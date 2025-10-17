Consumenten halen hun cadeaus voor Sinterklaas en kerst steeds vroeger in huis. Ze beginnen al met shoppen tijdens Black Friday. Men verwacht dit jaar gemiddeld ruim 500 euro aan cadeaus te besteden.

Consumenten zien Black Friday als ‘hét shopmoment van het jaar’, YouTube steeds bepalender

Voor een kwart van de Nederlanders zijn het vooral aanbiedingen en advertenties op YouTube die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden, blijkt uit onderzoek van technologie- en dataplatform Channel Factory.

Cadeaus steeds vaker in november gekocht

De feestdagen blijven het belangrijkste winkelmoment van het jaar, maar de timing verschuift. Waar Nederlanders vorig jaar nog bijna 200 euro aan kerstcadeaus uitgaven, ligt dat bedrag nu iets lager (183 euro).

Tegelijkertijd stijgen de uitgaven tijdens Black Friday, vooral voor kerstinkopen. Ook in de dagen tussen kerst en oud en nieuw blijven Nederlanders actief winkelen, met gemiddelde uitgaven van zo’n 136 euro. Daarmee komt het totale feestdagenbudget boven de 500 euro uit.



Black Friday is niet langer een los koopjesmoment, maar het startschot voor de hele feestdagenperiode Marco van de Lisdonk Channel Factory

Black Friday niet langer los koopjesmoment

„We zien dat consumenten hun aankopen naar voren halen en slimmer plannen,” zegt Marco van de Lisdonk, Head of Sales Netherlands bij Channel Factory. „Black Friday is niet langer een los koopjesmoment, maar het startschot voor de hele feestdagenperiode.”



YouTube wint aan belang bij koopgedrag

De kracht van YouTube blijkt uit het verschil tussen intentie en gedrag. Bijna een kwart van de Nederlanders deed vorig jaar daadwerkelijk een aankoop direct na het zien van een YouTube-advertentie, terwijl nog eens een kwart zegt dat waarschijnlijk te zullen doen.

Vooral korte video’s hebben impact: YouTube Shorts beïnvloedt het koopgedrag van 24 procent van de consumenten, tegenover 11 procent bij langere video’s. De snelheid waarmee dat gebeurt is opvallend: 4 procent koopt dezelfde dag, en 15 procent binnen een week. Met een bereik van 95 procent onder Nederlandse internetgebruikers onderscheidt YouTube zich bovendien van andere platforms, waar betaalde abonnementen advertenties juist buitensluiten.



Meer dan de helft van de Nederlanders kiest liever voor video’s van echte mensen dan voor AI-gegenereerde content

Jongeren bepalen het tempo

Vooral 25- tot 34-jarigen geven de toon aan. Deze groep gebruikt het platform niet alleen voor entertainment, maar als winkelraam vol ideeën, productreviews en cadeautips. Ze besteden per aankoop gemiddeld 150 euro, ruim vier keer zoveel als 55-plussers, en laten zich vooral inspireren door YouTube-creators.

Meer dan de helft van de Nederlanders (tussen 50 en 57 procent, afhankelijk van de categorie) kiest liever voor video’s van echte mensen dan voor AI-gegenereerde content (7 tot 9 procent). Vooral in de aanloop naar de feestdagen speelt authenticiteit een grotere rol dan technologie.

