Steward-ownership zonder rompslomp: kabinet wil nieuwe ondernemingsvorm in de wet

Als het aan het nieuwe minderheidskabinet ligt, wordt steward-ownership in de wet als rechtsvorm voor bedrijven opgenomen. Het model, waarbij de missie van een bedrijf belangrijker is dan de winst voor aandeelhouders, moet binnenkort met een simpel ‘schuifje’ bij de notaris te regelen zijn. Het doel is om duurzaam en verantwoord ondernemerschap te stimuleren.

Het stevige debat gisteren in de Tweede Kamer tussen het kabinet in wording en de Tweede Kamer, vooral de oppositie, ging niet over de mogelijke invoering van steward-ownership. Hier kan niemand op tegen zijn, meent Gijsbert Koren van We Are Stewards. Hij is dé grote promotor van deze rechtsvorm: ,,Midden april 2024 kreeg een motie van D66 en NSC over dit onderwerp brede steun van de Tweede Kamer. Het kan binnen twee jaar in de wetgeving zijn opgenomen, maar liefst toch sneller.”



Demissionaire ministers zouden de Tweede Kamer in het najaar van 2025 informeren, maar dat is niet gebeurd, waardoor verdere stappen onduidelijk zijn.



Steward-ownership niet zonder stichting

Bij steward-ownership – in goed Nederlands: rentmeestervennootschap – zijn aandeelhouders niet langer eigenaar van het bedrijf. Koren: „Zeggenschap is in handen van stewards, oftewel rentmeesters: mensen die verbonden zijn met het bedrijf en de missie. Zeggenschap kan niet worden verkocht. Ondernemingen die het model toepassen staan bekend om goed werkgeverschap, maatschappelijke betrokkenheid, innovatie en weerbaarheid.”

Het plan neemt drempels weg en verlaagt zo de administratieve lasten en kosten Gijsbert Koren Oprichter van We Are Stewards

De intentie is goed, maar om uiteindelijk een steward-ownership-bedrijf te worden is niet makkelijk. „Er moet nu een enorme drempel worden genomen”, aldus Koren. „Naast de bv moet er nu een stichting (STAK - Stichting Administratiekantoor, red.) worden opgericht. Het plan van het nieuwe kabinet neemt dit weg: geen stichting meer, en verlaagt zo de administratieve lasten en kosten. Als de notaris de bv aan het opmaken is, kan door het verzetten van een ‘schuifje’ gelijk worden aangegeven dat het om steward-ownership gaat.”

Investeerders richten zich op steward-ownership-bedrijf

Ronald Kleverlaan, expert op het gebied van alternatieve financiering en voorzitter van Stichting MKB Financiering, is positief over de nieuwe rechtsvorm.



„Door dit te verankeren in een ondernemingsvorm, geeft dit ook duidelijkheid richting investeerders. Ik verwacht dan ook een groei van fondsen of investeerders die zich hierop gaan richten.”



