Met miljoenensteun van overheid moet dit keurmerk de ‘BOVAG-garantie’ voor non-bancaire mkb-financiering worden

Steeds meer mkb’ers wijken uit naar financiers buiten de bank. Maar hoe herken je als ondernemer een betrouwbare partij? De nieuwe organisatie Finankeur, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, gaat voor houvast zorgen. ‘Je moet onze keurmerken als een BOVAG Garantie zien voor financiële producten.’

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De afgelopen jaren heeft de Stichting MKB Financiering (SMF) gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit en transparantie van niet-bancaire financiering. Inmiddels weten steeds meer ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf de weg naar verschillende vormen van bedrijfsfinanciering te vinden. De grootbanken zijn niet meer heer en meester. Een groeiend aantal fintechs richt zich met producten en diensten op het mkb. Inmiddels verzorgen non-bancaire financiers bij kleine ondernemers de helft van de financieringen.



Een nieuwe organisatie, Stichting Finankeur, zet het werk van SMF voort, maar dan op structurele basis. Finankeur is opgericht op aanbeveling van oud-politicus Menno Snel, speciaal gezant mkb-financiering voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en ontvangt voor de komende vijf jaar in totaal twee miljoen euro subsidie. Uiteindelijk moet Finankeur zichzelf gaan financieren.



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Transparantie, kwaliteit en vertrouwen

Het belangrijkste doel van de nieuwe stichting is het vergroten van de transparantie, kwaliteit en het vertrouwen binnen de snelgroeiende non-bancaire mkb-financieringsmarkt. „Het keurmerk Erkend MKB Financier en het keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB, en de bijbehorende gedragscodes, zijn door de Stichting MKB Financiering overgedragen aan Finankeur”, legt Rindert Ekhart, de net aangestelde directeur van Stichting Finankeur, uit. „Mijn taak is om de keurmerken verder te ontwikkelen en de houders ervan tenminste eenmaal per twee jaar te controleren. Als je een tweedehandsauto koopt, doe je dat als consument bij een garage met een BOVAG-garantie. Zoekt een ondernemer uit het mkb advies of financiering, dan moet hij of zij uiteindelijk kiezen voor een bedrijf met Finankeur.”

“ Zoekt een ondernemer uit mkb financiering, dan moet deze kiezen voor bedrijf met Finankeur ” Rindert Ekhart directeur Stichting Finankeur

Niet alleen het toezicht wordt de komende jaren steviger. De nieuw opgezette keuringsinstantie zal meer adviseurs en financiers aan zich moeten binden. Een deel van de markt is namelijk nog niet aangesloten. Ekhart: ,,Verder gaan we die keurmerken duidelijk in de markt zetten. Ondernemers kennen ze nog onvoldoende.”

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Rindert Ekhart, directeur Finankeur. Foto: Christel Egberts

Nieuw rentebeleid zorgt voor duidelijkheid bij mkb’er

Zelfregulering is belangrijk; daar past goed toezicht bij, stelt Ekhart. ,,Een van de eerste zaken die we oppakken, is dat er helder wordt gecommuniceerd over de hoogte van de rente. Adviseurs en financiers zullen het in de toekomst alleen nog hebben over de jaarlijkse rente, en niet meer over de rente per maand. Sommige ondernemers begrepen dat niet, wat zorgt voor onnodige verwarring. Het zal dus niet meer gaan over bijvoorbeeld 1,5 procent per maand, maar over 20 procent per jaar. Al deze en komende maatregelen hebben als doel het vertrouwen in de non-bancaire markt te vergroten.”

Wat betekent dit voor de mkb’er? Wanneer een ondernemer kiest voor een financier of adviseur met dit keurmerk, biedt dit belangrijke garanties: Eerlijke tarieven: geen verborgen kosten en volledige openheid over de totale prijs van de financiering. Zorgplicht: bescherming tegen overkreditering; er wordt alleen geleend wat het bedrijf financieel kan dragen. Klachtenregeling: Bij klachten hebben ondernemers die zakendoen met een keurmerkhouder de mogelijkheid om naar het Kifid te stappen. Dit klachteninstituut kan dan een bindende uitspraak doen. Zo hoeft een kleine ondernemer niet naar een rechter.

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