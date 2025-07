Fors minder ondernemers in juni failliet, maar ‘horeca blijft het zwaar hebben’

Het aantal faillissementen is de afgelopen maand fors gedaald. Volgens het CBS waren er 69 faillissementen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, een daling van 18 procent. Vergeleken met mei daalde het aantal faillissementen met 11 procent. Relatief gezien waren de meeste faillissementen in de horeca. „Horecaondernemers hebben het momenteel erg lastig.”

De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in juni uit op 8,5. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven 10,6 failliet verklaard. Het CBS legt sinds maart dit jaar de nadruk op de faillissementsgraad. Die graad geeft volgens het statistiekbureau een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Daarnaast kunnen bedrijfstakken hiermee beter met elkaar worden vergeleken. Het aantal bedrijven kan namelijk in de loop van de tijd fluctueren en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.

Meeste faillissementen in de horeca

In juni werden relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca. Op de 100.000 horecabedrijven gingen er bijna 24 failliet, vergeleken met bijna 40 een jaar eerder.

De faillissementen geven niet het volledige beeld, zegt Marijke Vuik, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). „Wat in deze cijfers mist, zijn de vrijwillige bedrijfsbeëindigingen. Daarnaast zegt een daling in één maand ook niet zoveel. Je kunt beter kijken naar een langere periode.”

En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat horecaondernemers het lastig hebben, stelt Vuik. „Dat heeft met twee punten te maken: de kosten zijn erg hoog en daardoor staan de marges onder druk. Ook blijkt dat de winstmarges in de horeca zijn gedaald. Naast de inflatiepiek zijn de energieprijzen gestegen en de huren blijven ook stijgen. Die combinatie maakt de kostenkant een grote uitdaging voor horecaondernemers.”

Daarnaast heeft de horeca, net als andere sectoren, last van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. „Die krapte is blijvend. En de horeca voelt de krapte meer dan andere sectoren. Zo werken wij voornamelijk met jongeren tussen de vijftien en vijfentwintig jaar, waardoor het door de vergrijzing voor ons niet gemakkelijker wordt om personeel te vinden.”

Vraag blijft in horeca

Volgens Vuik is de piekvraag naar personeel, die ontstond na de coronacrisis, aan het stabiliseren. „In zoverre zijn we hersteld van de extreme krapte. Maar de huidige krapte is blijvend. Daardoor zien we wel dat sommige horecaondernemers ervoor kiezen meerdere dagen dicht te gaan en ze kijken kritischer naar de momenten waarop ze minder winstgevend zijn, zoals maandag en dinsdag.”

Volgens Vuik zit er ook een positieve kant aan het verhaal: de vraag daalt niet. „De omzet- en volumestijging blijven. De horeca is nog steeds heel populair en mensen weten de restaurants en cafés heel goed te vinden. Dus daar liggen nog heel veel kansen voor ondernemers.

