Omzetgroei voor beste schoonheidsspecialist

Femke Tersteeg (26) uit Zevenhoven wist al op jonge leeftijd dat ze een eigen schoonheidssalon wilde. Op haar twaalfde schreef ze een gedetailleerd ondernemingsplan. ,,Dat plan heb ik op mijn 21ste bijna tot op de letter uitgevoerd. Alleen met blauwe handdoeken in plaats van groene.’’

Lees verder onder de advertentie

Ze begon haar salon aan huis, een dag in de week. Tot ze in 2012 een compagnon trof. ,,Ik wilde graag een eigen pand, maar dat was een grote stap. Mijn compagnon maakte die stap mogelijk. Zij had meer ervaring en heeft mij op weg geholpen. In 2014 stopte zij en ben ik alleen verdergegaan.’’

Plannen

Femke heeft inmiddels twee medewerkers aangenomen. En ze heeft plannen om de salon aan de Dorpsstraat in Zevenhoven uit te breiden. ,,Ik vind het ontzettend leuk om te ondernemen. Ik doe de administratie zelf, bedenk promotieacties en acties met andere ondernemers, ga naar beurzen om nieuwe trends en producten te vinden en ben nu dus bezig met de uitbreiding van de salon.’’

Lees verder onder de advertentie

Anbos

Femke heeft zich aangesloten bij de brancheorganisatie Anbos. ,,Het is een vrij beroep, maar om lid te worden van Anbos heb je wel diploma’s nodig.” Tijdens de Beauty Awards in maart is Femke uitgeroepen tot beste schoonheidsspecialist van Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. ,,Ik was een van de drie genomineerden. De andere twee salons bestonden al heel lang. Als nieuweling heb ik gewonnen.’’

Over

Lees verder onder de advertentie

Wie: Femke TersteegWat: SchoonheidssalonWaar: ZevenhovenSinds: juni 2012Grootte: omzetgroei 20% per jaar, 2 medewerkersContact: salon-sensa.nl

Gerelateerde artikelen

> Deurningse Beauty Awardwinnaar jaagt haar dromen na> De eerste man die bij het Haagse ROC afstudeert als schoonheidsspecialist> Le is de beste nagelstyliste van Nederland