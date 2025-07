Er gloort een tweede leven voor kledingmerk BALR. Volgens de curator Laurie van Leeuwen is er veel belangstelling voor een doorstart. Ook de webshop en de winkel in Roosendaal worden daarbij betrokken. Het merk van oud-voetballer Demy de Zeeuw viel vorige week om na jaren van groei én hoge verwachtingen.

Doorstart voor gevallen sportmerk BALR.? ‘Veel interesse in overname’

Lees verder onder de advertentie

BALR. werkt mogelijk aan een doorstart. Dat meldt curator Laurie van Leeuwen(Davids Advocaten) aan RetailTrends. „Er zijn veel kandidaten”, zegt ze. Hoewel er nog niets definitief is, bevestigt Van Leeuwen dat de gesprekken over de toekomst van het merk in volle gang zijn. BALR. vroeg vorige week officieel faillissement aan.

Volgens Van Leeuwen is er ook belangstelling om de webshop en de fysieke winkel in Roosendaal opnieuw te openen. Nieuwe geïnteresseerden kunnen zich bovendien nog steeds melden.

Lees ook: Demy de Zeeuws BALR. vraagt faillissement aan: ‘Dit is de juiste keuze voor de toekomst’

Lees verder onder de advertentie

Omzet van 100 miljoen

BALR., in 2013 opgericht door Juul Manders, Ralph de Geus en oud-voetballer Demy de Zeeuw, begon als ambitieus project met internationale allure. Het ondernemerstrio wilde het merk laten uitgroeien tot een wereldwijde label met een omzet van 100 miljoen euro.

De kledinglijn, gedragen door bekende voetballers als Neymar en Di María, was vooral populair onder jonge fans. De merknaam, opvallend met grote blokletters, groeide uit tot een statussymbool binnen een specifieke doelgroep.

Voetbalplatform 433

Toch kwam het bedrijf financieel steeds verder onder druk te staan. „De stijgende kosten, teruglopende verkopen en de opgebouwde coronaschuld zijn ons uiteindelijk te veel geworden”, zei mede-oprichter Juul Manders hierover in het AD. De webshop was al enige tijd uit de lucht voordat het faillissement officieel werd aangevraagd.

Lees verder onder de advertentie

De oprichters van BALR. zijn ook betrokken bij 433, een succesvol voetbalplatform met tientallen miljoenen volgers op Instagram. Zij lieten eerder weten zich nu volledig op dat bedrijf te richten.

Lees ook: Hoe BALR toch failliet ging: ‘Steun van voetballers geen garantie voor succes’