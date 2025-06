Woonwinkel Rivièra Maison failliet verklaard, doorstart onbekend

De Nederlandse woonwinkelketen Rivièra Maison is dinsdag failliet verklaard. Dat bevestigt de rechtbank Amsterdam. De medewerkers van het bedrijf zijn dinsdag ingelicht over de gevolgen van het faillissement. Het interieurbedrijf heeft meerdere winkels in Nederland en verkoopt ook producten bij honderden retailers in het land.

Waarom het bedrijf de rekening niet meer kon betalen is niet bekend. Rivièra Maison was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie, schrijft het AD. Op de website van de woonwinkel wordt gemeld dat er ‘door een tijdelijke storing’ niet kan worden betaald.

Het bedrijf werd in 1985 opgericht door huidig directeur Henk Teunissen. Hij laat in een korte reactie bij woonsite Wonen360 weten ‘er kapot van te zijn’. Later zegt hij met een uitgebreidere verklaring komen. Het familiebedrijf heeft honderden medewerkers in Nederland. Wat dit precies voor hen gaat betekenen, is nu nog niet duidelijk.

Volgens een medewerker ging het steeds slechter met het bedrijf, waardoor de rekeningen niet meer konden worden betaald. Uit de meest recente cijfers van de Kamer van Koophandel (2023) bleek al dat er een grote daling van verkopen was. Er werd over dat jaar een nettoverlies van 5,8 miljoen euro gemeld, in 2022 was het nettoverlies nog 2,7 miljoen euro.

Rivièra Maison heeft distributiecentrum van 21.000 vierkante meter

Rivièra Maison begon in 1948 nog als bloemenwinkel in Amsterdam en groeide even later uit tot een toonaangevend bedrijf in de interieurbranche in Nederland. Het heeft onder meer een distributiecentrum van 21.000 vierkante meter in Amsterdam en meerdere winkels verspreid door Nederland.

Zo zitten er winkels van het interieurmerk in Hoofddorp, Amsterdam, Rotterdam, Laren, Arnhem, Zaandam, Breda, Leidschendam en Nijmegen. Daarnaast worden bij talloze andere winkels meubels en accessoires van het merk verkocht. Ook in andere landen heeft Rivièra Maison vestigingen, waaronder Duitsland, Polen, Engeland, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Directeur Henk Teunissen van Rivièra Maison. Foto: Marco Okhuizen

Doorstart Rivièra Maison onbekend

In een eerder interview met deze site zei Teunissen nog trots te zijn op zijn familiebedrijf en zijn aandeel daarin. „Mensen zeggen weleens: jij bent toch van die meubelwinkel? Maar ik vind: ik verkoop eerder gevoel en sfeer dan stoelen en banken. Je wilt het gezellig maken om met anderen samen te genieten. Vrienden, familie, buren, je kat of je hond. Daar draait het om, daar krijg je een goed humeur van.”

Wat er nu gaat gebeuren met de interieurketen, is nog niet bekend. De rechtbank gaat een curator voor de zaak aanstellen, die zal kijken naar de schulden van het bedrijf. Ook zal er dan worden gekeken of er een doorstart mogelijk is. Daar is op dit moment nog niets over bekend.

