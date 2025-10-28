De Quote 500 van dit jaar leest als een thermometer van de tijd. AI-platforms, cryptobeurzen en loyalty-apps verdringen traditionele familiebedrijven. Jonge ondernemers groeien razendsnel in vermogen, terwijl Charlene de Carvalho-Heineken met afstand de rijkste Nederlander blijft.

Lees verder onder de advertentie

Het gezamenlijke vermogen van de 500 rijkste Nederlanders groeide dit jaar met bijna 8 procent tot 273 miljard euro, meldt zakenblad Quote bij de presentatie van de 29e editie van de lijst.

‘Waar het vroeger decennia of zelfs generaties duurde om een groot vermogen op te bouwen, gebeurt dat nu soms binnen enkele jaren’, aldus Quote. Vooral ondernemers in crypto en AI zagen hun vermogen exploderen. De toegang tot de Quote 500 wordt trouwens steeds exclusiever: pas vanaf 140 miljoen euro ‘mag je meespelen’.

Lees ook: Douwe bouwt AI-apps voor grote Amerikaanse bedrijven: ‘Falen is een leerproces’

Lees verder onder de advertentie

Miljardair dankzij verkoop aan Tinder

Het meest sprekende voorbeeld zijn de broers John en Marius Jansen. Hun cryptoplatform Deribit leverde vorig jaar nog 600 miljoen euro op papier op, maar na de verkoop aan het Amerikaanse Coinbase staat hun gezamenlijke vermogen nu op 1,7 miljard euro.

Ook Douwe Kiela (39), mede-oprichter van Contextual AI, maakt een razendsnelle opmars. Slechts tweeënhalf jaar na de oprichting van zijn bedrijf debuteert hij al in de Quote 500. De jonge ondernemer werkte eerder bij Facebook AI Research en geldt nu als een van de belangrijkste Nederlandse spelers in generatieve AI.

Tegen het advies van mijn begeleider in Douwe Kiela

Kiela vertelde eerder aan De Ondernemer dat zijn fascinatie voor neurale netwerken al tijdens zijn Cambridge-jaren ontstond, „tegen het advies van mijn begeleider in.’’ Een eigenzinnige keuze die hem bepaald geen windeieren heeft gelegd.

Lees verder onder de advertentie

Nieuwe miljardair is ook David Wyler, die zijn eerste fortuin maakte met de app Humin (verkocht aan Tinder) en nu met Bilt Rewards een loyaliteitsbedrijf leidt. Hij komt direct binnen met een vermogen van rond de 1 miljard euro.

Lees ook: Rijkste jonge Nederlanders bekend: deze ondernemers bestormen lijst

John de Mol en Max Verstappen

Toch voeren bekende namen de lijst nog aan. Charlene de Carvalho-Heineken blijft ongenaakbaar nummer 1 met ruim 12 miljard euro, gevolgd door vastgoedondernemer Remon Vos (7 miljard euro) en Luxaflex-oprichter Ralph Sonnenberg (ook 7 miljard euro).

Lees verder onder de advertentie

Charlene de Carvalho-Heineken. Foto: ANP

Mediabaas John de Mol is met 2 miljard euro wederom de rijkste BN’er, al groeide zijn vermogen niet. De Mol investeert via zijn Talpa-constructies in onder meer Showbird en TomTom, maar publiceert al jaren geen jaarcijfers. Ook theaterproducent Joop van den Ende bleef steken, op 1,6 miljard euro.

Snelheidsduivel Max Verstappen is opnieuw het jongste lid van de Quote 500. Op zijn 28ste heeft de Formule 1-coureur naar schatting 260 miljoen euro aan vermogen.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Slim vermogen opbouwen: dit kun je leren van de rijksten

Vermogen groeit, aantal miljardairs stabiel

Het aantal miljardairs in Nederland blijft met 52 gelijk aan vorig jaar. De ‘negennullenclub’ nam afscheid van Els Blokker, auto-importeur Evert Louwman en de erven Hoyer, maar kreeg er nieuwe namen bij, onder wie Reinout Vader (energiesystemen) en de gebroeders Jansen.

In totaal zagen 304 leden van de Quote 500 hun vermogen toenemen.

Lees verder onder de advertentie

Top 10 Quote 500 van 2025 • Charlene de Carvalho-Heineken – 12,3 miljard euro.

• Remon Vos – 7,1 miljard euro.

• Ralph Sonnenberg – 7 miljard euro.

• Frits Goldschmeding (Randstad) – 6,6 miljard euro.

• Pieter van der Does (Adyen) – 5,3 miljard euro.

• Hans Melchers – 3,7 miljard euro.

• Karel van Eerd en familie (Jumbo) – 3,3 miljard euro.

• John de Mol – 2 miljard euro.

• Reinout Vader – nieuw in de top 10

• Joop van den Ende – 1,6 miljard euro.

Vrouwen nog zeldzaam aan de top

Opvallend blijft het geringe aantal vrouwen in de Quote 500. Behalve Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken en een handvol erfdochters, zijn vrouwelijke ondernemers nauwelijks te vinden. De lijst weerspiegelt daarmee het beeld dat Quote eerder dit jaar al schetste in de ranglijst van selfmade miljonairs onder de 40: het ondernemerschap mag dan steeds diverser worden, het grote geld blijft grotendeels mannenterrein.

Marianne Bruijn van het platform Code-V, dat vrouwelijk ondernemerschap stimuleert, zei daar destijds bij De Ondernemer over: „Bijna 40 procent van de ondernemers is inmiddels vrouw. Maar in dit soort lijstjes zie je ze nauwelijks terug. Dat heeft alles te maken met zichtbaarheid en netwerken.” Volgens haar blijven vrouwen bovendien vaker terughoudend bij het aantrekken van extern kapitaal – een van de redenen waarom grote vermogens minder snel ontstaan.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Wéér bijna geen vrouwen in Quote-lijst: ‘Miljarden aan potentieel, maar zichtbaarheid ontbreekt’

Vrouwen in lijst Selfmade miljonairs onder 40 Sharon Hilgers (My Jewellery) – €58 miljoen euro.

Negin Mirsalehi (Gisou) – 25 miljoen euro.

Loes Daniels (Experiencegift) – 21 miljoen euro.

Bibi Lemmers (Flexhaus) – 18 miljoen euro. Geen van hen haalde de hoofd-Quote 500, waarvan de ondergrens dit jaar op 140 miljoen euro lag.