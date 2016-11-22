Eigenaar van Kasparov uit Breda denkt altijd drie stappen vooruit

Lees verder onder de advertentie

1. Bemiddelen op niveau

,,In 2010 ben ik met Kasparov begonnen. Als bemiddelaar merkte ik dat financials zich niet aangesproken voelen bij een pusherige benadering. Kasparov is een gespecialiseerde bemiddelaar. Wij willen een gesprekspartner op niveau zijn, met kennis van zaken. In dit vak moet je altijd drie stappen vooruitdenken, vandaar de naam. Je kunt beter één ding heel goed doen dan veel dingen wat minder. Ik had een paar jaar geleden plannen voor een extra vestiging in Amsterdam, maar toen mijn zoontje werd geboren, zei een vriend: 'Waar ben je mee bezig?' Hij had gelijk. Juist door consequent aan onze uitgangspunten vast te houden hebben we een mooie groei doorgemaakt.''

2. Liefde voor NAC

,,Als jongetje stond ik al naast mijn vader bij NAC op de tribune. Ik hoop er straks met mijn zoontje ook weer te staan. Van 2001 tot 2005 heb ik bij de club mogen werken. Tijdens een businesstrip naar Pierre van Hooijdonk in Turkije ben ik benaderd om aan de slag te gaan in de werving en selectie. Ik ben geen financial, maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging. In 2012 ben ik met Kasparov sponsor van NAC geworden. We zitten daar in een mooie skybox. Dat is pure clubliefde, maar natuurlijk ook zakelijk heel interessant. Ik ben een echte Bredanaar, Kasparov is een Bredaas bedrijf en NAC ís voor mij Breda. Ik zal die club altijd een warm hart toedragen.''

3. Op naar de top 3

,,Ik maak elke drie, vier jaar mijn plannen voor de middellange termijn. Transparantie naar klanten en medewerkers is een van de kernwaarden van Kasparov. Daarom staan de plannen gewoon op onze site, met cijfers en al. In 2020 willen wij in Brabant en de Randstad in de top 3 staan. Dat betekent dat we twee tot drie keer zo groot moeten worden, zowel in fte's als in omzet en opdrachten. Iedere financial die een job zoekt en elk bedrijf dat een financial zoekt, moet aan ons denken. Gelukkig zit de tijd mee, want de economie trekt hartstikke bij.''

Over

Wie: Jasper van Eck werkte als accountmanager bij NAC en als bemiddelaar bij HighQ en Active Professionals. In 2010 startte hij Kasparov dat in de profitsector interim- en vaste financials bemiddelt.Het bedrijf: Kasparov is gevestigd in een oude watertoren aan de rand van de binnenstad van Breda.Cijfers: Aantal medewerkers 25, onder wie 13 interim-financialsWaar: BredaContact: kasparov.nl

