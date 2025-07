Van Lier lijdt 1 miljoen euro verlies en kan coronaschulden niet afbetalen

Lees verder onder de advertentie

Van Lier heeft bij de Belastingdienst betalingsonmacht aangemeld en een verzoek gedaan om ‘een spoedig gesprek’, citeert Retailtrends uit het jaarverslag. De omzet van Van Lier kwam in het afgelopen boekjaar (tot en met maart 2025) 2 miljoen euro lager uit dan het jaar ervoor. Daarnaast maakte het schoenenbedrijf 1 miljoen euro verlies. De openstaande coronaschulden kunnen ook niet worden afbetaald. Daarom heeft het bedrijf een fusie- en overnameadviseur in de arm genomen in de zoektocht naar extra kapitaal, zo weet het FD te melden.

Christina van Spaendonck weg en winkels gesloten

Begin april kondigde Christina van Spaendonck aan te vertrekken als ceo van Van Lier. In een mail schreef ze dat ze ‘haar horizon wil verbreden’ en op zoek is naar ‘een nieuwe uitdaging’. Daarna kondigde Van Lier aan de winkels tot nader bericht te sluiten, waarna ze eind mei definitief dichtbleven. Ook vroeg Baylands Retail, waar Van Lier onderdeel van is, toen het faillissement aan.

Van Lier had vorig jaar ook al grote moeite met de afbetaling van de coronaschulden. Het bedrijf wil in gesprek met de fiscus over het opschorten van de aflossingsregeling van de coronaschulden. Van Lier blijft ondanks de financiële problemen actief via retailers en de eigen webshop.

