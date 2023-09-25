Visma versterkt positie met de overname van Silverfin

Silverfin is een zogenaamde cloud-native leverancier van post-accountancy, inclusief het voorbereiden van rekeningen en gerelateerde workflows. Opgericht in België in 2013 en met kantoren in onder andere Gent en Voorschoten, biedt het bedrijf naar eigen zeggen 'een onderscheidend aanbod aan een sterke basis van internationale klanten, waaronder de Big 4'.

Het platform van Silverfin stelt accountants in staat de efficiëntie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid op het gebied van compliance en rapportagediensten te verbeteren, en stimuleert de ontwikkeling en levering van nieuwe adviesdiensten. De meeste van de bijna 850 directe klanten van het bedrijf zijn accountantskantoren. Het platform heeft bijna 320.000 eindklanten.

Silverfin Visma’s zevende acquisitie op de Belgische markt

,,Dit is een enorme mijlpaal voor Silverfin. In de loop der jaren hebben we het geluk gehad interesse te hebben gewekt van veel organisaties die wilden samenwerken met Silverfin. We hebben Visma leren kennen en delen een gemeenschappelijke visie op ondernemerschap, technologische innovatie en klantgerichtheid. Het Silverfin-product zal nu worden verspreid naar veel meer accountants”, zeggen Tim Vandecasteele en Joris Van Der Gucht, medeoprichters van Silverfin.



Silverfin wordt Visma’s zevende acquisitie op de Belgische markt sinds de eerste intrede in het land in 2020 met de overname van Yuki. Sindsdien hebben ook Belgische bedrijven als Syneton, UseItGroup, ionProjects, Teamleader en Beeple zich aangesloten bij Visma.

