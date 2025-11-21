Jeroen liet AI ondernemers uitnodigen voor zijn boekpresentatie: ‘Conversie van 10% is fenomenaal’

Jeroen van der Geest is fulltime met AI bezig, maar zijn boek schreef hij helemaal zelf zonder hulp van AI. Met Handboek AI voor ondernemers deelt Jeroen praktische tips en concrete voorbeelden. „Laat ChatGPT in de stijl van Roald Dahl schrijven, dan krijg je hele creatieve invalshoeken en is het niet typische ChatGPT-taal.”

‘Wauw, dit is zo krachtig, dat moeten meer ondernemers weten’, dacht Jeroen van der Geest toen hij een van de eerste keren ChatGPT gebruikte voor unieke productbeschrijvingen op zijn website. „Ik heb ChatGPT gebruikt om ongeveer honderdduizend producten van volledig nieuwe content te kunnen voorzien, waardoor ik echt als een pijl omhoog schoot in Google”, vertelt de techondernemer in De Ondernemer Live.

Van idee naar 800 leads in één dag

Jeroen geeft workshops en presentaties over AI aan businessclubs en ondernemers. Vaak krijgt hij de vraag: ‘AI is toch een soort supertool, dus welke knoppen moet ik indrukken?’ Mensen zijn vaak teleurgesteld in zijn antwoord als hij vertelt dat je eerst de basisprincipes van AI moet kennen voordat je het op die manier toe kan passen. „Je kunt niet van nul naar honderd in drie seconden. Je moet klein beginnen.”

Dankzij AI had ik tachtig ondernemers op mijn boekpresentatie Jeroen van der Geest

Een concreet voorbeeld van de toepassing van AI uit zijn eigen praktijk is de lancering van zijn boek. „Ik heb alle websites van ondernemersverenigingen uit de omgeving gepakt. Ik heb tegen AI gezegd: kan je voor mij al die adressen in een Excel-sheet stoppen? Binnen een dag had ik ongeveer achthonderd e-mailadressen en bedrijfsnamen.’’

En daar bleef het niet bij. „Toen heb ik AI gevraagd: kan je van elk bedrijf het LinkedIn-profiel opzoeken? Ik kreeg er toen 700 profielen bij. Daarna schreef AI voor iedereen een persoonlijke uitnodiging, met vier of vijf regels helemaal op die persoon gericht. Ik had tachtig ondernemers op mijn boekpresentatie. Daarnaast kreeg ik zeker honderd berichten dat mensen het leuk vonden dat ik ze persoonlijk uitnodigde. Een conversie van 10 procent is fenomenaal in e-mailmarketing.’’

Jeroen van der Geest schreef boek Handboek AI voor ondernemers. Foto: eigen beeld

Welke AI-tools moet je kennen als mkb’er?

Veel ondernemers kennen ChatGPT, maar Jeroen ziet dat het gebruik nog beperkt is. „Iedere keer als ik voor een zaal sta en ik vraag wie het op zijn telefoon heeft, is het maar de helft. Dat verbaast me, want ChatGPT helpt mij de hele dag. Het is echt de handigste tool die ik heb op mijn telefoon.’’

Naast ChatGPT wijst Jeroen op procestools zoals Make.com en Zapier. „Die kunnen in je mailbox kijken en automatisch antwoorden. Bijvoorbeeld als je een mail krijgt over een retour: bedankt voor je bericht, maar kan je me in ieder geval een ordernummer doorsturen? De tool antwoordt vriendelijk en direct. De ontvanger hoeft dan niet tot in de avond te wachten tot jij een keer reageert. Zo kunnen kleine bedrijven enorm opschalen, zonder extra mensen.’’

Als je nu wel een keer een echt persoonlijk bericht hebt gekregen, dan maak je een klein hupje, omdat het een keer geen AI is die me aanspreekt Jeroen van der Geest

De valkuil van herkenbare ChatGPT-taal

Toch ziet Jeroen een groot risico als je met AI werkt: te generieke, herkenbare AI-output. „Ik heb als AI-expert een hekel aan die berichten met streepjes, komma’s en dat ‘niet dit, maar dat’ of er komen altijd drie voorbeelden achteraan. Het is heel herkenbaar.” Echt authenticiteit wordt daarmee wel meer waard, zegt hij. „Dus als je nu wel een keer een echt persoonlijk bericht hebt gekregen, dan maak je een klein hupje, omdat het een keer geen AI is die me aanspreekt.”

Daarom adviseert ondernemers om AI juist hun eigen stijl mee te geven. „Je moet AI heel expliciet zeggen dat het in jouw stijl moet schrijven. Dat kun je met prompts aangeven. Ikzelf vraag AI vaak: kan je het in de stijl van Roald Dahl doen? Dan krijg je hele creatieve invalshoeken. Of in de stijl van Paul Arden, dat is zo’n marketingoeroe, dan krijg je hele korte zinnen en een hele andere invalshoek. Dan krijg je in ieder geval wat anders, zonder streepjes en minder komma’s.”

AI als vriend en niet als bedreiging

Sommige medewerkers zien AI als bedreiging. De techondernemer wil juist laten zien dat het werk leuker wordt met AI. „AI is er om te zorgen dat jouw baan leuker wordt en dat je meer kan doen. Want wie zit er te wachten op het schrijven van: kan je me het ordernummer even doorsturen, van die hele saaie mails? Niemand vindt dat leuk. Als je dat automatiseert, heb je daarna tijd om wel een persoonlijk bericht te sturen.’’

Wat zijn afsluitende tip is voor mkb’ers die toch nog steeds geen gebruikmaken van AI. „Zorg voor speeltijd. Je kan het tussendoor doen, maar het is zo waardevol als je echt even niet wordt afgeleid door je e-mail en er even in kan duiken. Je hebt die dag nodig om die dag erna ergens te komen.”

