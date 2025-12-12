Loon in crypto? 12 procent van de werkende Nederlanders ziet dat wel zitten. Vooral jongeren en mannen staan open voor een deel van hun salaris in bitcoin of ethereum. Maar wat kun je als werkgever met zo’n verzoek, en hoe werkt het in de praktijk?

Steeds meer werknemers willen loon in crypto: zo werkt het en dit betekent het voor werkgevers

Een onderzoek van handelsplatform Toobit onder ruim duizend Nederlanders tot vijftig jaar, uitgevoerd door Panelwizard, laat zien dat de interesse allang niet meer beperkt is tot cryptofanaten. Eén op de acht werknemers staat open voor een kerstbonus of dertiende maand in digitale muntjes. En 7 procent werkt liever bij een werkgever die deze optie biedt. Eén op de zes verwacht zelfs dat crypto traditionele valuta ooit vervangt.



Voor werkgevers sluit dit aan bij de manier waarop werknemers vaker zelf onderdelen van hun beloning invullen, of dat nou gaat om aandelen, mobiliteitsbudgetten of een klein deel loon in digitale valuta.



Geen verplichting voor werkgever

Volgens Mike Williams, Chief Communications Officer van Toobit, is dat precies wat hij in de praktijk terugziet. „Crypto is de afgelopen jaren steeds populairder geworden in Nederland”, zegt hij. „Uit recent onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt bijvoorbeeld dat 22 procent van alle Nederlandse particuliere beleggers inmiddels cryptomunten bezit. Het is niet ondenkbaar dat dit aandeel de komende decennia alleen maar groter wordt.’’



Voor werkgevers die het mogelijk willen maken, is de uitvoering vrij rechttoe-rechtaan. BTC Direct - een van de eerste Nederlandse bedrijven die dit zelf toepaste - ziet dat de vraag meestal van werknemers komt. Bitcoin-specialist Michiel Brunet de Rochebrune: „Bij ons vroegen medewerkers: kan ik niet een stukje salaris direct in bitcoin krijgen? Dan ga je kijken: mag het, kan het, en hoe regel je dat?’’

Een werkgever is nergens toe verplicht. Het verschil met zelf crypto kopen is klein: het biedt vooral gemak, en voor sommige werknemers een laagdrempelige manier van beleggen.

Crypto als loon in natura

De regels zijn simpel: het wettelijk minimumuurloon van 14,40 euro (sinds 1 juli 2025) gaat altijd in euro’s. Alles daarboven mag in crypto worden uitgekeerd. Voor werknemers met een voltijds dienstverband komt dat neer op een maandbedrag tussen ongeveer 2.250 en 2.500 euro bruto dat sowieso in euro’s naar de bankrekening moet. Daarmee blijft de basis van het loonproces identiek, en kan crypto-uitbetaling alleen over het vrijwillige, bovenwettelijke deel.



In de praktijk werkt dat eenvoudig. De werknemer geeft aan welk bedrag hij maandelijks in bitcoin wil ontvangen. „Werkgevers betalen altijd in euro’s’’, zegt Brunet de Rochebrune. „Wij kopen op de salarisdag de bitcoin en sturen die direct naar de wallet (digitale portemonnee, red.) van de werknemer. Het overige loon komt zoals gezegd in euro’s op de bankrekening.’’ Deze beide looncomponenten staan gewoon op de loonstrook; het crypto-deel geldt als loon in natura. Administratief verandert er niets aan de loonsoftware, omdat de conversie ná de belastingafdrachten plaatsvindt.



Crypto als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde

Ook fiscaal is het eenvoudig. „Bitcoin valt gewoon in box 3’’, legt Brunet de Rochebrune uit. „Of je spaargeld nu in euro’s staat of deels in bitcoin, dat werkt hetzelfde.’’



Werkgevers lopen nauwelijks risico. Voor werknemers is het vooral een beleggingskeize. „We zeggen altijd: doe dit alleen met geld dat je niet nodig hebt en dat je vijf jaar kunt missen’’, zegt Brunet de Rochebrune. Koersschommelingen zijn daarmee voor rekening van de werknemer; voor de werkgever verandert er niets.

Dat crypto-loon voorlopig vooral een extraatje blijft, doet volgens Toobit niets af aan de aantrekkingskracht. Williams: „Voor kandidaten in tech en blockchain kan zo’n arbeidsvoorwaarde aantrekkelijk zijn. Je laat als werkgever zien dat je vooruitstrevend en modern bent.’’



