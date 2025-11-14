Winkeliers en horecaondernemers worden verplicht om contant geld aan te nemen, meldt minister Eelco Heinen van Financiën. „Op deze manier kan iedereen mee blijven doen in de maatschappij.”

Nieuwe wet verplicht ondernemer contant geld aan te nemen, maar er zijn uitzonderingen

Er gelden uitzonderingen voor zaken met vier of minder personeelsleden en voor winkels en horecagelegenheden die in de nacht geopend zijn.

Volgens de VVD-minister is die uitzondering gemaakt vanwege de veiligheid van het winkelpersoneel. Als iemand alleen in een winkel staat, is het volgens Heinen geen veilig gevoel om veel contant geld te hebben. De uitzondering geldt ook tussen 22.00 en 06.00 uur. Het gaat dan om nachtwinkels en horecagelegenheden.

Als iemand alleen in een winkel staat, is het geen veilig gevoel om veel contant geld te hebben Eelco Heinen

Ondernemers die contant geld moeten accepteren

Alle andere winkels en horecagelegenheden moeten wel contant geld accepteren, staat in de nieuwe wet. Die wordt gepubliceerd, zodat mensen erop kunnen reageren. Daarna gaat de wet nog naar de Raad van State en moet deze nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

De verplichting geldt niet voor bijvoorbeeld onlinebetalingen, telefoonrekeningen en onbemande tankstations.

