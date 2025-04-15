Ceo Christina van Spaendonck (28) verrast met vertrek bij Van Lier

Ze wilde de omzet verdubbelen en Van Lier uitbreiden met damesschoenen. Nu vertrekt Christina van Spaendonck onverwacht als ceo van het schoenenmerk, meldt zakenblad Quote . De 28-jarige topvrouw, in 2023 nog uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar, wilde Van Lier ‘toekomstbestendig en relevant voor nieuwe generaties’ maken.’

Wie donderdag 3 april de Webwinkel Vakdagen bezocht, zag een zelfverzekerde Christina van Spaendonck op het podium. ,,Christina zet niet alleen de rijke heritage voort, maar maakt Van Lier toekomstbestendig en relevant voor nieuwe generaties”, stond in de aankondiging. Diezelfde Christina, die op de Webwinkel Vakdagen nog als ceo werd aangekondigd, was al per 1 april vertrokken bij het bedrijf. Dat vernamen aandeelhouders tien dagen later via een korte mededeling, schrijft Quote.

In die mail staat dat Van Spaendonck ‘haar horizon wil verbreden’ en op zoek gaat naar ‘een nieuwe uitdaging’. Wat ze precies gaat doen is nog onbekend. Wel is duidelijk dat haar vertrek voor veel investeerders als donderslag bij heldere hemel komt. Eén van hen zegt tegen het zakenblad: ,,Het algehele gebrek aan transparantie doet mij – en met mij diverse aandeelhouders – vermoeden dat er iets niet klopt.”

Digitale brein achter vernieuwing Van Lier

In 2023 gold Christina van Spaendonck als het digitale brein achter de vernieuwing van Van Lier. Op 26-jarige leeftijd had ze een duidelijke missie: het klassieke schoenenmerk toekomstbestendig maken via online groei, datagedreven werken en nieuwe productlijnen. ,,Ik heb veel ideeën, zoals de wens om ons ook op damesschoenen te richten”, zei ze toen in De Ondernemer Live. Maar nu, amper twee jaar later, stapt ze op.

Begin 2023 droeg Geert van Spaendonck het stokje over aan zijn dochter Christina. Hij bezit Van Lier sinds 1991 en gaf toen aan geen behoefte te hebben aan een terugkeer in de dagelijkse leiding. Toch neemt hij die opvallend genoeg nu tijdelijk weer op zich.

Continuïteit Van Lier ‘twijfelachtig’

In een interview met Retailtrends gaf Van Spaendonck afgelopen december al aan dat haar rol haar zwaar viel. Ze nam toen tijdelijk afstand van haar werk. Ook de financiële situatie van Van Lier kwam ter sprake. Ondanks een omzetgroei van 10 procent noemde de accountant de continuïteit van het bedrijf “twijfelachtig”. Christina zelf omschreef het als ,,niet zorgelijk, maar wel uitdagend”.

De timing en manier van communiceren roepen vragen op. Aandeelhouders werden pas ruim een week na haar vertrek geïnformeerd en kregen geen gelegenheid om vragen te stellen. ‘Hier zijn enkele kritische vragen over gesteld, vooralsnog zonder reactie’, aldus Quote.