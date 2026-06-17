30 schuldeisers willen 49.674.922,83 euro terug van gevallen ondernemer Hennie van der Most

40 miljoen euro van zijn eigen geld voor een pretpark dat nooit openging. Zo is ondernemer Hennie van der Most de grootste schuldeiser van zijn eigen faillissement. En de problemen zijn nog lang niet voorbij na het mislukte pretparkavontuur in Rotterdam.

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Dat staat in het eerste faillissementsverslag van Speelstad Rotterdam, de bv achter het pretpark in aanbouw. In totaal dertig schuldeisers willen 49.674.922,83 euro terugzien. Dat is inclusief zijn eigen geld, schrijft De Stentor.



Van der Most is bekend van bedrijven als Speelstad Oranje, De Koperen Hoogte en Kernwasser Wunderland. In 2012 begint hij aan zijn project in Rotterdam. Hij koopt een oude vuilverbranding die hij wil omtoveren tot een pretpark. Dit moet zijn levenswerk worden.



Maar het project komt niet van de grond. Keer op keer moet Van der Most de opening uitstellen. Hij raakt het vertrouwen kwijt van investeerders en van de gemeente Rotterdam, van wie hij de grond huurt.



Een van de investeerders is Pearl Capital. Dat laat het park eerder dit jaar veilen. Van der Most had 7,5 miljoen euro geleend van Pearl Capital. Volgens de investeerder komt hij zijn afspraken niet na.



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Ook beslag gelegd op zijn landgoed in Gorssel

Inmiddels heeft Pearl Capital ook beslag laten leggen op het landgoed van Van der Most in Gorssel. „We hebben meer tegoed dan de veiling van het pretpark heeft opgeleverd”, zei Jacob Thalen van Pearl daar onlangs over.

“ Ik heb uit mijn eigen bedrijf geld geleend aan Speelstad Rotterdam. Het gaat om ongeveer 40 miljoen euro. Dat geld ben ik natuurlijk kwijt ” Hennie van der Most

Investeerder Stadshavens Ontwikkelingsfonds (Sofie) vroeg het faillissement van Speelstad Rotterdam aan. Beide investeerders zijn grote schuldeisers.



Maar volgens Van der Most is hij zelf de grootste schuldeiser. „Ik heb uit mijn eigen bedrijf geld geleend aan Speelstad Rotterdam. Het gaat om ongeveer 40 miljoen euro. Dat geld ben ik natuurlijk kwijt.” Curator Vincent Terlouw bevestigt dat.



Dit klinkt tegenstrijdig, maar het pretpark is een zelfstandig bedrijf (een bv) waar Van der Most via zijn andere ondernemingen miljoenen aan heeft geleend. Omdat die leningen nooit zijn terugbetaald, is de ondernemer nu op papier de grootste schuldeiser van zijn eigen failliete project.



Andere schuldeisers zijn van een andere orde. „Daarbij gaat het om kleinere bedragen”, zegt Van der Most.



Zo zou de gemeente Rotterdam volgens hem nog zo’n 150.000 euro terug willen. De Belastingdienst wil volgens de curator nog ruim 30.000 euro zien. Andere kleine schuldbedragen zijn bijvoorbeeld niet-betaalde laatste rekeningen voor energie en water.

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Spullen attractiepark in zijn opslag

Dan is er nog de beschuldiging van Wim Beelen, de nieuwe eigenaar van het Rotterdamse pretpark. Volgens Beelen heeft Van der Most in de aanloop naar de veiling spullen van het terrein gehaald. Daar zou ook beeldmateriaal van zijn.



Van der Most ontkent dat niet. De materialen liggen in zijn eigen opslag. „Het is nog niet opgelost. Van mijn curator moet ik het laten liggen. Het is een gevecht tussen de curator en Wim Beelen.”



Curator Terlouw wil er niets over zeggen.



Volgens Van der Most mag Terlouw als curator niet op het terrein in Rotterdam komen. Dat wil nieuwe eigenaar Beelen niet. „Dat klopt”, zegt Terlouw. „Ik kan dat niet afdwingen.”



De kans dat schuldeisers iets terugzien, schat Terlouw klein. „Er valt niet zoveel te verkopen om geld mee te maken.”

“ Ondernemen is risico nemen. Maar dit had ik nooit verwacht ” Hennie van der Most

‘Werknemers weg door het gedonder’

Voorlopig blijft de gevallen topondernemer in grote onzekerheid. Hij verkocht veel van zijn bedrijven en het geld dat hij daarmee ophaalde, stopte hij in het pretpark.



Enkele andere bedrijven, zoals een staalbedrijf, heeft hij nog wel. „Maar er gaan wel mensen weg door al dat gedonder.”



Het laat Van der Most niet koud. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis, waar hij was opgenomen vanwege een virus. Dat hij daar lag wegens hartklachten, bestrijdt hij. „Ik weet niet wie dat bedacht heeft.”



Van der Most blijft teleurgesteld in de gemeente Rotterdam. „Eerst leggen ze de rode loper uit, dan moet het ineens binnen zes maanden klaar zijn.” Hij verwijst daarmee naar de deadline die de gemeente hem vorig jaar oplegde, nadat het vertrouwen in hem was verdampt.



Het is onzeker hoe zijn zakelijke toekomst eruitziet. „Dat moeten we afwachten”, verzucht hij. „Ondernemen is risico nemen. Maar dit had ik nooit verwacht.”



Dit artikel is geschreven door Merten Simons en Niek Megens voor De Stentor.