is dat door AI kan worden overgenomen. Iets met je handen doen en praktische vaardigheden hebben, blijft van blijvende waarde.’’

Hinssen spreekt uit eigen ervaring. ,,Ik ben een enorme houtbewerker en knutselaar. Het plezier van iets maken met je handen is gigantisch. Misschien komt er wel een revival van dat soort activiteiten en skills. Het zijn misschien de laatste vaardigheden die AI niet zomaar kan wegvagen.’’

Toch adviseert Hinssen ondernemers met een praktisch beroep ook met de tijd mee te gaan. „Ik heb zelf een freesmachine waar ik op een scherm een design kan maken. Dan is er een AI die ik moet volgen en die mij corrigeert. Daar had ik een paar jaar geleden een machine van 20.000 euro voor moeten kopen.” Daarnaast heeft hij van veel chefs-koks gehoord dat zij AI gebruiken om te experimenteren met hun gerechten. „Die krijgen combinaties waar ze misschien nooit op waren gekomen. In elke tak van sport kun je uit AI veel voordeel halen.”

