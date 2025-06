Adriaan Mol wil met nieuwe betaalterminal Europa veroveren: ‘Ideaal voor winkel en restaurant’

Tijdens de coronacrisis haalde Adriaan Mol van betaalspecialist Mollie honderden miljoenen dollars op bij investeerders en nam hij tientallen medewerkers per maand aan. Daarna viel het momentum even weg, maar de ambitieuze groeiambities zijn weer helemaal terug. Met de nieuwe betaalterminal Tap wil het fintechbedrijf binnen twee jaar heel Europa veroveren.

Lees verder onder de advertentie

Dankzij de flitsende metershoge visuals in het Amsterdamse NXT Museum had de presentatie van Mollie’s nieuwe Tap-terminal wel iets weg van de lancering van een nieuwe iPhone. Het afgelopen jaar werkten Adriaan Mol en zijn team ook keihard aan een even gelikte gebruikservaring en design. „Dit is de missing link in de markt waarmee we Europa gaan veroveren’’, glundert Mol, die zijn verhaal deed op BusinessWise.

Identiteit en kernprincipes

Zoals veel andere online ondernemers moest betaalspecialist Mollie, dat in de laatste financieringsronde in 2021 liefst 800 miljoen dollar ophaalde, na de coronacrisis even een tandje terugschakelen. Een zeer leerzame ervaring, vertelt Mol nu. „We namen maandelijks vijftig tot zestig nieuwe mensen aan, maar raakten in het proces een beetje onze identiteit en kernprincipes kwijt. Ik moest voor mezelf ook weer even scherpstellen: waar doen we dit ook al weer allemaal voor?”

We namen maandelijks vijftig tot zestig nieuwe mensen aan, maar raakten in het proces onze identiteit en kernprincipes kwijt Adriaan Mol Founder Mollie

Voor het antwoord op die vraag ging Mol terug naar zijn roots. „Gewoon mooie producten bouwen die eerlijk zijn, goed werken en onze klanten helpen om te groeien. We hebben customer obsession weer teruggebracht in het bedrijf. Tap Terminal is het eerste tastbare resultaat. Letterlijk, want het is direct ook het eerste fysieke product dat Mollie lanceert.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Ondernemers onderschatten prijsstrategie: ‘Omzet optimaliseren? Verhoog je prijzen’

Mollie lanceert betaalterminal Tap

Tap-terminal betreedt een drukke markt voor Point of Sale (PoS) ‘betaalkastjes’, met naast talrijke lokale partijen ook grote internationale spelers als het Amerikaanse Stripe, het Franse Worldline-Ingenico en het Zweedse Klarna. „Wij hebben héél goed naar het bestaande aanbod gekeken’’, vertelt eveneens aangeschoven Mollie-ceo Koen Köppen, die drie jaar geleden als cto overstapte vanuit Klarna. „Daar zat echter geen enkele échte totaaloplossing bij. Die zijn we daarom zelf gaan bouwen.’’ Nog geen jaar later is de Tap-terminal een feit.

Na een snelle QR-scan integreert de terminal naadloos met Mollie’s bestaande online betaaloplossingen via één API. Gebruikers beheren al hun online en offline transacties eenvoudig in het Mollie-dashboard. Köppen: „Als restaurant of winkel installeer je ook eenvoudig je eigen POS-software (een digitaal systeem dat bedrijven gebruiken om verkooptransacties te beheren en te verwerken, red). De batterijduur is top, de terminal heeft een 4G- én Wifi-connectie, hij is robuust en daarbij ook nog heel betaalbaar.’’

Lees verder onder de advertentie

‘Onze groei komt uit grotere klanten met 50 tot 100 miljoen omzet per jaar’

Met 95 euro zonder abonnement, of 45 euro met abonnement, is Tap Terminal inderdaad goed te betalen voor Mollie’s traditionele mkb-doelgroep. Mol: „Natuurlijk is dit ideaal voor een kapper, winkel en restaurant. Die gefragmenteerde markt blijft redelijk stabiel. Onze groei komt nu echter voornamelijk vanuit grotere klanten, die 50 tot 100 miljoen per jaar omzet draaien. Zo bedienen we dus een vrij uniek spectrum aan klanten, met talrijke handvatten voor verdere groei.”

Stijging brutowinst Mollie ruim 30 procent

Dankzij die grotere klanten steeg de brutowinst in 2024 al met ruim 30 procent tot 115 miljoen euro, blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarcijfers . De omzet nam met bijna 30 procent toe tot 214 miljoen euro. „Meer dan de helft van onze omzet komt dit jaar al van buiten Nederland. In absolute getallen is Duitsland momenteel onze grootste groeimarkt. Dankzij de introductie van Tap, en nieuwe kantoren in landen als Italië, Zweden, Portugal en Polen, willen we die groei komende twee jaar versnellen.”

Mollie opende eerder al kantoren in onder meer München, Berlijn, Parijs, Londen en Gent. Daarmee ondersteunt de betaalspecialist de ‘hyperlokale’ werkwijze die een voorsprong moet geven op bijvoorbeeld Stripe. „Ons intensieve lokale klantcontact is onze onuitputtelijke goudmijn”, vertelt Köppen. „Om dat mogelijk te maken zijn we weer gaan werken met kleine teams. Die hebben veel meer verantwoordelijkheid, en kunnen daardoor veel sneller reageren op feedback en suggesties.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Waar moeten ondernemers voor hun financiering terecht? ‘Vroeger hadden ze meer financiële kennis’

Gefrustreerde ondernemers over werkwijze banken

Naast veel specificaties voor Tap leverde deze werkwijze ook de ideeën voor veel andere diensten. „Wij spraken bijvoorbeeld veel gefrustreerde ondernemers die bij hun bank veel te veel moeite moeten doen voor een lening. Ze vragen zich bijvoorbeeld af waarom ze daarvoor op kantoor moeten langskomen, zes weken moeten wachten tot hun bank met een offerte komt, en na al die moeite vaak toch nog de deksel op hun neus krijgen. Wij zagen ruimte voor verbetering.”

Koen Köppen, ceo van Mollie over de Tap: „De batterijduur is top, de terminal heeft een 4G én Wifi-connectie, hij is robuust en daarbij ook nog heel betaalbaar”

Lees verder onder de advertentie

Na een succesvolle Nederlandse en Belgische lancering in 2022 werd daarom Mollie Capital geleidelijk ook in andere Europese markten uitgerold. Ondernemers vragen de lening simpelweg aan vanuit hun dashboard. „En dankzij ons realtime inzicht in de cashflow van de aanvrager kunnen wij direct een vooruitbetaling doen. De afbetaling gaat automatisch met een klein percentage van elke navolgende betaling. Zo kunnen wij onze klanten dus snel op weg helpen met een klein risico.”

Wij zien echt grote mogelijkheden voor de aanscherping van veel ondernemersgerichte financiële diensten Adriaan Mol Mollie

Lees hier hoe Otrium Mollie Capital gebruikt in hun bedrijfsvoering: Met een AI-prompter en 95 robots gaat Otrium eindelijk richting winst

Ondernemersgerichte aanscherping

Mol en Köppen willen komende maanden meer van dit soort financiële diensten uitrollen, en zo de gewenste Europese groei ondersteunen. Mol – die recentelijk in verschillende AI-startups investeerde – bevestigt dat zijn fintechfirma ‘volop naar datagedreven inzichten kijkt’ om die dienstverlening verder uit te bouwen. ,,Ik wil daar nog niet te veel over zeggen, maar wij zien echt grote mogelijkheden voor de aanscherping van veel ondernemersgerichte financiële diensten.’’

Lees verder onder de advertentie