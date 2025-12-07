Van bijna failliet naar miljoenenexit: de lessen van Jan-Willem van Boeckel (Treatwell)

Jan-Willem van Boeckel verruilde een lange carrière bij Unilever en Procter & Gamble voor het ondernemerschap. Twee keer ging hij bijna failliet, maar na vier jaar wist hij zijn bedrijf met inmiddels honderden medewerkers voor miljoenen te verkopen. Nu adviseert en investeert Jan-Willem in startups en snelgroeiende bedrijven.

Jan-Willem was bijna veertig toen hij naar eigen zeggen een beetje in een midlifecrisis terecht kwam. Hij had een goede managersfunctie bij Procter & Gamble maar het voelde niet goed, vertelt hij tijdens Grow Today: „Het pak dat ik droeg, paste mij niet meer. Ik wilde sneller, miste autonomie en wilde mijzelf ook uitdagen. Je kunt bijdragen aan een groot bedrijf nog iets groter maken, maar zelf iets doen is toch anders.”

Van Boeckel richt Treatwell op

De drang naar ondernemen leidde tot het opzeggen van zijn baan bij Procter & Gamble en de oprichting van Treatwell, een online platform gericht op nagelsalons, kappers, massagesalons en andere dienstverleners bij je in de buurt. Jan-Willem zag met zijn ervaring in het bouwen van merken en inzicht in vergelijkbare kanalen potentie voor een platform waarop je reviews van lokale dienstverleners ziet en direct een afspraak kunt maken. Zo krijgt de lokale ondernemer met weinig marketinginspanningen meer klanten en verdient Treatwell een commissie per gemaakte afspraak, plus maandelijks abonnementsinkomsten.

Jan-Willem en zijn medeoprichters bouwden Treatwell in vier jaar van niets naar een bedrijf met honderden werknemers, actief in meerdere landen. „Na vier jaar maakten wij een strategische exit door het bedrijf te verkopen aan het Japanse Recruit Holding. Ik ben er nu helemaal uit.”

‘Je hebt een persoon naast je nodig’

De stap van Procter & Gamble naar het ondernemerschap leverde Jan-Willem de nodige inzichten op. „Ik heb een enorme rugzak aan ervaringen meegenomen uit de corporate wereld en dacht eerst dat ik alles geleerd had. Maar ik liep hard met mijn neus tegen de muur aan. Dat was super confronterend. Ik was gewend om dingen perfect te doen, want bij een groot bedrijf heb je veel te verliezen als je een misstap maakt. Maar als ondernemer moet je zoveel keuzes maken dat goed gewoon goed genoeg is. Ik heb ook geleerd dat je als ondernemer niet zomaar kunt vertrouwen op hulptroepen. Als manager werkte ik met een geweldig team, maar als eigen baas sta je er in principe alleen voor. Ik ben er zo ook achter gekomen dat je een goede, andere persoon naast je nodig hebt’.

De grootste les die Jan-Willem geleerd heeft als ondernemer? „Je wordt geconfronteerd met dat je anders moet zijn dan je was in je carrière in loondienst. Ik dacht dat ik een flexibele manager was, maar als ondernemer moet je nog veel meer kunnen. Ik heb mijzelf dus geprobeerd een nieuwe toolkit aan te leren, zoals supersnel beslissingen nemen. Het gaat niet om het perfecte antwoord geven, maar om het antwoord dat ik nu kan geven zodat ik meteen actie kan ondernemen.”

Denken in schaarste is een ander nieuw stuk gereedschap in zijn mentale toolkit. „Als kleine ondernemer kan dat schaarste in je cashflow zijn of bijvoorbeeld de vraag om talent. Dus kun je aan het einde van de maand je team nog betalen of kun je dan de nieuwe creatief aannemen om je bedrijf te laten doorgroeien?” Groei staat echter ook voor chaos, weet Jan-Willem.



„Het is de aard van het beestje. Je zoekt de grenzen op. Ik heb er een haat-liefdeverhouding mee en probeer chaos echt als iets positiefs te zien. Het allerleukste is om nieuwe kansen eerder te zien en aan te pakken dan de rest. Er zijn vaak nog weinig spelers in de chaos en als je door de chaos weet te navigeren, kun je doorgaans daarna schalen en optimaliseren. Dat optimaliseren kan als ondernemer saai worden, dus ga je weer op zoek naar chaos. Bij elke oncomfortabel aanvoelende stap die je zet, groei je. Mijn advies is om niet comfortabel te worden met de dingen die je doet en jezelf elke dag uit te dagen.”

Ondernemen kostte vriendschappen

Ja, beaamt Jan-Willem, niet comfortabel zijn in ondernemen klinkt misschien makkelijk uit de mond van een ondernemer die zijn bedrijf succesvol verkocht heeft. Maar achter elk succes schuilt een verhaal met hoogte- en dieptepunten. Jan-Willem wil tegenover jonge ondernemers open zijn over zijn verhaal. Zijn vier jaar ondernemerschap was namelijk ‘echt niet’ te combineren met het onderhouden van persoonlijke relaties. „Ik stuurde mijn medeoprichter regelmatig na een nachtje doorhalen naar huis en was zelf in mijn hoofd 24/7 bezig met mijn bedrijf. Achteraf realiseer ik mij heel goed dat ik daar serieuze offers voor heb gebracht. Het is extreme roofbouw op je lichaam en vriendschappen, en ik ga dat nooit meer op deze manier doen. Als je nooit iets teruggeeft, raak je niet je dikste maten kwijt maar wel de mensen daar net buiten.”

Jan-Willem is naast vrienden ook twee keer bijna zijn bedrijf kwijtgeraakt. „De eerste keer was na ongeveer een jaar, toen Treatwell al twintig mensen in dienst had. Ik had al mijn eigen geld erin gestoken en beloofd mijzelf een tijd niets uit te keren, maar er bleken grotere investeringen nodig. Ik heb toen alles verkocht, behalve het huis. Dat was een belofte aan mijn vrouw. Ik heb wel haar nieuwe auto moeten verkopen en zij is als zzp’er weer in loondienst gegaan om brood op de plank te brengen. Ik kon mijzelf de eerste twee jaar namelijk niets uitkeren.” In die periode lukte het Jan-Willem om investeerders aan boord te krijgen, wat hard nodig was om het bedrijf overeind te houden en ‘extreme groeiambitie te financieren’.

Niet alles zelf doen

Ondanks de roofbouw op zijn lichaam, financiën en vriendschappen had Jan-Willem de ondernemersreis met Treatwell nooit willen missen, vertelt hij. „Ik ben extreem dankbaar dat ik zoveel geleerd heb en met zulk groot talent heb mogen samenwerken. Ik zit nu in een luie fase van mijn leven en dat bevalt mij niets!” Hij gaat binnenkort daarom een nieuw ondernemersavontuur aan.

Probeer als ondernemer niet alles zélf op te lossen, want dan heb jij het heel druk en jouw team niet Jan-Willem van Boeckel

Wel wil Jan-Willem jonge ondernemers een spiegel voorhouden. Als ondernemer hoef je echt niet alles alleen te doen, is zijn advies. „Ik zie heel veel gedrevenheid, meer dan de helft van de ondernemers blijft rennen. Dat kan comfortabel zijn, maar ook eenzaam zijn. Het is ook eens tijd voor reflectie. Stel jezelf kwetsbaar op en geef het bij anderen aan wanneer je iets moeilijk vindt. Er komt dan positieve energie vrij omdat mensen je willen helpen en zo valt er een last van je schouders af. Probeer als ondernemer niet alles zélf op te lossen, want dan heb jij het heel druk en jouw team niet. Dat kan op je team overkomen alsof jij het toch liever zelf doet en denkt dat je het beter kunt.”